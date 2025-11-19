NEĆE BITI DOSADNO
Posao
★★★☆☆
Danas bi vam jedna mlada osoba s posla mogle povjeriti svoje strahove i sumnje. Ohrabrite je.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Opustite se uz duhovite sadržaje.
