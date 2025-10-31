Kad južina 'udari u glavu': Zašto se osjećamo loše i kako je preživjeti

Južina će proći, kao i uvijek. No, umjesto da je pasivno trpimo, važno je razumjeti što se događa u našem tijelu i pružiti mu podršku

Izuzetno toplo vrijeme za ovo doba godine donosi niz neugodnih simptoma koji pogađaju i tijelo i um. Fenomen poznat kao meteoropatija nije mit, a znanstvena istraživanja potvrđuju da su žene posebno osjetljive na njegove učinke.

Psihološki i fizički danak južine

Jedan od najčešćih učinaka južine je nagla promjena raspoloženja. Mnogi se žale na razdražljivost, tjeskobu, bezvoljnost pa čak i depresivne misli. Znanstvenici vjeruju da nagle promjene atmosferskog tlaka i vlage utječu na razinu serotonina, ključnog neurotransmitera za raspoloženje. Nije slučajno da je u Dubrovačkoj Republici postojala zabrana donošenja važnih odluka za vrijeme južine, jer se smatralo da narušava sposobnost rasuđivanja.

Fizički simptomi su jednako izraženi. Glavobolje, bolovi u mišićima i zglobovima, vrtoglavica i opći umor česti su pratioci ovog vjetra. Pad atmosferskog tlaka uzrokuje širenje krvnih žila, dok tijelo istovremeno pojačano luči hormon stresa (ACTH), a smanjuje lučenje endorfina, prirodnih analgetika. To objašnjava zašto se kroničnim bolesnicima, poput onih s kardiovaskularnim problemima ili artritisom, stanje pogoršava.

Žene i meteoropatija: Povezanost nije slučajna

Studije dosljedno pokazuju da su žene podložnije meteoropatiji. Istraživanja afektivnih temperamenata sugeriraju da žene češće imaju predispozicije, poput anksioznog ili ciklotičnog temperamenta, koje ih čine osjetljivijima na promjene u okolišu. Hormonalne fluktuacije, posebno tijekom ciklusa ili u menopauzi, dodatno pojačavaju ovu osjetljivost. U širem kontekstu klimatskih promjena, koje donose sve ekstremnije vremenske uvjete, razumijevanje ovih rodno specifičnih razlika postaje ključno za zaštitu zdravlja.

Nesanica noću, pospanost danju

Paradoks južine je osjećaj stalne pospanosti tijekom dana, praćen nesanicom i nemirnim snom noću. Loša kvaliteta sna dodatno pogoršava mentalno stanje, stvarajući začarani krug umora, razdražljivosti i anksioznosti.

Kako preživjeti južinu?

Ključno je što više boraviti na svježem zraku. Važno je piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu bogatu vitaminima i mineralima te izbjegavati teške fizičke napore i stres. Tehnike opuštanja, poput meditacije ili laganog istezanja, mogu pomoći u smanjenju napetosti, dok biljni čajevi od matičnjaka ili kamilice mogu ublažiti glavobolju i nesanicu.