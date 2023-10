Kako donositi odluke? 4 očita znaka da trebaš slijediti svoje srce

Sigurno si barem jednom čula da treba slijediti svoje srce. Romantični romani i filmovi pokazali su nam da srce uvijek nađe put. Da valja slijediti osjećaje i predosjećaj jer ćemo tada biti najsretniji bilo da se radi o poslu, ljubavi ili nečemu trećem. Pri donošenju odluka neki se ljudi uzdaju u mozak. Analiziraju i važu mogućnosti i biraju najisplativiju. Drugi kombiniraju srce i mozak, dok se treći predaju intuiciji jer su uvjereni da će tako stvari najbolje ispasti. Duboko u njima kriju se idealisti koji idu na sve ili ništa.

Kad dakle treba slušati srce? Ili su pak te priče potpuno promašene?

Poslovna konzultantica Ruth Schimel za Your Tango izdvojila je situacije u kojima pri donošenju odluka srce treba staviti na prvo mjesto.

To doista želiš

Ne donosiš tu odluku samo zato što predstavlja liniju manjeg otpora, jer je sigurna ili jer se očekuje. Odluka i izbor koje tek trebaš donijeti ispunjava te osjećajem zadovoljstva i jedva čekaš prigrliti sve što ona donosi. Ideja o novom poslu, novom koraku u vezi ili velikoj promjeni načina života čini ti se ispravnom jer će ti omogućiti rast i razvoj? Onda zaista trebaš poslušati sebe štogod drugi govorili. Uvijek kad nisi sigurna u odabir možeš se zapitati kakav bi život željela živjeti, koji su ti prioriteti i što moraš poduzeti da bi bila korak bliže cilju. OK, kad si to vizualizirala, zapitaj se vodi li odluka (koju trebaš donijeti) u tom smjeru. Ako da, poslušaj taj unutarnji glas.

POGLEDAJ VIDEO: Kako se nositi s kritikom i samo kritikom?

Motivirana si i nije te strah

Osjećaš li se uplašeno zbog te odluke, tijelo ti vjerojatno šalje signale da razmisliš još jednom. U tom slučaju ne treba impulzivno donijeti odluku – u svakom slučaju, bolje je prespavati pa tek onda odlučiti). Emocije poput uplašenosti i straha mogle bi ti zamagliti dobru prosudbu i navesti te na krivi trag. Tada se treba prikloniti glavi i analizirati situaciju. Pokušaj se zapitati zašto se bojiš, odnosno odgovore koje ti se tada 'vrzmaju' glavom.

Razmisli o svim scenarijima – što misliš, kako bi ta odluka utjecala na tvoj život? Ako u tebi prevladava 'negativa' razmisli još jednom. A ako si pak snažno motivirana i zadovoljna potencijalnim posljedicama te odluke, poslušaj se i to i učini. No nikada ne budi nestrpljiva. Iako bi te srce moglo navesti na dobar put, daj si vremena.

Odluka se podudara s tvojim vrijednostima

Vuče li te srce u određenom smjeru, procijeni bi li ta odluka bila u skladu s tvojim vrijednostima. Bi li ti pružila priliku za rast, radost, sigurnost i pravednost. Ako su odgovori potvrdi, dr. Schimel da bez daljnjega trebaš poslušati srce. Dakle, poanta je da se ti osjećaš ugodno i sigurno.

Imaš hrabrosti krenuti naprijed, s vizijom

Dr. Schmitel navodi da je riječ hrabrost izvedena iz iz francuske riječi "cor", što znači "srce". Stoga te srce itekako može voditi do autentičnih odabira u životu – od posla do ljubavi. Dakako, potrebno je biti svjestan onoga što želiš i uzročno-posljedičnih veza koje ta odluka donosi. Ide li nauštrb dragim ljudima, pravednosti, radosti i sigurnosti, sigurno je da ta odluka ne bi bila dobra. S druge strane, vidiš li u određenom izboru samo pozitivno, onda stručnjakinja savjetuje da prigrliš unutarnju hrabrost i slijediš srce – kad je to doista u tvom interesu. Jedino tako možeš živjeti život kakav zaslužuješ.