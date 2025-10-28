SNAŽNA SIMBOLIKA
Posao
★★★★☆
Odličan je dan za sve kreativce, umjetnike i one koji se prezentiraju pred publikom. Talenti se očiti.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Unatoč maloj nervozi, bit ćete dobro.
