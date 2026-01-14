Kako ćemo brinuti o sebi u 2026.? Ovo su ključni wellness trendovi

Wellness u 2026. godini izlazi iz okvira klasične brige o tijelu i postaje promišljen, personaliziran stil života. Fokus se sve više stavlja na znanost o dugovječnosti, prevenciju i mentalnu ravnotežu, dok fitness putovanja, biohacking i holistički pristup zdravlju postaju dio svakodnevice. Donosimo pregled wellness trendova koji će u nadolazećoj godini oblikovati način na koji se odnosimo prema vlastitom tijelu, energiji i kvaliteti života

Industrija wellnessa, čija se vrijednost prema tvrtki McKinsey & Company procjenjuje na vrtoglavih dva bilijuna dolara, nastavlja dominirati našim kolektivnim interesom. No, kako će izgledati wellness u 2026. godini? Dok se polako okrećemo prema budućnosti, postaje jasno da je ključ u rastu i ekspanziji. U godini pred nama, očekuje nas daljnji napredak u znanosti o dugovječnosti, redefiniranje putovanja koja sada imaju svrhu osnaživanja tijela i uma te pojava novih, inovativnih formata funkcionalnih napitaka. Stručnjaci predviđaju nekoliko ključnih smjerova koji će definirati naš pristup zdravlju i blagostanju.

Znanost o dugovječnosti postaje prioritet

Dugovječnost, omiljena riječ 2025. godine, nastavit će svoj trendovski put i u 2026., no s ključnom razlikom: naglasak će biti na znanstvenim dokazima koji podupiru tvrdnje. "Dugovječnost će postati medicinski utemeljena i mjerljiva", kaže dr. Jan Stritzke, medicinski direktor u Lanserhof Syltu. "DIY mješavine peptida i neregulirani anti-ageing trikovi nisu budućnost. Budućnost pripada terapijama temeljenim na dokazima i pod liječničkim nadzorom".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Fokus se s pukog produženja životnog vijeka (lifespan) prebacuje na maksimiziranje godina proživljenih u dobrom zdravlju i neovisnosti, poznatije kao "healthspan". Dr. Fernando Carnavali, izvanredni profesor interne medicine na Mount Sinaiju, dodaje kako će ljudi, uključujući i medicinske stručnjake, sve više prihvaćati ovaj koncept. Spavanje će postati jedan od stupova terapije dugovječnosti, s novim programima usmjerenim na njegovu obnovu i kvalitetu.

Unsplash

Uspon ekskluzivnih wellness oaza

U svijetu prezasićenom digitalnom bukom, privatni klubovi postaju naš poslovični "treći prostor", a u 2026. godini sve se više šire u sferu wellnessa. Jonathan Leary, osnivač Remedy Placea, predviđa da će privatni wellness klubovi postati glavno odredište za proslave važnih životnih trenutaka, ali i mjesto za personalizirane programe koji se fokusiraju na proaktivnu brigu o sebi. Ipak, ono što će ljude najviše privlačiti jest glad za mirnim utočištem. "Oni su lijek za mnoge izazove s kojima se suočavamo u modernom svijetu", kaže Leary. "Ljudi se ne osjećaju dobro i usamljeni su. Uspon umjetne inteligencije i digitalne povezanosti samo povećava potrebu za stvarnim, osobnim iskustvima". S njim se slaže i Alex Feldman iz kluba Saint, ističući da "svi žudimo za nečim stvarnim". U digitaliziranom svijetu, najradikalnija stvar je doista nešto osjetiti, bilo da je to hodanje bosih nogu po kamenu ili sjedenje u sobi obloženoj cedrovinom s mobitelom izvan dosega.

Pexels

Fitness kao glavna motivacija za putovanja

Odmor s ciljem resetiranja poprimit će potpuno novo značenje s eksplozijom fitness putovanja. Od teniskih kampova za odrasle do luksuznih surf odmarališta, putovanja više nisu samo bijeg od rutine, već prilika za njezin napredak. Prema izvješću tvrtke McKinsey & Company o wellnessu, potražnja za uslugama poput boutique fitness satova značajno je porasla u turističkom sektoru. Čak 60% potrošača koji su putovali zbog zdravstvenih i wellness tretmana nastavit će to činiti i u budućnosti. "Ljudi su vrlo angažirani na svom wellness putu i ne žele ga pauzirati dok putuju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Umjesto toga, traže destinacije na kojima mogu nastaviti trenirati, pravilno se oporavljati i učiti od stručnjaka", objašnjava Abdoulaye Fadiga, osnivač resorta Champion Spirit Country Club. Današnji putnici ne žele se samo osjećati bolje, već se žele vratiti kući s navikama koje mogu integrirati u svoj svakodnevni život. Odmori se sada vide kao prilika za isprobavanje novih hobija ili razvijanje postojećih vještina.

Pexels

Personalizacija na prvom mjestu

Uz fitness aktivnosti, raste i potražnja za wellness retreatovima, ali s jednim bitnim zaokretom: sve se vrti oko personalizacije. Laura Montesanti, osnivačica Synergy—The Retreat Showa, ističe da se u 2026. godini napuštaju strogo definirani rasporedi bez prostora za prilagodbu. Umjesto toga, retreatovi će se početi prilagođavati individualnim željama i potrebama. "Krojenje programa prema tijelu, umu i životnom stilu svakog pojedinca osigurava rezultate koji su autentični i dugotrajni", kaže Montesanti. Stručnjaci spajaju holističke i medicinske pristupe, koristeći procjene prije dolaska i zdravstvenu dijagnostiku kako bi dizajnirali jedinstvena putovanja. Sve veći fokus stavlja se i na emocionalno blagostanje, pa ćemo viđati više programa posvećenih oporavku od sagorijevanja, suočavanju s tugom i emocionalnoj regulaciji.

Unsplash

Funkcionalna pića preuzimaju scenu

Prostor funkcionalne prehrane ubrzano se širi, a stručnjaci ističu da će proteinske sode predvoditi trendove u 2026. godini. Ovi već viralni napitci ispunjavaju brojne zahtjeve potrošača kada je riječ o funkciji, okusu i praktičnosti. "Potrošači žele benefite za performanse, poput održive energije, osjećaja sitosti i oporavka mišića, ali u formatima koji su lagani, osvježavajući i lako se uklapaju u svakodnevni život", kaže Alyssa Williams iz tvrtke Spate. Proteini nisu jedini nutrijent koji se seli u nove formate. Williams savjetuje da obratimo pažnju na sastojke usmjerene na dugovječnost, poput resveratrola, NMN-a i NAD-a, za koje se predviđa značajan rast interesa potrošača, a koji će se također sve više ugrađivati u funkcionalna pića.

Godina 2026. donosi pomak prema pametnijem, povezanijem i integriranijem wellnessu. Umjesto prolaznih hirova i ekstremnih protokola, u središtu su održive navike, znanstveno utemeljeni pristupi i istinska, holistička dobrobit. Od personaliziranih planova zdravlja do zajednica koje nas podržavaju, budućnost wellnessa leži u stvaranju života koji nije samo dulji, već i ispunjeniji zdravljem, energijom i svrhom.