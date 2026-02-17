Godina Vatrenog Konja mijenja sve: 4 znaka čeka velika sreća u 2026.

Godina Vatrenog Konja traži od nas da akcija prevlada nad oklijevanjem, a instinkt nad prekomjernim razmišljanjem. Nagrađuje se hrabrost da se krene prema svojim najdubljim željama - a to bi moglo poći za rukom najsretnijim znakovima kineskog horoskopa

Prema kineskoj astrologiji, 17. veljače započinje Godina Vatrenog Konja, razdoblje koje obećava dinamične pomake, brze odluke i buntovnički duh. Nakon introspektivne Godine Drvene Zmije, Konj donosi poriv za slobodom, kreativnim izražavanjem i hrabrim iskoracima.

Energija Vatrenog Konja pojačava urođenu neovisnost i nemir ovog znaka, stvarajući snažan nagon za oslobađanjem od ograničenja. Povijesno gledano, godine Vatrenog Konja često se podudaraju s društvenim prevratima i smjelim kolektivnim pokretima. Iako će ova godina za sve biti svojevrsna divlja vožnja, astrolozi ističu kako će četiri znaka kineskog zodijaka biti pravi magneti za sreću i obilje. Sreća se, kako napominju stručnjaci, ne odnosi nužno na djetelinu s četiri lista, već na podršku, zaštitu, proboje i jasnoću. U nastavku otkrijte jeste li među sretnicima.

Koga čeka godina za pamćenje?

Iako će svi osjetiti poticaj na akciju i vidljivost, energija Vatrenog Konja posebno će lijepo "sjesti" znakovima koji s njim dijele skladne odnose. Konj, Tigar i Pas čine takozvani skladni trokut vatre, dok je Koza njegov tajni prijatelj, što ovim znakovima osigurava godinu punu prilika i podrške.

Shutterstock

Pas (godine rođenja: 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.): Povezivanje i širenje vidika

Godina Vatrenog Konja potaknut će potrebu za druženjem i suradnjom. Za one rođene u znaku Psa, koji po prirodi uživaju "trčati u čoporu", ovo je idealno okruženje.

Ljubav: Snažna društvena energija donosi brojne pozive, nova poznanstva i prilike za jačanje postojećih veza. Samci bi mogli upoznati nekog posebnog kroz druženja, putovanja ili čak obrazovanje. Oni u vezama uživat će u produbljivanju odnosa kroz zajedničke aktivnosti.

Posao: Ovo je idealna godina za suradnju, obrazovanje i širenje horizonata. Astrologinja Janine Lowe dodaje kako će Psi uživati zaštitu, snažniju podršku drugih, povećanu vidljivost i dugo očekivano priznanje. Astrologinja Donna Stellhorn objašnjava da se otvaraju prilike za upis na željeni fakultet ili pristup izvorima financiranja koji su prije bili nedostižni.

Zdravlje: Bogat društveni život pozitivno će utjecati na vaše mentalno zdravlje. Povezivanje s prijateljima i obitelji bit će odličan ispušni ventil. Ipak, uz brojne obveze, pripazite da ne zanemarite odmor i san.

Pexels

Tigar (godine rođenja: 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.): Samopouzdanje i romantika

Rođeni u znaku Tigra urođeni su karizmatični vođe, a njihova će energija biti magnet za čaroliju tijekom Godine Konja. Njihovoj hrabroj prirodi odgovarat će brzi tempo godine.

Ljubav: Strastvena energija godine aktivirat će Tigrovu magnetsku privlačnost i pustolovnu prirodu. Očekuju vas brojne prilike za ljubav i romansu, a vaša će karizma biti neodoljiva. Godina je savršena za rasplamsavanje strasti u postojećim vezama ili za ulazak u novu, uzbudljivu ljubavnu priču.

Posao: Astrolog Letao Wang predviđa da Tigar ulazi u veliki ciklus bogatstva. Nakon stagnacije u Godini Zmije, osjetit ćete povratak zamaha i otvaranje novih vrata. Izgledni su promaknuća i jačanje autoriteta. Obnovljeno samopouzdanje vodit će vas u donošenju ispravnih poslovnih odluka.

Zdravlje: Imat ćete viška energije koju je pametno usmjeriti u fizičku aktivnost. Ipak, brzi tempo i brojne ambicije mogu dovesti do stresa. Pripazite na znakove sagorijevanja i pronađite vrijeme za opuštanje kako biste održali ravnotežu.

Koza (godine rođenja: 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.): Kreativnost pomaže da zablistate

Poznati po svojoj umjetničkoj duši i suosjećanju, rođeni u znaku Koze doživjet će procvat. Iako bi im tempo Vatrenog Konja mogao biti malo prebrz, iskoristit će ga na najbolji način.

Ljubav: Vaša emocionalna inteligencija i "nježna snaga" doći će do izražaja. Društvena priroda godine pomoći će vam da se povežete s ljudima na dubljoj razini, a osobito plodno tlo za upoznavanje bit će kreativni projekti i druženja s istomišljenicima.

Posao: Vaše komunikacijske vještine i sposobnost samoizražavanja učinit će vas zvijezdama na profesionalnom putu. Očekuje vas dosljedan napredak, podrška kolega i mentora te "skrivene prilike" u vidu dodatnih prihoda. Suradnja na kreativnim projektima donosi poseban uspjeh.

Zdravlje: Kreativnost će biti vaš najbolji saveznik u borbi protiv stresa. Pronađite umjetnički hobi koji vas opušta. Kako biste se nosili s brzim tempom godine, važno je pronaći aktivnosti koje vas prizemljuju, poput šetnji u prirodi ili meditacije.

Konj (godine rođenja: 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.): Iskoristite svoju snagu

S obzirom na to da je ovo njihova godina, rođeni u znaku Konja otkrit će da se njihova poletna i slobodoumna energija pojačava i zrcali svuda oko njih. Postavljat će ton za sve ostale.

Ljubav: Vaša strast i prirodni magnetizam bit će na vrhuncu. Ovo je godina ispunjena uzbuđenjem, avanturom i obnovljenom strašću, kako za samce, tako i za one u vezama. Vaša energija privlačit će ljude, a vi ćete se kretati u potpunom skladu s ritmom ljubavi.

Posao: Ovo je početak novog, dinamičnog dvanaestogodišnjeg ciklusa. Vaši instinkti bit će nepogrešivi i vodit će vas prema rastu, novim prilikama i velikom uspjehu. Očekuje vas povećana sloboda, mogućnost putovanja i sposobnost da ostavite svoj trag kao nikada prije.

Zdravlje: Iako ćete pucati od energije, godina vlastitog znaka može donijeti i izazove. Ključno je težiti ravnoteži i prizemljenju. Kako biste spriječili da se uzbuđenje pretvori u iscrpljenost, osigurajte si dovoljno odmora i pronađite načine za opuštanje.