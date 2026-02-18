Stigla nam je vladavina Riba: Ova će tri znaka procvjetati - jeste li jedan od njih?

Novo astrološko razdoblje počinje 18. veljače, kada Sunce ulazi u sanjivi, vodeni znak riba - i sa sobom donosi kraj astrološke godine. Ovo je razdoblje introspekcije, pojačanih emocija i dubokog suosjećanja, vrijeme kada se brišu granice između stvarnosti i mašte. Prije nego što s proljećem zakoračimo u novi ciklus, sezona riba poziva nas da zastanemo, otpustimo staro i osluhnemo tihi glas intuicije. Ove godine taj je poziv snažniji no ikad jer se događa velik kozmički pomak koji će donijeti olakšanje mnogima, a nekim će znakovima osigurati posebno sretne dane.

Kozmičko olakšanje i val nove energije

Nakon gotovo tri godine testiranja, pritiska i teških lekcija, disciplinirani Saturn 13. veljače napušta znak riba. Njegov odlazak, s Neptunovim prelaskom u ovna koji slijedi, donosi osjećaj kao da je s kolektivnih leđa skinut golem teret. Magla neizvjesnosti se podiže, a na njezino mjesto dolaze jasnoća i obnovljena snaga. Dodatnu čaroliju donosi i Venera, planet ljubavi i ljepote, koja će od 10. veljače pa sve do 6. ožujka boraviti u ribama, znaku svoje egzaltacije. Njezin utjecaj pojačava romantiku, kreativnost i privlačnost, otvarajući srca za nova iskustva.

Ribe: Vrijeme je da se probudite i zablistate

Ribe, ovo je vaša sezona u punom smislu te riječi. Odlazak Saturna iz vašeg znaka osjetit ćete kao dubok izdisaj i povratak životne energije koju ste možda smatrali izgubljenom. Protekle godine testirale su vašu izdržljivost, no iz tog ste razdoblja izašli jači, mudriji i spremniji za novo poglavlje. S Venerom u vašem znaku tijekom prve polovice sezone, vaša će karizma biti neodoljiva. Ljudi će biti privučeni vašom toplinom i autentičnošću, što otvara vrata novim ljubavnim prilikama, ali i dubljem povezivanju sa samima sobom. Rođendansko razdoblje donosi vam priliku za osobni preporod i postavljanje temelja za godinu koja je pred vama.

Rak: Intuicija i sreća idu ruku pod ruku

Pripadnici ovog vodenog znaka osjećat će se kao kod kuće tijekom vladavine riba. Harmoničan aspekt trigona koji Sunce i Venera tvore prema vašem znaku donosi val emocionalne podrške, sklada i lakoće. Problemi koji su se činili nerješivima sada će pronalaziti svoja rješenja, a vaša će intuicija biti nepogrešiv kompas. U ovom razdoblju osjećat ćete se sigurno i zaštićeno, što će vam omogućiti da se otvorite prema novim iskustvima. Ovo je idealno vrijeme za putovanja, učenje, duhovni rast i širenje vidika. Sreća će vas pratiti na svakom koraku, stoga se usudite sanjati veliko i vjerovati svom unutarnjem glasu.

Škorpion: Ljubav i kreativnost u punom cvatu

Za strastvene škorpione, sezona riba aktivira peto polje Zodijaka, sektor ljubavi, kreativnosti, zabave i samoizražavanja. Očekuje vas razdoblje ispunjeno strašću i nadahnućem. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati nekoga tko će vas duboko emocionalno dirnuti i probuditi leptiriće u trbuhu. Oni koji su u vezama imat će priliku obnoviti romantiku i strast s partnerom. Kreativna energija bit će na vrhuncu, stoga je ovo savršeno vrijeme da se posvetite hobijima ili započnete projekt o kojem dugo maštate. Vaš društveni život također će procvjetati, donoseći vam kvalitetne susrete i obilje zabave.

Dok plovimo kroz emotivne vode sezone riba, važno je zapamtiti da je ovo vrijeme iscjeljenja i otpuštanja. Potkraj mjeseca, od 26. veljače, retrogradni Merkur u ribama dodatno će nas potaknuti na introspekciju i rješavanje starih obrazaca. Nemojte žuriti s odlukama, već dopustite sebi da osjetite, sanjate i povežete se sa svojim najdubljim željama. Univerzum vam šalje poruke kroz snove i sinkronicitete, a na vama je samo da slušate.