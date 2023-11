Prikriveni narcis: Kako ga prepoznati, ali i kako se nositi s njim?

Kad pomisliš na narcise, najvjerojatnije ti na pamet padaju glasne i hvalisave osobe. Iako su to uobičajene osobine otvorenog ili grandioznog narcizma, većina ih zapravo prolazi ispod radara, a zovemo ih prikriveni narcisi.

Iako su obično tiši i čak se mogu činiti sramežljivima, prikriveni narcisi su jednako opasni i manipulativni, stoga je vrlo važno da naučiš prepoznati ovakve ljude.

Prikriveni narcis je netko tko ima mnoge ključne narcisoidne osobine, koje podrazumijevaju pretjeran osjećaj vlastite važnosti i nedostatak empatije, ali ne pokazuju te kvalitete na otvoren način. Njihova se grandioznost zapravo često manifestira u obliku nesigurnosti, zbog čega se prikriveni narcizam ponekad naziva i ranjivi narcizam ili hipersenzitivni narcizam.

"Prikriveni narcisi osjećaju se posebno jer vjeruju da je njihova bol važnija od tuđe", objašnjava klinički psiholog i predavač na Harvardu dr. sc. Craig Malki za portal Mindbodygreen. "Prikriveni narcis osjećat će se kao najneshvaćeniji genij, osoba koja najviše pati ili čak i najružnija osoba u sobi", dodaje.

Ljudi s narcističkim poremećajem osobnosti ovisni su o osjećaju posebnosti, objašnjava Malkin. U slučaju prikrivenog narcisa, njihova posebnost proizlazi iz iskustva – barem u njihovom umu – najnepodnošljivije ili jedinstvene patnje. "Govorit će stvari poput 'Patio sam više nego što je itko ikada prije patio'", navodi psiholog Daniel Fox, Ph.D. "Očekuju da drugi shvate koliko su povrijeđeni i koliko boli proživljavaju, dok je ustvari njihova patnja obično prilično blaga", zaključuje.

U nastavku ti otkrivamo po čemu ćeš prepoznati prikrivenog narcisa te načine na koje bi se trebala nositsi s njime kako ne bi upala u zamku, odnosno kako ne ti ne bi nabio osjećaj krivnje i manipulirao tvojim životom.

Misle da su superiorni

Prikriveni narcisi mogu biti sramežljivi, ali ta sramežljivost može proizaći iz uvjerenja da su nadomoćni, a to se pak naziva "tajna grandioznost", navodi American Journal of Psychiatry. Ta "tajna grandioznost", pak, može imati izvor u njihovoj dubokoj nesigurnosti.

Neprestano su ljubomorni

Prikriveni narcisi ljubomorni su na tuđe talente, postignuća, ali i sposobnosti za duboke emocije i kvalitetne odnose. Vjeruju da zaslužuju ono što drugi imaju i skloni su ljubomori kada to ne dobiju.

Nisu u stanju imati kvalitetnu vezu

Prema "American Journal of Psychiatry", prikriveni narcisi su vrlo pasivni zbog nerealnog doživljaja sebe i zbog toga što su na sebe jako osjetljivi. Taj nedostatak angažmana u kombinaciji s općim nedostatkom empatije čini gotovo nemogućim prikrivene narcise da se povežu s drugima ljudima na bilo koji dublji način.

Pasivno-agresivni su

Pasivna agresija vrlo je česta osobina kod prikrivenih narcisa. Kao i svaki drugi narcis i ovaj prikriveni može biti asocijalan i zloban, no Fox dodaje kako njihova tiha narav ukazuje na to da su pasivno-agresivni, za razliku od narcisa koji nisu prikriveni i koji su otvoreno agresivni.

Preosjetljivi su na kritiku

Potpuno su nesposobni podnijeti kritiku i to je u biti glavna karateristika po kojoj ćeš prepoznati prikrivenog narcisa. Čak i na najmanju kritiku će se jako uvrijediti pa ćeš se uhvatiti kako se ispričavaš i opravdavaš, a da ni sama ne znaš zašto, samo kako bi smirila situaciju i utješila ga.

Svoju nesigurnost projiciraju na druge

"Prikriveni narcisi još su neugodniji zbog svoje očite nesigurnosti, nego otvoreni narcisi pa su skloni koristiti taktiku koja se zove projektna identifikacija", objašnjava Malkin.

"To znači da govore i rade sve kako bi se ti osjećala neuravnoteženom i nesigurnom jer na taj način imaju osjećaj da drže sve konce u rukama i kontroliraju te", dodaje Malkin.

Ne poštuje granice

"Budući da prikriveni narcis vjeruje kako su njegova iskustva važnija ili teža od iskustava drugih ljudi, nemoj se začuditi kada te nazove u gluho doba noći da razgovara o tome koliko pati", otkriva Fox. Pritom ih uopće nije briga imaš li vremena, je li ti zgodno sada razgovarati, kako se osjećaš i jesi li uopće raspoložena za njegove jadikovke.

Kako izaći na kraj s njim?

Vrlo je lako upasti u klopku prikrivenog narcisa, no postoje načini da ne postaneš jedna od njegovih žrtava. Znamo kako se nositi s takvima poput njega, ukoliko izabereš da on bude dio tvog života. Prije svega, upamti da njegovi komentari nemaju nikakve veze s tobom, već da su odraz isfrustrirane i nesigurne osobe koja ima nerelanu sliku o sebi. Ne trudi se objasniti mu nešto ili ga uvjeriti da si u pravu, jer jedino što će se dogoditi je to da će te uzrujati. Jednostavno, pusti. Nije vrijedno ni živaca ni vremena. Ne shvaćaj narcisa preozbiljno i nastoj postaviti osobne granice i čuvati ih. Jednostavno, prihvati ga takvog kakav je jer ga, sigurne smo, nećeš promijeniti. A ako ti je "neprobavljiv", otiđi.