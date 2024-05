Podigni svoje samopouzdanje uz ovih 6 savjeta stručnjaka

Samopouzdanje je ključ uspjeha, osobnog i profesionalnog. To je vrlo važna, ako ne i ključna, osobina koja nam omogućava da vjerujemo u sebe i u svoje sposobnosti, čineći nas otpornijima i snažnijima u suočavanju s brojnim životnim izazovima.

Međutim, izgradnja samopouzdanja nije lak zadatak. Danas se od nas u svim aspektima, osobito na poslu, očekuje da budemo samouvjereni i sigurni u sebi, no rijetko kad se samopouzdanje njeguje na zdrav i realan način, piše Forbes.

Mnogi se ljudi bore s manjkom samopouzdanja, često se osjećaju zarobljeni u začaranom krugu sumnje u sebe, negativnog razmišljanja o sebi i tjeskobe. Takvo ponašanje loše utječe na njihove performanse, ali i na odnose koje imaju s drugima, bilo na poslu ili u privatnom životu.

Zbog nedostatka samopouzdanja neki ljudi skloni su izbjegavati veća okupljanja ili događaje, a neki čak pate i od depresije. No, dobra je vijest da postoje provjereni način i trikovi za podizanje samopouzdanja. Nekoliko praktičnih savjeta stručnjaka za jačanje samopouzdanja dijelimo u nastavku.

Prepoznaj svoje snage i slabosti

Prvi korak u izgradnji samopouzdanja je prepoznavanje svojih snaga i slabosti. Odvoji malo vremena da razmisliš o svojim vještinama, talentima i sposobnostima. Zapitaj se, u čemu si dobra? Za što ti ljudi daju komplimente? Na što si ponosna? S druge strane, razmisli i o područjima u kojima se ne snalaziš najbolje ili ti je potrebno poboljšanje. Poznavanje svojih snaga i slabosti omogućit će ti da se fokusiraš na ono u čemu si dobra i da poradiš na područjima gdje se možeš poboljšati. Ljudi su često svjesni svojih mana i slabosti, ali mnogi ne znaju kako identificirati svoje snage. Razmisli o svojim vrlinama i onome što te čini jedinstvenom i svaki dan slavi svoju autentičnost i svoja postignuća.

Foto: Pexels

Postavi si realne ciljeve

Za jačanje samopouzdanja ključno je postaviti si realne i ostvarive ciljeve. Sve velike ciljeve najbolje je podijeliti na manje korake koji su lakše dostižni. Proslavi svaki korak na putu i iskoristi svoje uspjehe kao motivaciju da kreneš dalje. Kada ne uspiješ ostvariti svoje ciljeve, razmisli je li to zato jer su oni bili nerealni ili je to prilika da nešto naučiš i poradiš na sebi.

Pobrini se za sebe

Briga o sebi, odnosno self-care, također je vrlo bitna kod jačanja vlastitog samopouzdanja. Pobrini se da se zdravo hraniš, nastoj biti fizička aktivna i osiguraj si kvalitetan san. Briga o fizičkom i mentalnom zdravlju pomoći će ti da se osjećaš bolje i pozitivno utjecati na tvoje samopouzdanje.

Nemoj sve shvaćati osobno

Ljudi kojima si okružena mogu značajno utjecati na to kako se osjećaš stoga nastoj što češće biti u društvu pozitivnih osoba koje te podržavaju i vjeruju u tebe i tvoje sposobnosti. Izbjegavaj sve one koji te omalovažavaju ili zbog kojih se osjećaš loše ili nauči kako se obraniti od takvih toksičnih osoba. Ne možeš kontrolirati niti birati što će drugi ljudi reći ili učiniti, ali definitivno možeš odlučiti kako ćeš na to reagirati i ne sve shvaćati osobno.

Foto: Pexels

Budi nježna prema sebi

Manjak samopouzdanja najčešće je usko povezan s negativnom slikom o sebi. Ljubav prema sebi ključna je za izgradnju samopouzdanja. Umjesto da se fokusiraš na svoje pogreške, fokusiraj se na ono što iz njih možeš naučiti. Imaj na umu da svatko griješi, sve to dio je procesa učenja. Nitko nije savršen, a u većini slučajeva sami sebi smo najveći neprijatelji.

Nauči prihvatiti neuspjeh

Strah od neuspjeha i perfekcionizam među najvećim su preprekama u izgradnji samopouzdanja. Život je pun izazova, uspona i padova, ali neuspjeh ne znači kraj puta. To je prilika za učenje i rast. Prihvati neuspjeh kao prirodni dio procesa učenja i nemoj se bojati riskirati.

Manjak samopouzdanja stvara destruktivno ponašanje

Osobe s negativnom slikom o sebi i niskim samopoštovanjem posebno su sklone sabotirati same sebe. Kako ističu psiholozi, takvi se ljudi ponašaju na načine kojima potvrđuju negativna uvjerenja koja imaju o sebi. Dakle, ako su blizu uspjeha, postaje im neugodno. Samosabotaža sprečava njihov napredak, a oni takvim ponašanjem ustvari koče vlastiti uspjeh. Jačanje samopouzdanja i izgradnja pozitivne slike o sebi jedan je od najboljih načina za rješavanje samosabotirajućeg ponašanja, kažu psiholozi.

Ljudi sabotiraju sami sebe i svoj napredak iz raznih razloga. Oni mogu činiti djela samosabotaže svjesno ili nesvjesno. Takvi nezdravi ponašajni obrasci najčešće su posljedica problema iz djetinjstva. Drugi razlozi za ovu vrstu destruktivnog ponašanja variraju, od niskog samopoštovanja pa do nesposobnosti za suočavanje s problemima.

Izgradnja samopouzdanja iziskuje vrijeme i trud, ali u konačnici se isplati. Rast u ovom aspektu može pozitivno utjecati na tvoj život i poboljšati ga na mnogo načina. Uz malo rada na sebi, možeš postati samouvjerenija i ostvariti svoje snove.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO BITI SRETAN?