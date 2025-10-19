Karirane suknje su idealan dodatak jesenskoj garderobi - imamo favorite

Karirani uzorak jedan je od najvećih trendova ove jeseni i pravi klasik koji se uvijek vraća, a posebnu pažnju ove sezone privlače karirane suknje – od elegantnih midi krojeva do trendi modela na preklop i asimetričnih verzija

Karirani uzorak jedan je od najvećih modnih trendova ove jeseni – dominira kolekcijama poznatih brendova i ponovno dokazuje zašto se smatra pravim jesenskim klasikom. Od vintage inspiracije do suvremenih reinterpretacija, karirano se pojavljuje na kaputima, sakoima i modnim dodacima, no posebno mjesto ove sezone zauzimaju karirane suknje. Bilo da biraš klasični tartan ili suvremene, razigrane kombinacije boja, ovaj uzorak unosi toplinu i dinamiku u svaku jesensku kombinaciju.

Ono što karirane suknje čini posebno privlačnima jest njihova raznolikost. Trenutno su u trendu modeli na preklop koji prizivaju škotski duh, klasične midi varijante koje odišu elegancijom, kao i asimetrični krojevi za one koje vole modni odmak od klasike. Svaka od ovih verzija pruža priliku za eksperimentiranje i prilagodbu osobnom stilu.

Kombinacije s kariranom suknjom beskrajno su raznolike. Početkom jeseni možeš je nositi uz jednostavnu bijelu majicu i gležnjače, dok s prvim hladnijim danima sjajno izgleda u spoju s oversized džemperom ili strukiranim sakoom. Za dnevne kombinacije biraj mokasinke ili tenisice, a za večernji izlazak kariranu suknju podigni kožnom jaknom i visokim čizmama. Posebno efektno izgleda uz slojevite kombinacije – primjerice, uz dolčevitu, sako i dugi kaput.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji učitelj na svijetu: 'Danas morate biti zabavljač, psiholog'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Karirana suknja tako postaje komad koji ćeš nositi od rane jeseni do zime, uz malo mašte uvijek u novom izdanju. Ako tražiš inspiraciju, donosimo high street favorite koji dokazuju da ovaj klasik nikada ne izlazi iz mode.

COS - 129 €

COS - 129 €

H&M - 34,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 29,99 €

Reserved - 27,99 €

Zara - 79,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 49,95 €

POGLEDAJTE VIDEO: Matija Cvek u MagNetu