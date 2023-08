Glumi da joj je stalo: Ovo su znakovi da je pored tebe lažna prijateljica

U idealnom svijetu prijatelj je onaj koji ti čuva leđa, kojemu se možeš povjeriti i koji će ti bez razmišljanja priskočiti u pomoć. To je uzajaman odnos koji zahtijeva razumijevanje i trud. Ipak, ne živimo u savršenom svijetu pa se puno ljudi pretvara da su nam prijatelji, a onda prije ili kasnije shvatimo da su nam to zapravo lažni prijatelji. Nije im dovoljno stalo i uz nas su iz neke koristi. Možda kako bi si popunili društveni život, a možda da bi od nas tražili usluge.

Vjerojatno si i sama primijetila da ti se s godinama smanjuje broj ljudi s kojima se družiš. I dok se mladi vole pohvaliti velikim brojem prijatelja, starijima je kvaliteta važnija od kvantitete. Za tvoje je psihičko zdravlje i unutarnji mir važno razdvojiti prave od lažnih prijatelja. Također, važno je znati da nije isto imati prijatelja i poznanika – prijatelj bi trebao znati tvoje prednosti i mane te biti upoznat s tvojom svakodnevicom.

Često je jako teško shvatiti tko je uz nas iz koristi, a tko jer to doista želi. Nisu svi odnosi predodređeni da traju. Puno će se ljudi prošetati kroz tvoj život, a malo će ih ostati. No upravo su oni vrijedni. Cijeni bliske odnose, a lažnih se prijatelji riješi na vrijeme. Ovo su znakovi koji ih odaju.

Bježi kad ti je najpotrebnije

Lažni prijatelj pravit će se da mu je stalo, slušati tvoje uspone i padove te ti davati savjete. Vjerojatno će te tješiti da je sve u redu i da te razumije. No kad ti stvarno zatreba pomoć lažan će ti prijatelj okrenuti leđa. Reći će da ti ne može pomoći i da se 'ne živciraš' i manje će mu biti važno kako se ti osjećaš. Takvi su odnosi slabašni i površni, a najgore je što ljudi prekasno shvate na kakvu su osobu potratili vrijeme. Tek onda osvijeste da drugoj strani nije stalo onoliko koliko je njima. Pa ako se po muci poznaju junaci, u nevolji se poznaju prijatelji. Život nije med i mlijeko, a pravi prijatelj to razumije. Štoviše, ohrabruje te i podupire. Lažni to ne čine.

Kao da samo čeka priliku kad će te 'spustiti'

Pravom prijatelju nije problem uskočiti u pomoć u koje god doba dana i noći. On se veseli tvom uspjehu – kao i ti njegovom – i nastoji rasti s tobom. Ženska prijateljstva u tom su smislu posebno vrijedna. S njima vjerojatno imaš najljepše uspomene, a moguće je da te ta grupica ljudi odredila i više nego što misliš, posebice ako ste odrastali zajedno. Takva prijateljstva dijele uspone i padove i baš su zato posebna.

S druge strane, lažna prijateljica isprva se pravi da joj je stalo, a onda pokaže drugo lice. Odjednom okreće ploču, ogovara te i kritizira te umanjuje tvoj uspjeh. Zašto? Više je razloga, no najčešće kako bi uzdigla sebe. To ljudi obično saznaju od treće strane, zar ne?

Toksična je

Ne prestaju govoriti o sebi kao da je početak i kraj. Problemi lažnog prijatelja uvijek su veći od tvojih i zato stalno pokušavaju biti u središtu. Spremni su ti napisati dugačku poruku, izjadati se i čekati da im daš savjet te da saslušaš njihove drame. Požališ li im se ti, oni odmah mijenjaju temu i okreću je u svoju korist. Oni ti nisu podrška, no zato od tebe očekuju rame za plakanje. Budi mudra i 'pročitaj' ih na vrijeme. Takvo ponašanje 'isisava' energiju, a ne daje ništa zauzvrat pa je dugoročno štetno za psihu. Cijeni vlastiti unutarnji mir i okruži se onima koji te 'podižu' i pune pozitivom.

Pamti pa vrati

Lažni prijatelj nešto će ti dati, a poslije će ti to nabijati 'na nos'. Prijateljstvo je dvosmjerna ulica, ali 'lažnjaci' su često zlopamtila. Odjednom se sjete kako su ti nekad davno nešto pružili i time te ucjenjuju. Moguće da im služiš kao alat za postizanje ciljeva.

Teško joj se ispričati

Sasvim je prirodno da ljudi katkada pogriješe. Iz grešaka bismo trebali izvući lekciju. No onaj tvoj lažni prijatelj ili prijateljica neće preuzeti odgovornost, već će sve 'prebaciti' na tebe. Do jučer ste si, kao, bili super, no čim nije po njegovom/njenom, odmah nastaje drama. Odjednom su drugi krivi za sve. To je obično početak kraja. Ne bi nas čudilo da osoba poslije govori da si ju ti preveslala i iskoristila, a ustvari je suprotno. Samo čovjek to prekasno shvati.

Eto, ovo je okvirna slika lažnog prijatelja/ice. Nekada ovi znakovi idu 'u kompletu', dok se u drugim situacijama javljaju zasebno. Ipak, svim lažnim prijateljima zajedničko je to što nestanu kad je najpotrebnije. Ostave te na cjedilu ili zamjene drugim društvom. S takvim ljudima treba biti oprezan jer su se spremni pretvarati.

No, određene situacije i sazrijevanje i tako najbolje pokazuju tko je u prolazu, a tko zaista vrijedi. Ulaži u takve bliske odnose. Malo ih je – čuvaj ih!