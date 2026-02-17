403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
KINESKA NOVA GODINA

Godina Vatrenog Konja mijenja sve: 4 znaka čeka velika sreća u 2026.

Ana Ivančić
17. veljače 2026.
Godina Vatrenog Konja mijenja sve: 4 znaka čeka velika sreća u 2026.
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Godina Vatrenog Konja traži od nas da akcija prevlada nad oklijevanjem, a instinkt nad prekomjernim razmišljanjem. Nagrađuje se hrabrost da se krene prema svojim najdubljim željama - a to bi moglo poći za rukom najsretnijim znakovima kineskog horoskopa

Prema kineskoj astrologiji, 17. veljače započinje Godina Vatrenog Konja, razdoblje koje obećava dinamične pomake, brze odluke i buntovnički duh. Nakon introspektivne Godine Drvene Zmije, Konj donosi poriv za slobodom, kreativnim izražavanjem i hrabrim iskoracima.

Energija Vatrenog Konja pojačava urođenu neovisnost i nemir ovog znaka, stvarajući snažan nagon za oslobađanjem od ograničenja. Povijesno gledano, godine Vatrenog Konja često se podudaraju s društvenim prevratima i smjelim kolektivnim pokretima. Iako će ova godina za sve biti svojevrsna divlja vožnja, astrolozi ističu kako će četiri znaka kineskog zodijaka biti pravi magneti za sreću i obilje. Sreća se, kako napominju stručnjaci, ne odnosi nužno na djetelinu s četiri lista, već na podršku, zaštitu, proboje i jasnoću. U nastavku otkrijte jeste li među sretnicima.

Koga čeka godina za pamćenje?

Iako će svi osjetiti poticaj na akciju i vidljivost, energija Vatrenog Konja posebno će lijepo "sjesti" znakovima koji s njim dijele skladne odnose. Konj, Tigar i Pas čine takozvani skladni trokut vatre, dok je Koza njegov tajni prijatelj, što ovim znakovima osigurava godinu punu prilika i podrške.

Godina Vatrenog Konja mijenja sve: 4 znaka čeka velika sreća u 2026.
Shutterstock

Pas (godine rođenja: 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.): Povezivanje i širenje vidika

Godina Vatrenog Konja potaknut će potrebu za druženjem i suradnjom. Za one rođene u znaku Psa, koji po prirodi uživaju "trčati u čoporu", ovo je idealno okruženje.

Ljubav: Snažna društvena energija donosi brojne pozive, nova poznanstva i prilike za jačanje postojećih veza. Samci bi mogli upoznati nekog posebnog kroz druženja, putovanja ili čak obrazovanje. Oni u vezama uživat će u produbljivanju odnosa kroz zajedničke aktivnosti.

Posao: Ovo je idealna godina za suradnju, obrazovanje i širenje horizonata. Astrologinja Janine Lowe dodaje kako će Psi uživati zaštitu, snažniju podršku drugih, povećanu vidljivost i dugo očekivano priznanje. Astrologinja Donna Stellhorn objašnjava da se otvaraju prilike za upis na željeni fakultet ili pristup izvorima financiranja koji su prije bili nedostižni.

Zdravlje: Bogat društveni život pozitivno će utjecati na vaše mentalno zdravlje. Povezivanje s prijateljima i obitelji bit će odličan ispušni ventil. Ipak, uz brojne obveze, pripazite da ne zanemarite odmor i san.

Godina Vatrenog Konja mijenja sve: 4 znaka čeka velika sreća u 2026.
Pexels

Tigar (godine rođenja: 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.): Samopouzdanje i romantika 

Rođeni u znaku Tigra urođeni su karizmatični vođe, a njihova će energija biti magnet za čaroliju tijekom Godine Konja. Njihovoj hrabroj prirodi odgovarat će brzi tempo godine.

Ljubav: Strastvena energija godine aktivirat će Tigrovu magnetsku privlačnost i pustolovnu prirodu. Očekuju vas brojne prilike za ljubav i romansu, a vaša će karizma biti neodoljiva. Godina je savršena za rasplamsavanje strasti u postojećim vezama ili za ulazak u novu, uzbudljivu ljubavnu priču.

Posao: Astrolog Letao Wang predviđa da Tigar ulazi u veliki ciklus bogatstva. Nakon stagnacije u Godini Zmije, osjetit ćete povratak zamaha i otvaranje novih vrata. Izgledni su promaknuća i jačanje autoriteta. Obnovljeno samopouzdanje vodit će vas u donošenju ispravnih poslovnih odluka.

Zdravlje: Imat ćete viška energije koju je pametno usmjeriti u fizičku aktivnost. Ipak, brzi tempo i brojne ambicije mogu dovesti do stresa. Pripazite na znakove sagorijevanja i pronađite vrijeme za opuštanje kako biste održali ravnotežu.

Koza (godine rođenja: 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.): Kreativnost pomaže da zablistate

Poznati po svojoj umjetničkoj duši i suosjećanju, rođeni u znaku Koze doživjet će procvat. Iako bi im tempo Vatrenog Konja mogao biti malo prebrz, iskoristit će ga na najbolji način.

Ljubav: Vaša emocionalna inteligencija i "nježna snaga" doći će do izražaja. Društvena priroda godine pomoći će vam da se povežete s ljudima na dubljoj razini, a osobito plodno tlo za upoznavanje bit će kreativni projekti i druženja s istomišljenicima.

Posao: Vaše komunikacijske vještine i sposobnost samoizražavanja učinit će vas zvijezdama na profesionalnom putu. Očekuje vas dosljedan napredak, podrška kolega i mentora te "skrivene prilike" u vidu dodatnih prihoda. Suradnja na kreativnim projektima donosi poseban uspjeh.

Zdravlje: Kreativnost će biti vaš najbolji saveznik u borbi protiv stresa. Pronađite umjetnički hobi koji vas opušta. Kako biste se nosili s brzim tempom godine, važno je pronaći aktivnosti koje vas prizemljuju, poput šetnji u prirodi ili meditacije.

Konj (godine rođenja: 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.): Iskoristite svoju snagu 

S obzirom na to da je ovo njihova godina, rođeni u znaku Konja otkrit će da se njihova poletna i slobodoumna energija pojačava i zrcali svuda oko njih. Postavljat će ton za sve ostale.

Ljubav: Vaša strast i prirodni magnetizam bit će na vrhuncu. Ovo je godina ispunjena uzbuđenjem, avanturom i obnovljenom strašću, kako za samce, tako i za one u vezama. Vaša energija privlačit će ljude, a vi ćete se kretati u potpunom skladu s ritmom ljubavi.

Posao: Ovo je početak novog, dinamičnog dvanaestogodišnjeg ciklusa. Vaši instinkti bit će nepogrešivi i vodit će vas prema rastu, novim prilikama i velikom uspjehu. Očekuje vas povećana sloboda, mogućnost putovanja i sposobnost da ostavite svoj trag kao nikada prije.

Zdravlje: Iako ćete pucati od energije, godina vlastitog znaka može donijeti i izazove. Ključno je težiti ravnoteži i prizemljenju. Kako biste spriječili da se uzbuđenje pretvori u iscrpljenost, osigurajte si dovoljno odmora i pronađite načine za opuštanje.

Pročitajte još o:
Kineska Nova GodinaKineski Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KINESKA NOVA GODINA
Godina Vatrenog Konja mijenja sve: 4 znaka čeka velika sreća u 2026.