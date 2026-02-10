Venera ulazi u ribe 10. veljače: Pripremite se za najromantičnije razdoblje 2026.

Ako ste spremni na dublje osjećaje, maštovite veze i emotivnu čaroliju dolazi vaše vrijeme jer ovih će tjedana ljubav biti upravo bajkovita. Naime, od 10. veljače do 6. ožujka Venera ulazi u znak riba i donosi energiju kao stvorenu baš za Valentinovo

Od 10. veljače do 6. ožujka 2026. očekuje nas jedan od najčarobnijih astroloških tranzita. Venera, planet ljubavi, užitka i ljepote, ulazi u znak riba, gdje se osjeća najmoćnije. U astrologiji se ovaj položaj naziva egzaltacijom, što znači da Venera ovdje iskazuje svoje najljepše i najplemenitije osobine. Pred nama je razdoblje koje donosi plimu empatije, bezuvjetne ljubavi i umjetničke inspiracije, stižući taman na vrijeme za Valentinovo.

Unsplash

Što donosi Venera u svom najjačem izdanju

Kada se Venerina energija sklada i privlačnosti spoji s vodenom, sanjivom prirodom riba, kolektivna atmosfera se mijenja. Ljubav postaje dublja, romantičnija i duhovnija. Ovo je vrijeme kada se granice između nas i drugih tope, potičući nas na suosjećanje, praštanje i potragu za srodnom dušom. Mnogi će osjetiti pojačanu intuiciju u odnosima, kao i potrebu za povezivanjem koje nadilazi površnu privlačnost.

Ipak, važno je ostati s nogama na zemlji. Idealizam riba može nas navesti da partnere gledamo kroz "ružičaste naočale", zanemarujući njihove mane ili stvarne probleme u vezi. Sklonost bijegu u maštu i pretjeranom žrtvovanju za druge također su izazovi ovog tranzita. Ključ je u pronalaženju ravnoteže između srca i razuma. Tijekom ovog perioda obratite pažnju na nekoliko ključnih datuma: 17. veljače moguć je sudbinski susret, dok 28. veljače donosi priliku za rješavanje odnosa s osobama iz prošlosti.

Unsplash

Kako će ovaj čarobni tranzit utjecati na vaš znak

Ovan

Tranzit vas poziva na povlačenje i unutarnje iscjeljenje. Fokus je na tajnim osjećajima, snovima i otpuštanju prošlosti kako biste napravili mjesta za novu ljubav. Dopustite si da usporite i osluhnete svoje srce.

Bik

Vaša vladarica Venera donosi vam sjajno razdoblje za druženje. Prijateljstva mogu postati dublja, a moguća je i romansa s nekim koga već dugo poznajete kroz društvene krugove. Otvorite se za smislene veze.

Blizanci

Fokus se seli na vašu karijeru i javni ugled. Vaš šarm i kreativnost bit će primijećeni od strane nadređenih, što može donijeti poslovne uspjehe ili javna priznanja. Iskoristite svoju popularnost.

Rak

Ovo je izrazito harmoničan period koji vam donosi inspiraciju i želju za širenjem vidika. Idealno je vrijeme za putovanja, učenje ili duhovni rast kroz nove kontakte s ljudima drugačijih kultura.

Lav

Tranzit naglašava vašu intimnu sferu. Odnosi postaju dublji i intenzivniji, a fokus je na zajedničkim financijama, strasti i emocionalnoj transformaciji. Predajte se dubokim osjećajima.

Djevica

Venera se nalazi u vašem polju partnerstva. Ovo je ključno vrijeme za poboljšanje postojećih odnosa, pomirenja ili ulazak u ozbiljnu vezu. Učite kako prihvatiti ljubav bez previše analiziranja.

Unsplash

Vaga

Vaša vladarica naglašava svakodnevicu i zdravlje. Unosite više sklada u radno okruženje i pronalazite ljepotu u malim ritualima brige o sebi. Pravo je vrijeme da se posvetite svom blagostanju.

Škorpion

Vi ste jedan od miljenika ovog tranzita. Otvaraju se vrata za novu ljubav, kreativne projekte i čisto uživanje. Vaš magnetizam je na vrhuncu, stoga iskoristite prilike koje vam se nude.

Strijelac

Fokus je na domu i obitelji. Osjećat ćete pojačanu potrebu za mirom i sigurnošću u privatnom životu, a ovo je idealno vrijeme za uljepšavanje životnog prostora ili rješavanje obiteljskih odnosa.

Jarac

Vaša komunikacija postaje mekša i empatičnija. Lakše ćete izražavati osjećaje, a kraća putovanja ili iskreni razgovori s bliskim ljudima donijet će vam veliku radost i razumijevanje.

Vodenjak

Naglasak je na vašim vrijednostima i financijama. Možete očekivati poboljšanje materijalne situacije, ali i dublje razumijevanje onoga što vam je zaista važno u životu.

Ribe

Venera u vašem znaku donosi vam nevjerojatan šarm i privlačnost. Ovo je vaših "pet minuta", zračite ljubavlju, osjećate se samopouzdano i s lakoćom privlačite sve što želite u svoj život.

Na kraju, ovaj tranzit nudi priliku za emocionalno iscjeljenje i dublje povezivanje. Dopustite si sanjati i voljeti bez zadrške, ali ne zaboravite zadržati zdravu dozu realnosti. Uživajte u čaroliji koju donosi najromantičniji planet u najosjećajnijem znaku.