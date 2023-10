Kako se zaštititi od negativnih ljudi? Usvoji ove savjete

Nažalost, svijet je pun loših i negativnih osoba koje svojim stavovima, ponašanjem i reakcijama uništavaju raspoloženje onih koji se nalaze u njihovoj blizini.

Iako je posve normalno da se svi ponekad osjećamo depresivno ili smo pesismistični, i to je sasvim u redu jer ne možemo stalno biti sjajno raspoloženi, neki ljudi takvi su cijelo vrijeme, a to može biti prilično iscrpljujuće.

Ne možemo kontrolirati emocije drugih osoba i njihovo ponašanje, ali možemo kontrolirati sebe, svoje reakcije i zaštititi se od takvih 'energetskih vampira'. U nastavku donosimo nekoliko učinkovitih savjeta i načina kako da zaštitiš svoju energiju od takvih negativnih osoba.

Postavi granice

Neki ljudi zaista su poput mentalnih i emocionalnih pijavica i iscrpit će te ako im to dopustiš. Ne želiš li da tuđa negativnost utječe na tvoju energiju, važno je postaviti granice. U redu je reći da neka ponašanja smatraš neprihvatljivima i u redu je maknuti iz svog života one ljude zbog kojih se osjećaš loše. Ako si primijetila da si uz određene osobe uvijek iscrpljena, mrzovoljna ili depresivna, odgovor je sasvim jasan – izbaci ih.

Nauči biti svjesna vlastitih emocija

Ponekad smo toliko zaokupljeni vlastitim poslom i obavezama da pritom zaboravljamo na sebe i na stvari koje su nam važne. Lako je izgubiti dodir sa svojim unutarnjim ja, no najbolji način da zaštitiš svoju energiju je da naučiš biti svjesna svojih emocija i da daš prioritet svojoj samosvijesti. Kada uočiš da kliziš u negativne obrasce ili ti počnu navirati negativni misaoni procesi, zapitaj se zašto je tako i je li to možda zbog situacije u kojoj se nalaziš ili osobe s kojom si provodila vrijeme. Što si svjesnija onoga što osjećaš, imat ćeš veću moć da nešto promijeniš.

Mudro biraj osobe kojima ćeš posvetiti vrijeme

Ljudi s kojima svakodnevno provodimo vrijeme uvelike utječu na nas, na naše misli i osjećaje. Ako se stalno družiš s nekim tko je negativan, to će se početi odražavati na tvoj život. Bez obzira na to što nekoga poznaješ još iz djetinjstva, to ne znači da toj osobi trebaš dopustiti da ti uništava život.

Isprobaj digitalni detoks

Negativne emocije dolaze nam iz raznih smjerova, no društvene mreže veliki su problem. Ako ćeš sate i sate provoditi na Instagramu ili TikToku gledajući ljude čiji su životi naizgled glamurozniji ili uzbudljiviji od tvog, sigurno ćeš se radi toga osjećati loše. U takvim trenucima važno je imati na umu da sve ono što se prikazuje na društvenim medijima nije prava slika stvarnosti. Primijetiš li da društvene mreže negativno utječu na tebe i tvoj život, razmisli o digitalnoj detoksikaciji. Ugasi telefon i izađi u svijet, u pravi život. Posveti se hobijima i aktivnostima koji te ispunjavaju i čine sretnom.

Briga o sebi neka ti bude na prvom mjestu

Iako je 'self-care' danas jako moderan te se taj pojam ponekad koristi u pogrešnom kontekstu, činjenica je da je briga o sebi itekako važna. Važno je kreirati rutine i navike koje će nam omogućiti da živimo skladan i harmoničan život. Self-care kod svake osobe izgleda drugačije, ali rezultat je uvijek isti – pomaže nam da se zaštitimo. Ovo je posebno važno ako si prisiljena provoditi vrijeme s negativnim ljudima, bilo na poslu ili kod kuće.

Pronađi svoje sigurno mjesto

Ključno je imati vlastito utočište, sigurno mjesto u kojem ćeš se osjećati dobro i gdje ćeš moći napuniti svoje baterije. Većini, takvo mjesto je njihov dom, čak i ako je to samo jedna soba, gdje možeš zatvoriti vrata, biti sama sa svojim mislima i jednostavno se opustiti. Važno je odvojiti vrijeme za njegovanje odnosa sa samim sobom jer nam to omogućava da se lakše riješimo negativnosti s kojom se svakodnevno susrećemo i da zaštitimo svoju dobru energiju.

Isključi se

Ponekad, određene životne situacije iziskuju od nas da budemo u društvu negativnih osoba koja nam crpe energiju. U takvim okolnostima potrebne su drastične akcije, a to znači – isključivanje. Najbolja moguća stvar koju možeš učiniti u takvim situacijama je da isključiš svoj um kako bi očuvala svoj mir i dobro raspoloženje.