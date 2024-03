Omiljena autorica Iben Dissing Sandahl danas u Zagrebu predstavlja knjigu 'Danski odgoj tinejdžera'

Kako odgojiti sretnu i samostalnu djecu koja se mogu nositi s problemima i razviti ispunjavajuće odnose, jedna je od najvećih briga svakog roditelja. No, izgleda da postoje smjernice koje garantiraju uspjeh, a od malena ih prakticiraju jedni od najsretniji ljudi na svijetu – Danci.

Danska psihoterapeutkinja i autorica bestselera "Danski odgoj djece", Iben Dissing Sandahl, ponovno dolazi u Zagreb. Iben je majka dviju djevojaka, Ide, koja ima 22, i Julie, koja ima 19 godina, a upravo ju je svježe iskustvo odgoja tinejdžerica potaknulo na pisanje nove knjige "Danski odgoj tinejdžera".

Na promociji knjige omiljena autorica će pričati o odgoju, sreći, majčinstvu i otkriti male tajne Danaca iz prve ruke, kao sugovornicu će ugostiti i najpoznatiju hrvatsku knjišku blogericu Alis Marić s bloga “Čitaj knjigu”.

Promocija će se održati u knjižari Hoću knjigu, u Bogovićevoj 7, u srijedu, 20.3.2024. u 18 sati. Svatko se može pridružiti razgovoru, postaviti pitanja i počastiti se danskim keksićima. Također te očekuje i 20% popusta na sve knjige autorice na dan promocije.

Biografija autorice:

Iben Dissing Sandahl rođena je u Danskoj i odrasla u gradu Aarhusu. Preselila se u Kopenhagen, gdje je postala nastavnica i licencirana psihoterapeutkinja. Poznata je po svojoj filozofiji danskog odgoja, a njezine vrijednosti uključuju vjerovanje da djeca imaju pravo na svoju autentičnost, na sigurno djetinjstvo koje im omogućuje rast vlastitim tempom.

Njezini su glavni ciljevi nadahnuti roditelje i stručnjake, pomagati im i podupirati ih da novim generacijama osiguraju najviši stupanj socijalnog i mentalnog zdravlja. Zato drži predavanja, radionice i savjetovanja roditeljima i obiteljima, kao i javnim organizacijama i privatnim tvrtkama, a njezine metode primjenjuju tisuće obitelji, škola, fakulteta, sveučilišta I organizacija diljem svijeta.

Njezina knjiga Danski odgoj djece, napisana s Jessicom Joelle Alexander, postala je svjetski bestseler, prevedena je na više od 30 jezika i u cijelom je svijetu popularizirala danski model sreće i odgoja. Iben Sandahl piše za Psychology Today, a njezine članke objavljuju među ostalim Washington Post, HuffPost, The Atlantic, Quartz, The New York Times i Great Good Magazine.