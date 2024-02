Toksične kolege: Kako se nositi s 'energetskim vampirom' na poslu?

Bilo bi idealno kad bi na radnom mjestu vladala ugodna atmosfera, no u stvarnosti se na poslu svaki dan vrijeme provodimo s ljudima različitih interesa i osobnosti. Neki od njih nažalost su toksični i crpe energiju. Nametljivi su, sve ih zanima pa postavljaju previše pitanja o privatnim stvarima, žele biti u žiži zbivanja ili pak šire negativnu energiju. Ljudi koji crpe energiju i drugima "pile" živce nazivaju se energetski vampiri. To nije medicinski pojam – radi se o sve popularnijem nazivu, a moguće je da si se i ti privatno ili poslovno susrela s energetskim vampirom.

''Energetski vampiri mogu imati širok raspon ponašanja, no osjećate li se umorno i iscrpljeno nakon razgovora s njima ili se pak bojite hoćete li naletjeti na njih, velike su šanse da imaš posla s energetskim vampirom'', objašnjava klinička psihologinja Tanisha Ranger za Huffpost.

Takav kalibar ljudi kod drugih stvaraju ljutnju, frustriranost i umor. Moglo bi ti se činiti da razgovor s njima nerma smisla – da ne daje ništa zauzvrat. Energetski vampiri stalno traže pažnju i odobravanje te priliku da se 'ubace'. Često ih nije lako prepoznati jer isprva odišu brižnošću. Ostavljaju dojam da su dobronamjerni.

Kako piše Huffpost, energetski vampiri često su usamljeni, narušenog samopouzdanja ili manjkave empatije. Najčešće govore isključivo o sebi bez da slušaju sugovornika, a sasvim je moguće da to čine jer su u srži nezadovoljni sobom. Oni ne poznaju granice i u tome ne vide nikakav problem. Iako si njoj ili njemu rekla da trebaš mir, on/a će svejedno doći do stola i postavljati pitanja. Ili će te nazvati iako si joj/mu rekla da si nedostupna. Neće se odmaknuti ni kad im daš kratak odgovor nego će nastaviti sa svojom strategijom. Uz to, takvi su ljudi skloni za sve okrivljavati druge i praviti se žrtvama.

Je li riječ o energetskom vampiru, mogla bi shvatiti po tome kako se osjećaš tijekom i nakon razgovora s njima. Što ti je onda činiti ? Najvažnije je postaviti jasne granice i sačuvati unutarnji mir.

Budi tolerantna, no s mjerom

Ponta je u tome što energetski vampiri često nisu svjesni vlastita ponašanja. Naravno da im nećeš u prvom času odbrusiti, no nemoj dopustiti da steknu dominaciju. Stručnjaci predlažu da ih poslušaš nekoliko minuta, a ne prestanu li govoriti o sebi ili ispitivati nepotrebna pitanja, u redu je reći da imaš posla ili im ponuditi neki novi termin. Umjesto vrijeđenja, reci bolje je reći da bi voljela razgovarati, no da sada nisi u mogućnosti.

Tek si došla na posao, nisi ni upalila računalo ili počela s poslom, a energetski vampir čeka u zasjedi? U redu je reći da si tek stigla i da ti treba vremena. Inzistira li on ili ona na razgovoru, jasno reci da si ograničena vremenom. Tako se štitiš, no jako je važno da budeš uvjerljiva I dosljedna te da ne popuštaš pred problematičnim ponašanjem.

‘Baci’ mu/joj bubu u uho

Energetski vampiri vole se žaliti i uvlačiti te u negativne misli. Empatično reci toj osobi da ju razumiješ – tako ćeš joj dati potvrdu koju traži, no istakni da ne treba sjediti prekriženih ruku. Predloži joj konkretnu "akciju", odnosno rješavanje problema. Tako će energetski vampir možda shvatiti da problem postoji, da je ipak pretjerao i/ili da treba potražiti pomoć.

Pripazi na mimiku i geste

Pitaš se zašto te stalno zasjeda energetski vampir? Možda mu izrazom lica, nesvjesnim klimanjem glave signaliziraš da je to što čini u redu. Da ti je u redu što krši tvoje granice. Stvar je u teoriji jednostavna: osobi problematičnog ponašanja trebala bi i riječima i stavom i govorom tijela pokazati da se želiš udaljiti od nje i da ti ne može samo tako uzimati energiju. Ne budi nepristojna, već biraj ljubazne i kratke odgovore. Poanta je srezati problematičnu komunikaciju.

Komunikacija s energetskim vampirom dugoročno može povisiti razinu stresa, narušiti atmosferu i psihičko zdravlje. Zato je bolje da što manje budeš dostupna osobi takvog kalibra. Ako se to događa na poslu, obavljeni zadaci trebali bi biti prioritet – i to mu jasno poruči.

Granice su ključne

Naravno, nemoj s vremenom ti postati energetski vampir. Često se to događa u vremenima krize, otpuštanja ili prevelikog opusa posla. Tad se svatko treba suzdržati od prekomjerne znatiželje I dijeljenja privatnih informacija. Svatko treba paziti da svojim ponašanjem kolegama, poznanicima, ali I prijateljima ne potroši energiju.

