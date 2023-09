Koja li je tajna? Karizmatične žene čine ove stvari drugačije

Postoje one neke žene za koje se čini kao da prirodno i s lakoćom privlače pripadnike muškog spola, a za razliku od uvriježenog mišljenja, njihova privlačnost ne temelji se na savršenom fizičkom izgledu, već na nekim drugim kvalitetama i karakternim osobinama.

Najprivlačnije žene koje svojom karizmom osvajaju sve oko sebe najčešće su one koje su pune samopouzdanja, ali i koje se ne zamaraju tuđim mišljenjem. One znaju koliko vrijede i uvijek se trude biti svoje, a svojom autentičnom osobnošću privlače muškarce.

Želiš li i sama biti jedna od onih žena koje uvijek uspijevaju osvojiti koga god požele, u nastavku pročitaj koje to kvalitete takve žene posjeduju i po čemu se razlikuju od svih ostalih.

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove- žene šefice

Nije ih lako zavesti

To ne znači da su nedostižne ili da glume ledene kraljice, ali njih ipak nije lako dobiti. One neće pasti na svakog tipa koji će s njima flertovati. One jako dobro znaju što žele i znaju kako to dobiti stoga ne žele gubiti svoje vrijeme na usputne veze i muškarce koji ih nisu zavrijedili.

Vjeruju u ljubav

Čak i ako su dugo bile same, ove žene nisu cinične. One se nadaju i vjeruju u ljubav bez obzira na sve. Imaju određena očekivanja kad su u pitanju veze, ali zadržavaju optimističan stav. Točno znaju kakvog partnera i kakvu vezu žele i ne pristaju na ništa manje od toga.

Ne boje se samoće

Neovisnim i snažnim ženama nije potreban netko kako bi ih upotpunio jer se one sasvim dobro osjećaju i kada su single. Čak i ako žele pronaći partnera, one se ne boje samoće. Imaju ispunjen život, bogate prijateljske odnose, stabilnu karijeru te razne hobije i strasti. Radi svega toga, osjećaju se ispunjeno i sretno bez obzira na svoj ljubavni status.

Fokusirane su na svoje snage, ne na svoje slabosti

I snažne žene imaju svoje nesigurnosti, baš kao i svi mi ostali, ali one ne dopuštaju da ih slabosti definiraju ili ograničavaju u postizanju onoga što su naumile. Iako je nesigurnost prirodna pojava, važno je potruditi se i ušutkati negativne misli koje nas sputavaju. Uostalom, što ćeš se više ponašati kao poželjna žena, to će te češće drugi tako i tretirati.

Znaju što žele

Žene koje znaju što žele te imaju jasan stav po pitanju svojih očekivanja nekako su privlačnije i više seksi. Svima nam je potrebno neko vrijeme da sazrijemo i da shvatimo što želimo u životu, no ključan je i snažan karakter i nepristajanje na kompromise kad su u pitanju naše vrijednosti ili važni životni ciljevi. Žene koje privlače muškarce nikad ne pristaju na ništa manje od onoga što su zaslužile.

Nadaju se, ali nisu očajne

Žene koje su najuspješnije u ljubavi su one koje su otvorene i pristupačne, ali ne i očajne. One neće očajnički tražiti partnera već će pustiti da se stvari dogode svojim tokom. Ako to znači da će neko vrijeme morati biti same, to im neće smetati.

Uživaju u životu

Neovisne i karizmatične žene ne samo da se ne boje samoće, one zapravo i uživaju u solo životu, marljivo stvarajući život o kakvom su oduvijek sanjale. One znaju da ženi nije potreban muškarac da bi bila sretna i ispunjena, a ne postoji ništa seksipilnije od takvih žena. Ako frajer želi imati mjesto u njihovom životu, morat će se za to potruditi, a muškarci obožavaju izazove stoga i ne čudi da su im takve žene uvijek privlačne.