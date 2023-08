Jesi li rođena vozačica ili ipak ne? Ovo su najbolji i najgori vozači horoskopa

Jesi li se ikada zapitala ima li horoskop ikakve veze s tvojim vozačkim vještinama? Ako jesi, vjerojatno si astrologijom opravdavala svoje prometne promašaje i možda si i bila u pravu. Svi ponekad znamo kiksati za upravljačem, no neki od nas jednostavno nisu talentirani za vožnju i to je sasvim u redu ukoliko shvate da je bolje i za njih i za nas da se voze na suvozačkom sjedalu.

S druge strane ima onih koji kao da su rođeni u automobilu. Možda i jesu, no prilično smo sigurne da to nije utjecalo na njihove vozačke vještine. No, instruktor u autoškoli i položaj zvijezda na nebu u trenutku njihova rođenja - je.

U nastavku ti donosimo najbolje i najgore vozače horoskopa. Ako misliš da pričamo gluposti, razmisli još jednom. Naime, govorimo o rezultatima studije koje je naručila jedna australska osiguravateljska kuća, a prenosi ga portal Daly Horoscope. Istraživanje je trajalo tri godine, a rezultati su pokazali u kojim su znakovima rođeni najbolji, a u kojima najgori vozači horoskopa. Analizirani su podaci iz 160,000 prometnih nesreća, a zaključak pročitaj u nastavku.

