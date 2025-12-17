Cjelovita skrb 'na jednom mjestu': Cecilija Rotim mijenja pristup zdravlju
Cecilija Rotim, magistra medicinskih tehnologija i doktorica znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, osnivačica je i ravnateljica Poliklinike Rotim, gdje spaja stručnost, inovaciju i osobni pristup pacijentima. Njezin put od kliničkog iskustva do vođenja vlastite poliklinike opisuje kao tapiseriju ispletenu kombinacijom stručnog znanja, majčinstva i upravljanja timom, a svakodnevna autentičnost i upornost vode njezin rad. Poliklinika Rotim pod njezinim vodstvom omogućuje pacijentima cjelovitu skrb “na jednom mjestu”, s multidisciplinarnim timom koji koordinirano radi kako bi ubrzao oporavak i vratio kontrolu pacijentima. Cecilija ističe važnost timskog povjerenja, stalnog učenja i personaliziranog pristupa, ali i male dnevne rituale koji osiguravaju ravnotežu između posla i privatnog života. Njena filozofija vođenja temelji se na autentičnosti, strasti prema kvaliteti i inovaciji, s naglaskom na funkcijsku medicinu koja pacijentima vraća kontrolu nad vlastitim životom.
Kao uspješna poduzetnica i ravnateljica Poliklinike Rotim, kako danas gledate na svoj put od početaka u struci do vodeće pozicije?
Moj put više nalikuje pletenju tapiserije nego usponu stepenicama. Isplela sam ga od kliničkog iskustva, cjeloživotnog školovanja, upravljanja mnogobrojnom obitelji, zatim majčinstva koje me naučilo multitaskingu i strasti prema organizaciji koja stvara red. Svaki korak, čak i oni koji su tada izgledali kao duži put, danas ima smisla. Najvažnije što sam naučila je da autentičnost i upornost uvijek nadjačaju savršen plan.
Koji je bio trenutak u karijeri kada ste shvatili da želite voditi vlastitu polikliniku i stvarati novu kvalitetu zdravstvenih usluga?
Još kao medicinska sestra primijetila sam da se pacijenti u zdravstvenom sustavu ponekad osjećaju usamljeno i izgubljeno. Shvatila sam i da kvaliteta usluge nije samo u vrhunskoj opremi (koju morate imati), već ponajviše u ljudskom pristupu. Htjela sam stvoriti mjesto gdje se osjećate kao da vas netko vodi za ruku na putu do ozdravljenja.
Koliko je izazovno balansirati zahtjevnu zdravstvenu profesiju, vođenje tima i privatni život-imate li 'tajnu formulu'?
Prihvatila sam da ne mogu biti 100 posto u svemu svaki dan. Ponekad je u fokusu posao, drugi dan su djeca i obitelj. Ključ je u kvalitetnom vremenu, a ne samo u kvantiteti. Iznimno je važna podrška, savjeti i razumijevanje obitelji ali i suradnika na poslu. I da – svaki dan rezerviram jedan mali kratki predah ili "ritual samo za sebe". Bilo da je riječ u jutarnjoj šetnji, molitvi, kavici sa suprugom, kozmetskom tretmanu, plesu s kćeri.
Što biste izdvojili kao najveću prednost Poliklinike Rotim?
Naša cjelovitost i koordinacija. Pacijent dobije dijagnozu, razgovor sa specijalistom i plan liječenja na jednom mjestu, često u jednom danu. To smanjuje stres, ubrzava oporavak i vraća kontrolu u ruke pacijentu. Naš multidisciplinarni tim radi kao orkestar – svatko je virtuoz na svom instrumentu, ali svi sviraju iz istih nota.
Kao liderica, kako motivirate svoj tim i kako razvijate kulturu povjerenja i stalnog učenja?
Vjerujem da se ljudi najbolje motiviraju kada imaju smisao i autonomiju. Svi znaju naš zajednički cilj: olakšati život pacijentu. Gradim povjerenje dajući im odgovornost i podržavajući ih u odlukama. Učimo se i na uspjesima i na izazovima, bez straha od pogreške. Timski rad i težnja da zajedno rastemo je nit vodilja.
Koji savjet biste dali ženama koje žele pokrenuti vlastiti posao, bilo u zdravstvu ili drugim sektorima?
Krenite od strasti i osobne priče. Ne pokrećite biznis samo zato što je to "pametna niša". Pokrenite ga zato što rješava problem koji vas je i osobno dotakao. Drugo, nemojte čekati savršen trenutak – nikad ga neće biti. Krenite korak po korak, a savršenstvo neka bude cilj, a ne polazna točka. I izgradite mrežu podrške – drugih žena poduzetnica koje razumiju vaš put.
Gledajući trendove u području dijagnostike i fizikalne medicine, za koji novitet posebno mislite da će pacijentima donijeti značajnu razliku u kvaliteti života?
Osim tehnologija kao što je umjetna inteligencija u analizi nalaza, to je svakako personalizirana i funkcijska medicina. Ne gledamo više samo nalaz ili dijagnozu, već kako pacijent funkcionira u svom svakodnevnom životu. Cilj nije samo "popraviti" nalaz, već vratiti osobu njenim aktivnostima, poslu, hobijima. To je promjena paradigme: od liječenja bolesti do podrške kvaliteti života.