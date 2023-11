6 stvari zbog kojih se nikome nikada ne trebaš opravdavati (ni ispričavati)

Važno se ispričati onda kad znaš da si pogriješila. To je jedna od prvih lekcija koju bi čovjek trebao naučiti i imati na umu cijeloga života. No ne treba otići u drugu krajnost i ispričavati se onda kad si uvjerena da nije tvoja krivnja. Ljudi se često ispričavaju iako nisu krivi jer žele izbjeći sukob, iz straha ili nekog drugog razloga.

Pazi sad ovo: prešla si tridesetu i okolina te već neko vrijeme ispituje kad ćeš se 'skrasiti'. To pitanje, naravno, nije na mjestu jer žena ima pravo odlučiti kad će se – i hoće li se uopće – upustiti u vezu ili brak. Nije korektno ulaziti u nečiju privatnost i stavljati drugima društveni pritisak da bi nešto trebali učiniti do određene godine. Svi imamo pravo kreirati svoj životni put. I za to se nemamo zašto opravdavati. Ponovimo još jednom: svatko ima pravo živjeti onako kako on želi i zbog toga nije bolji ili gori od nekoga drugoga. Ipak, pitanje o svadbi ili djeci nije jedino pitanje zbog kojega se ne trebaš opravdavati niti ispričavati.

Foto: Profimedia.hr

U nastavku izdvajamo stvari zbog kojih se ne trebaš opravdavati ni ispričavati.