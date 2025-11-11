Vodenjak
11. studenoga 2025.

Posao

Danas ćete se baviti dvjema stvarima: jedno su financijske kalkulacije, a drugo su poslovni kontakti i korespondencija.

Zdravlje&savjet

Samo budite i dalje svoji.

