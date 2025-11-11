Viralna tehnika za zatezanje kože: Ova masaža lica obećava prirodni lifting

Bez obzira na to koju tehniku koristiš, masaža lica donosi brojne benefite za zdravlje i izgled kože. Prije svega, potiče bolju cirkulaciju, pa koža dobiva više kisika i hranjivih tvari, što ubrzava regeneraciju stanica i daje svježiji, blistaviji ten

Ovih dana po društvenim mrežama ne prestaje iskakati masaža lica za koju se tvrdi da ima efekt zatezanja kože, odnosno svojevrsnog liftinga. Kažu da je za vidljive rezultate potrebno barem 30 dana redovite primjene, a prema iskustvima onih koji su je isprobali – doista daje efekta.

Beauty kreatorica Anastasia na svojim profilima dijeli cijeli niz tehnika masaže lica koje pružaju rezultate kakve inače očekujemo od profesionalnih kozmetičkih tretmana, a među najpopularnijima je upravo spomenuta lifting masaža. Riječ je o vrlo jednostavnoj metodi koja efekt zatezanja postiže – masiranjem vlasišta.

Kako bi se postigao lifting lica, važno je obuhvatiti cijelu glavu: vlasište, temporalis mišiće te stražnji dio glave. Anastasia naglašava da ova tehnika pomaže opustiti dio lica koji trpi najviše napetosti – područje gdje se kosa spaja s čelom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U videu pokazuje kako “čupkanjem” i masiranjem kože na spoju vlasišta i ruba lica potaknuti taj efekt, a točan način izvođenja može se vidjeti u njezinom tutorijalu.

Zašto je masaža lica općenito korisna?

Bez obzira na to koju tehniku koristiš, masaža lica donosi brojne benefite za zdravlje i izgled kože. Prije svega, potiče bolju cirkulaciju, pa koža dobiva više kisika i hranjivih tvari, što ubrzava regeneraciju stanica i daje svježiji, blistaviji ten.

Osim toga, pomaže u opuštanju napetih mišića lica i može ublažiti glavobolje, uz snažan osjećaj relaksacije. Redovitom masažom poboljšava se tonus i elastičnost kože, pa se s vremenom može smanjiti vidljivost bora i sitnih linija. Također potiče limfnu drenažu, što pomaže uklanjanju toksina i smanjenju otečenosti – osobito u području ispod očiju.