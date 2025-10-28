Vaga
Vaga

Vaga

Žena.hr
28. listopada 2025.

Posao

★★★★☆

Odličan je dan za sve kreativce, umjetnike i one koji se prezentiraju pred publikom. Talenti se očiti.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Unatoč maloj nervozi, bit ćete dobro.

