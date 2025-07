Tjedni horoskop za sve znakove - od 7. do 13. srpnja

Ovan

LJUBAV: Između vas i voljene osobe svakim će danom biti sve više razmjena ideja, razumijevanja i sklada, a povjerenje će rasti. Bit ćete zadovoljni i sretni što je tako. Oni koji su još sami kontakt će započeti na intelektualnoj razini. POSAO: U poslovnim komunikacijama i kontaktima izbjegavajte otvoreno pokazivanje emocija. Jednostavno zato što bi vas netko mogao doživjeti kao neprofesionalnu osobu. Odmjerite kad i koliko osjećaja treba pokazati. Krećete se ka novim znanjima. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je za odlazak u prirodu.

LJUBAV ★★★★★, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Bik

LJUBAV: Većinu ovog tjedna vaš privatni život neće biti sasvim miran. Trebat će dosta diplomacije i strpljenja kako bi razgovori napredovali u konstruktivnom pravcu. Nastojte vagati svaku svoju riječ. Postat ćete realniji i smanjit ćete svoja ljubavna očekivanja. POSAO: Otvaraju vam se vrata jedne suradnje sa sasvim novim ili mladim suradnicima. Bit ćete veseli zbog toga. Pedagoški djelatnici imat će sve više posla koji će im dobro ići od ruke. Zaposleni u sportu počinju nov način treniranja. ZDRAVLJE&SAVJET: Brže ćete se umarati.

LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Blizanci

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj ovih će joj se dana potpuno posvetiti ili će jedan član iste zahtijevati njihovu pažnju. Oni u novim vezama prolazit će prve krize u kojim će trebati pokazati malo više razumijevanja za drugu stranu. Uspjet će. POSAO: S lakoćom ćete rješavati sve na što budete nailazili u svom profesionalnom radu. Vaša urođena ozbiljnost ovaj će put biti skladno pomiješana s ležernošću, pa će se mnogi iznenaditi kako smjelo vodite cijelu stvar. Uspjet ćete u većini planiranog. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s vježbanjem.

LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★★, ZDRAVLJE ★★★★

Rak

LJUBAV: Dobar razvoj ljubavnog i društvenog života ohrabrit će vas da idete dalje. Mnogi će u svoju vezu unijeti dašak svježine kroz odlazak na neko zanimljivo mjesto. Oni koji su još sami trebali bi češće izlaziti iz kuće. Bit će im bolje među ljudima. POSAO: Šefovi bi mogli promijeniti svoju taktiku i zatezati tamo gdje ste se najmanje nadali. Ovo će vam teško sjesti. Ipak, morat ćete prihvatiti ono što se nudi i prilagoditi se najbolje kako znate. Imajte na pameti da će kasnije biti lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je imperativ.

LJUBAV ★★★★★, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Lav

LJUBAV: Ako izađete među ljude, naići ćete na niz prilika za ugodna poznanstva površnog karaktera. Dobro za zabavu. Zato smanjite svoja ljubavna očekivanja. Nije loše, ali sjećate se i boljih dana. Oni u vezama bit će uglavnom dobro. POSAO: Predlagat će vam mnogo toga, ali vi sami nećete moći utjecati na stvari. Osjećat ćete se kao promatrač kojem se nešto nudi bez pravog izazova. Surađujte i pažljivo slušajte. Čitajte između redova. Ono što sad ne ide, ići će kasnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Svaki dan nađite nešto što vas veseli.

LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★★

Djevica

LJUBAV: Obiteljski izazovi će dobrim dijelom zaokupljati vašu pažnju u privatnom životu. Oni u vezama balansirat će između partnera i obitelji iz koje potječu s tim da će im odnos s voljenom osobom malo škripiti. Samci će ostati kod kuće. POSAO: Kako tjedan bude odmicao, primijetit ćete da postajete sve kreativniji. Zbog toga ćete početi raditi s više zadovoljstva. Vaše ideje bit će dobro prihvaćene od strane mladih osoba. Neki će dobiti priliku za nastup ili prezentaciju pred publikom. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★★

Vaga

LJUBAV: Vaša znatiželjna priroda postat će malo umjerenija, a vi na neki način mirniji. Barem kad se radi o ljubavi. Više vam neće biti važne atrakcije, nego ćete uspjeti uživati u sasvim malim i običnim situacijama. To je zrelost, bilo para, bilo osobe. POSAO: Istraživači će dobiti novi vjetar u leđa. To će ih potaknuti da rade još predanije. I umjetnici će istraživati nove načine izražavanja. Svi ostali na poslu će pokazivati jaču crtu kreativnosti, a njihova intuicija bit će im najbolji vodič. ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaš interes za alternativu.

LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Škorpion

LJUBAV: Neki će sve više držati do toga što okolina misli o njima i partneru. Ovaj stav učinit će to da svako malo pazite kako izgledate i gdje se pojavljujete. Ne zaboravite da je uvijek važnije ono što je unutra, nego ono izvana. Samo iskrenost donosi sreću. POSAO: Prilike za razvoj karijere bit će usko povezane s borbom i stresom. Na vama je da procijenite svoje snage i snage protivnika, te da postupite realno i pametno. Važno je da ekonomizirate sa svojim snagama jer će vam nedostajati energije. ZDRAVLJE&SAVJET: Red odmora uvijek neka prati red aktivnosti.

LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Strijelac

LJUBAV: Velik broj izlazaka i širok krug ljudi koji neprestano raste učinit će vam ove dane dinamičnim. Rijetki su oni koji će biti sami, a uglavnom će se oko vas motati drage vam osobe. Bit ćete ispunjeni bez obzira na vaš status samca ili "u paru". POSAO: Suradnja s mladim osobama bit će najbolji dio posla ovaj tjedan. Sve ostalo bit će povezano sa stresovima ili malim borbama u kojim ćete izgarati. Uspjet ćete postaviti neke stvari, ali na kraju ćete se pitati koliko sve ima smisla. Ima. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrudite se biti jasni i s manje strasti.

LJUBAV ★★★★★, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Jarac

LJUBAV: Ako ste još sami i iskreno želite ljubav, pokrenite se. Ovo su dani kad bi moglo zaiskriti na terasi lokalnog kafića, u sasvim neobaveznim druženjima uz kavu ili na putu do škole. Ako ste u vezi, oboje ćete se kretati više nego inače. Možda ćete i putovati. POSAO: Rado biste promijenili svoj sustav procjene ljudi. Poradit ćete na tome. Ovaj put vaši kriteriji bit će viši, a pratit će ih i vaša veća otvorenost prema drugima. Putem jasnije komunikacije sklapat ćete nove poslovne dogovore. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća su kraća putovanja.

LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★☆☆, ZDRAVLJE ★★★★★

Vodenjak

LJUBAV: Znate da možete više i bolje, ali to ne ovisi samo o vama. Nitko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte je prihvatiti onakvu kakva ona jest i vidjet ćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahtjeva možete biti sasvim sretni. POSAO: Isprobavat ćete različite opcije poslovanja. Neki će se čak usuditi i riskirati. Ova igra donijet će vam i određenu radost jer neće biti dosadno. Umjetnici pred publikom imat će sve više posla, a pljesak neće izostati. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradit ćete na svom stilu. Mijenjate ga.

LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★★

Ribe

LJUBAV: Neobavezna druženja uz kavicu mogla bi se lako pretvoriti u nešto više. Bit ćete ugodno iznenađeni ovom mogućnošću. Uspjet ćete u potpunosti pokazati ono što osjećate. Bit će to dobro. Važno je jedino da ne pričate previše. Idite polako. POSAO: U temama povezanim s financijama ili nekretninama doći će do malog zatezanja, a vi ćete sve to morati sagledati, proanalizirati i donijeti odluke koje će usmjeriti daljnji tijek razvoja. Pokušajte biti što objektivniji i ne žurite. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte disanje za opuštanje.

LJUBAV ★★★☆☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★☆☆

