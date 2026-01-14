403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Bolja ja
STIL ŽIVOTA, NE TREND

Kako ćemo brinuti o sebi u 2026.? Ovo su ključni wellness trendovi

Ana Ivančić
14. siječnja 2026.
Kako ćemo brinuti o sebi u 2026.? Ovo su ključni wellness trendovi
Pexels
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Wellness u 2026. godini izlazi iz okvira klasične brige o tijelu i postaje promišljen, personaliziran stil života. Fokus se sve više stavlja na znanost o dugovječnosti, prevenciju i mentalnu ravnotežu, dok fitness putovanja, biohacking i holistički pristup zdravlju postaju dio svakodnevice. Donosimo pregled wellness trendova koji će u nadolazećoj godini oblikovati način na koji se odnosimo prema vlastitom tijelu, energiji i kvaliteti života

Industrija wellnessa, čija se vrijednost prema tvrtki McKinsey & Company procjenjuje na vrtoglavih dva bilijuna dolara, nastavlja dominirati našim kolektivnim interesom. No, kako će izgledati wellness u 2026. godini? Dok se polako okrećemo prema budućnosti, postaje jasno da je ključ u rastu i ekspanziji. U godini pred nama, očekuje nas daljnji napredak u znanosti o dugovječnosti, redefiniranje putovanja koja sada imaju svrhu osnaživanja tijela i uma te pojava novih, inovativnih formata funkcionalnih napitaka. Stručnjaci predviđaju nekoliko ključnih smjerova koji će definirati naš pristup zdravlju i blagostanju.

Znanost o dugovječnosti postaje prioritet

Dugovječnost, omiljena riječ 2025. godine, nastavit će svoj trendovski put i u 2026., no s ključnom razlikom: naglasak će biti na znanstvenim dokazima koji podupiru tvrdnje. "Dugovječnost će postati medicinski utemeljena i mjerljiva", kaže dr. Jan Stritzke, medicinski direktor u Lanserhof Syltu. "DIY mješavine peptida i neregulirani anti-ageing trikovi nisu budućnost. Budućnost pripada terapijama temeljenim na dokazima i pod liječničkim nadzorom".

Fokus se s pukog produženja životnog vijeka (lifespan) prebacuje na maksimiziranje godina proživljenih u dobrom zdravlju i neovisnosti, poznatije kao "healthspan". Dr. Fernando Carnavali, izvanredni profesor interne medicine na Mount Sinaiju, dodaje kako će ljudi, uključujući i medicinske stručnjake, sve više prihvaćati ovaj koncept. Spavanje će postati jedan od stupova terapije dugovječnosti, s novim programima usmjerenim na njegovu obnovu i kvalitetu.

Kako ćemo brinuti o sebi u 2026.? Ovo su ključni wellness trendovi
Unsplash

Uspon ekskluzivnih wellness oaza

U svijetu prezasićenom digitalnom bukom, privatni klubovi postaju naš poslovični "treći prostor", a u 2026. godini sve se više šire u sferu wellnessa. Jonathan Leary, osnivač Remedy Placea, predviđa da će privatni wellness klubovi postati glavno odredište za proslave važnih životnih trenutaka, ali i mjesto za personalizirane programe koji se fokusiraju na proaktivnu brigu o sebi. Ipak, ono što će ljude najviše privlačiti jest glad za mirnim utočištem. "Oni su lijek za mnoge izazove s kojima se suočavamo u modernom svijetu", kaže Leary. "Ljudi se ne osjećaju dobro i usamljeni su. Uspon umjetne inteligencije i digitalne povezanosti samo povećava potrebu za stvarnim, osobnim iskustvima". S njim se slaže i Alex Feldman iz kluba Saint, ističući da "svi žudimo za nečim stvarnim". U digitaliziranom svijetu, najradikalnija stvar je doista nešto osjetiti, bilo da je to hodanje bosih nogu po kamenu ili sjedenje u sobi obloženoj cedrovinom s mobitelom izvan dosega.

Kako ćemo brinuti o sebi u 2026.? Ovo su ključni wellness trendovi
Pexels

Fitness kao glavna motivacija za putovanja

Odmor s ciljem resetiranja poprimit će potpuno novo značenje s eksplozijom fitness putovanja. Od teniskih kampova za odrasle do luksuznih surf odmarališta, putovanja više nisu samo bijeg od rutine, već prilika za njezin napredak. Prema izvješću tvrtke McKinsey & Company o wellnessu, potražnja za uslugama poput boutique fitness satova značajno je porasla u turističkom sektoru. Čak 60% potrošača koji su putovali zbog zdravstvenih i wellness tretmana nastavit će to činiti i u budućnosti. "Ljudi su vrlo angažirani na svom wellness putu i ne žele ga pauzirati dok putuju.

Umjesto toga, traže destinacije na kojima mogu nastaviti trenirati, pravilno se oporavljati i učiti od stručnjaka", objašnjava Abdoulaye Fadiga, osnivač resorta Champion Spirit Country Club. Današnji putnici ne žele se samo osjećati bolje, već se žele vratiti kući s navikama koje mogu integrirati u svoj svakodnevni život. Odmori se sada vide kao prilika za isprobavanje novih hobija ili razvijanje postojećih vještina.

Kako ćemo brinuti o sebi u 2026.? Ovo su ključni wellness trendovi
Pexels

Personalizacija na prvom mjestu

Uz fitness aktivnosti, raste i potražnja za wellness retreatovima, ali s jednim bitnim zaokretom: sve se vrti oko personalizacije. Laura Montesanti, osnivačica Synergy—The Retreat Showa, ističe da se u 2026. godini napuštaju strogo definirani rasporedi bez prostora za prilagodbu. Umjesto toga, retreatovi će se početi prilagođavati individualnim željama i potrebama. "Krojenje programa prema tijelu, umu i životnom stilu svakog pojedinca osigurava rezultate koji su autentični i dugotrajni", kaže Montesanti. Stručnjaci spajaju holističke i medicinske pristupe, koristeći procjene prije dolaska i zdravstvenu dijagnostiku kako bi dizajnirali jedinstvena putovanja. Sve veći fokus stavlja se i na emocionalno blagostanje, pa ćemo viđati više programa posvećenih oporavku od sagorijevanja, suočavanju s tugom i emocionalnoj regulaciji.

Kako ćemo brinuti o sebi u 2026.? Ovo su ključni wellness trendovi
Unsplash

Funkcionalna pića preuzimaju scenu

Prostor funkcionalne prehrane ubrzano se širi, a stručnjaci ističu da će proteinske sode predvoditi trendove u 2026. godini. Ovi već viralni napitci ispunjavaju brojne zahtjeve potrošača kada je riječ o funkciji, okusu i praktičnosti. "Potrošači žele benefite za performanse, poput održive energije, osjećaja sitosti i oporavka mišića, ali u formatima koji su lagani, osvježavajući i lako se uklapaju u svakodnevni život", kaže Alyssa Williams iz tvrtke Spate. Proteini nisu jedini nutrijent koji se seli u nove formate. Williams savjetuje da obratimo pažnju na sastojke usmjerene na dugovječnost, poput resveratrola, NMN-a i NAD-a, za koje se predviđa značajan rast interesa potrošača, a koji će se također sve više ugrađivati u funkcionalna pića.

Godina 2026. donosi pomak prema pametnijem, povezanijem i integriranijem wellnessu. Umjesto prolaznih hirova i ekstremnih protokola, u središtu su održive navike, znanstveno utemeljeni pristupi i istinska, holistička dobrobit. Od personaliziranih planova zdravlja do zajednica koje nas podržavaju, budućnost wellnessa leži u stvaranju života koji nije samo dulji, već i ispunjeniji zdravljem, energijom i svrhom.

Pročitajte još o:
WellnessTrendoviDugovječnostTehnike Opuštanja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STIL ŽIVOTA, NE TREND
Kako ćemo brinuti o sebi u 2026.? Ovo su ključni wellness trendovi