Kako s djetetom razgovarati o smrti i odlasku na groblje?

Uz prave alate i dobru komunikaciju, prvi posjet groblju ne mora biti zbunjujuće iskustvo

Bliže nam se Svi sveti, kršćanski blagdan tijekom kojeg odlazimo na groblja i prisjećamo se svih dragih osoba koje više nisu s nama. Razgovori o smrti i sličnim teškim temama nikome nisu ugodni, a gubitak voljene osobe nešto je s kim se i odrasli ljudi teško suočavaju. Ipak, sve je to dio života, a razgovor s djetetom o smrti je težak, ali ipak neizbježan.

Djeca su znatiželjna i vole postavljati razna pitanja o svijetu oko sebe, o uzrocima određenih situacija i događaja, a roditelji ponekad ne znaju što im reći i kako im objasniti određene teme. Prije ili kasnije djeca će se susresti sa smrću voljene osobe stoga je jako važno znati kako s njima razgovarati o toj osjetljivoj temi te im dati odgovore koji ih neće zbuniti ili uznemiriti.

Groblja za djecu mogu biti pomalo zastrašujuća mjesta, posebice ako ih nikad ranije nisu posjetila. Upravo zato, jako je važno pomoći djeci da se osjećaju ugodno i sigurno. Uz prave alate i dobru komunikaciju, prvi posjet groblju ne mora biti zbunjujuće iskustvo.

Shutterstock

Ako prvi put posjećuješ grob voljene osobe sa svojim djetetom, u nastavku donosimo nekoliko vrlo korisnih savjeta koji će ti pomoći da se dobro pripremiš i da samouvjereno odgovoriš na sva pitanja koje bi ti dijete moglo postaviti.

Razgovaraj s djetetom prije odlaska na groblje

Prvi korak u pomaganju djetetu da se osjeća ugodnije tijekom posjeta groblju je razgovor o grobljima i smrti prije prve posjete. Možeš djetetu pročitati knjige prilagođene njegovoj dobi ili možete zajedno pogledati dokumentarce koji su posebno napravljeni za djecu. Uz dobru pripremu i razgovor, prvi posjet groblju bit će manje zastrašujuće iskustvo za dijete.

Pomozi djetetu da se poveže s osobom koje više nema

Sljedeći korak je pomoći djetetu da se ponovno poveže s voljenom osobom koje više nema, čak i ako ta osoba nije pokopana na groblju. Ponesi sa sobom fotografiju voljene osobe i pokaži mu na čiji grob idete. Nemoj se bojati govoriti o voljenoj osobi. Možeš djetetu i ispričati priču o životu voljene osobe koja će ga utješiti.

Shutterstock

Upoznaj svoje dijete s procesom i pravilima ponašanja na groblju

Jako je važno da dijete prije odlaska na groblje zna što očekivati, a trebalo bi znati i koja su pravila ponašanja na groblju. Objasni mu je koji je smisao groblja, kako ono izgleda, čemu služe nadgrobni spomenici i zašto ljudi na grobove nose cvijeće. Prije nego što odete na groblje, razgovaraj s djetetom i o tome kakav će biti proces kada stignete. Pokaži djetetu sliku voljene osobe i pitaj ga: 'Sjećaš li se bake?' Tada možeš reći nešto poput: 'Otići ćemo na njezin grob i razgovarati s njom.'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Potakni djetetova pitanja

Dijete će zasigurno imati određena pitanja u vezi s grobom voljene osobe. Iskoristi tu priliku da razgovarate o smrti, objasni djetetu da voljene osobe sada počivaju i kako će oni zauvijek biti tu u našim srcima.

Pruži djetetu podršku i sigurnost

Kada dođe vrijeme za odlazak s groblja, dijete će možda biti nervozno. Pobrini se da zna da se uvijek može vratiti i ponovno posjetiti voljene osobe koje više nisu s nama.