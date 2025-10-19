Menopauza i mozak: Vrijeme kada tijelo piše novo poglavlje

Znanost sve jasnije pokazuje da menopauza nije samo hormonalna promjena, već proces koji počinje i završava u mozgu

Svakog 18. listopada obilježava se Svjetski dan menopauze, o kojoj se najčešće tek površno govori kao o problemu, a ne kao o sastavnom dijelu života žena. Uglavnom se spominju valovi vrućine, promjene raspoloženja ili prestanak mjesečnice. Iako su to uobičajeni znakovi, sve više istraživanja pokazuje da se najveće promjene zapravo događaju u mozgu. Upravo o tome govori neuroznanstvenica dr. Lisa Mosconi, direktorica Women’s Brain Initiative na sveučilištu Weill Cornell, u svojoj knjizi "Mozak u menopauzi", koja je nedavno objavljena i na hrvatskom jeziku.

Mosconi objašnjava da je menopauza zapravo složen biološki proces koji duboko povezuje mozak i hormone.

"Menopauza nije slom, nego neurološka prilagodba", kaže Mosconi. Tijekom tog razdoblja mozak uči funkcionirati u novom hormonalnom okruženju, a upravo ta prilagodba uzrokuje mnoge promjene koje žene osjećaju: nesanicu, zaboravnost, valove vrućine, ali i promjene raspoloženja, fokusa i energije.

Nije sve 'u glavi', već - u mozgu

Zahvaljujući naprednim metodama snimanja mozga, poput MRI i PET tehnologija, znanstvenici danas mogu vidjeti kako se tijekom menopauze mijenja način na koji mozak koristi energiju, kako se mijenja njegova struktura i povezanost različitih područja. Ta otkrića pokazuju da simptomi koje žene osjećaju nisu "u glavi", nego da proizlaze iz stvarnih, mjerljivih promjena u funkcioniranju mozga.

Unatoč tim izazovima, Mosconi menopauzu opisuje kao razdoblje prilike. U knjizi piše da je to "vrijeme kada mozak uči funkcionirati u novom hormonalnom okruženju", ali i razdoblje kada žene mogu ponovno preispitati svoje navike, odnose i prioritete: "To je prilika da stanemo, poslušamo svoje tijelo i promislimo o novim počecima, novim interesima, odnosima, navikama, možda i snovima koje smo odgodile."

Osim znanstvenog pristupa, Mosconi zagovara i vrlo praktične korake za bolje mentalno i fizičko zdravlje u menopauzi: redovitu tjelovježbu, prehranu bogatu zdravim mastima i biljnim namirnicama, dovoljno sna te smanjenje stresa. Ističe i važnost socijalne povezanosti; razgovora, smijeha i podrške, koji potiču otpornost mozga i doprinose osjećaju emocionalne stabilnosti.

Novi dio života

Iako menopauza donosi promjene koje ponekad mogu djelovati zastrašujuće, one su, prema Mosconi, ujedno i prilika za novi početak. Umjesto da to razdoblje doživljavamo kao gubitak, autorica poziva da ga prihvatimo kao prirodan prijelaz prema zrelijem, mirnijem i svjesnijem životu.

U povodu Svjetskog dana menopauze, 18. listopada, knjiga "Mozak u menopauzi" otvara važnu temu o kojoj se još uvijek premalo govori. Jer menopauza nije kraj. To je vrijeme kada mozak, tijelo i srce zajedno pišu novo poglavlje.