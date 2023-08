Najduža studija ikad otkrila tajnu sreće: Ove navike mogu ti promijeniti život

O tome kako pronaći sreću napisano je niz priručnika i ispisano stotinu savjeta. Čini se jednostavno, a zapravo je sreća ono za čime svi tragamo. Čovjek može imati sve materijalno svijeta, a i dalje se osjećati isprazno i nezadovoljno. Uz sve novce i skupe marke možeš imati osjećaj da ti nešto nedostaje i da gomilanjem stvari samo prividno kupuješ sreću. A često se dogodi da se ljudi, upravo u utrci za površnim stvarima, odmaknu od sebe i bliskih osoba te da zaborave cijeniti sitnice.

OK, možda ne zaborave u potpunosti, no pitanje je uživaju li zaista u svakoj prilici i trenutku – ovom i sada jer je budućnost i tako neizvjesna, zar ne?

No, možda te ovaj tekst potakne da malo više razmisliš o međuljudskim odnosima u životu. Izgleda da su dobri odnosi s drugim ljudima presudni za sretan život.

Tvrdi tako velika harvardska studija koja još od 1930-ih prati nešto više od 700 ispitanika. U preko 85 godina učinjeno je puno mjerenja, a sve to kako bi se pokušalo dokučiti što ljude doista održava sretnima i zdravima. Zato se pojedince pratilo cijeli njihov život, a kroz godine su istraživači shvatili da su dobri odnosi ključ svega.

Nastavno na ovo impresivno longitudinalno istraživanje, možemo izvući nekoliko zlatnih pravila sretnog i ispunjenog života. Nisu komplicirani, ali vrijedi ih se podsjetiti – i malo preispitati. Sreća ti je možda nadohvat ruke!

Posveti se dragim ljudima

Pa ako istraživanje koje se provodilo preko 80 godina kaže da su međuljudski odnosi ključ sreće, od toga treba i započeti. Dragi ljudi, onaj tvoj mali krug, vrjedniji je od onog materijalnog. Danas se čini da smo okruženi toksičnošću i interesima iz koristi pa iskrene odnose treba još više cijeniti. Možda ćeš misliti da s godinama gubiš prijatelje, ali mi smo uvjerene da život pokaže tko su ti pravi prijatelji. Uz to, naši se interesi mijenjaju pa se katkada neizbježno udaljiti od nekih ljudi koji nas umaraju i otvoriti se novim poznanstvima.

Na putu do sreće važno je razmisliti koji su ti odnosi važni. Možda će se odgovor mijenjati s godinama, no procjena jest bitna. Poanta je da 'pročistiš' život od površnih odnosa i onih za koje procjenjuješ da te uznemiravaju. Kad se kasnije osvrneš na tu odluku, mogla bi više cijeniti mir te se posvetiti iskrenim odnosima. Obiteljskim, prijateljskim… - sasvim je nevažno.

Uz to, budi otvorena prema novim poznanstvima. Možda ti baš ona susjeda, radnik ili radnica u trgovini ili kolegica s posla postane draga osoba. Istraživači s Harvarda tvrde da odnosi mogu evoluirati.

Nađi vremena za razgovor i budi ljubazna

Okruženi mobitelima i tehnologijom, obitelji i prijatelji katkada zaborave komunicirati. Pokušaj odvojiti kvalitetno vrijeme za partnera, obitelj i prijatelje te se svako malo sjeti nazvati nekoga do koga ti je stalo. Baš nazvati. Pitati kako je i što ima novoga kod nje ili njega. Ljubaznost i briga trebali bi biti na vrhu prioriteta, a takve male geste doista mogu uljepšati život.

Brini o sebi, procijeni kome treba posvetiti vrijeme, no nastoji uvijek biti ljubazna prema ljudima do kojih ti je stalo. Katkada to zaboravimo, no ovo je pravilo zaista vrijedno. Sjetiti se nekog bez povoda, saslušati ga, biti srdačan i topao… Mogle bismo nabrajati do sutra. Uglavnom, to je taj put sreće o kojem piše harvardska studija.

Volontiraj

Volontiranje će ti možda oduzeti malo vremena, no vratit će ti se četverostruko. I najmanja gesta pomoći može ti uljepšati svakodnevicu i ispuniti te dobrim osjećajem. Ne zaboravi na to – istraži mogućnosti volontiranja jer tako možeš steći nove kontakte, otvoriti se i, na kraju, biti ponosna jer si nekome izmamila osmijeh.

Priznaj pogrešku

Ako si svjesna da si pogriješila s procjenom ili učinila nešto što nisi trebala, ispričaj se. To bi trebalo biti samorazumljivo, ali često svjedočimo da je najteže reći oprosti i priznati da netko nije u pravu. Naravno, ne dopusti da te drugi 'gaze', no nemoj svoju odgovornost prebacivati na druge ili ih uvjeravati da su oni u krivu. Budi čistoga obraza i, kako se ono kaže, spavaj snom pravednika. Dugoročno ćeš biti sretnija igraš li na 'čišto'.

Dopusti i drugima da dođu do izražaja

U puno smo tekstova pisali o narcisoidnom ponašanju i onima koji misle da su oni uvijek u pravu, a svi drugi u krivu. Oni kojima je, kao, uvijek najgore i u čijem društvu ne možeš doći do riječi. Harvardska studija kaže da, želiš li poboljšati međuljudske odnose, budeš empatična i postavljaš pitanja. Ne onako nasrtljivo. Ne, svojim bi pitanjima nekoga trebala usmjeriti da dođe do pravog odgovora.

Izrazi ljubav

Voliš li nekoga, to mu i reci, želiš li nekome pomoći, to i učini. Ne ustručavaj se i ne traži izgovore jer, kad sve zbrojimo i oduzmemo, ispada da je život zaista nepredvidljiv. Ne čekaj sutra nego već danas iskoristi prilike koje su ti dane – jer što ako se to sutra zakomplicira ili ne dođe? Sjeti se ovih sitnih, ali važnih savjeta kako se kasnije ne bi pitala zašto nešto nisi učinila. Ili zašto si više slušala tuđe želje, a najmanje svoje?

Život je pun mogućnosti, no treba ih otkriti i izvući maksimalno koliko god to nekada bilo izazovno. Često neće biti med i mlijeko, no nemoj stati s učenjem, otkrivanjem i smijanjem – s bliskim ljudima.