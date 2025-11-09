Vodenjak
9. studenoga 2025.

Posao

★★☆☆☆

Moglo bi doći do neslaganja između nekih vaših kolega i suradnika iz inozemstva. Povežite ih na svoj način.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Držite se profesionalnih kriterija.

