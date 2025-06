Tjedni horoskop za sve znakove - od 16. do 22. lipnja

Bik, Vodenjak i Ribe su najsretniji horoskopski znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Neki će svoju najdražu osobu povezati s obitelji iz koje potječu. Bit će to emotivan susret za obje strane. POSAO: Svi neopipljivi poslovi razvijat će se odlično, dok će u ostalim djelatnostima vladati istraživački duh. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u svoju sretnu zvijezdu. LJubav ★★★★☆, POSAO ★★★★★, ZDRAVLJE ★★★★☆

Bik

LJUBAV: Bit ćete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslijedit će ugodne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činit će vam se da je sve moguće. Bit ćete otvoreni i imati povjerenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu. POSAO: Pred vama su neke nove mogućnosti. Odgovori na prije postavljena pitanja vjerojatno će stići. Sve vas to usmjerava na daljnji rad u kom mogu doći do izražaja neki vaši mali talenti, ali i znanje. Kontaktirat ćete mlade suradnike. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban je oprez u prometu. LJUBAV ★★★★★, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno ćete imati potrebu malo se distancirati od voljene osobe ili će vaše ljubavno raspoloženje splasnuti. No jednako ćete ostati raspoloženi za zabave, pa će izlazaka biti. Ipak, odnosi koje ćete stvarati ostat će na površnoj razini. POSAO: Bit ćete učinkoviti u obavljanju poslova, ali nisu nemoguće oštrije riječi. Mogle bi dogoditi da vas pogrešno protumače ili krivo shvate. Zato se potrudite biti što jasniji ili ne objašnjavajte ništa kao baš ne morate. Radite po pravilima. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite oprezni u prometu. LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Rak

LJUBAV: Zbog povećane aktivnosti na drugim područjima života povremeno ćete morati odgoditi neki ljubavni susret. Potrudite se da nekim darom pokažete pažnju partneru kako se ne bi osjećao zapostavljen. Samci će spajati ugodno s korisnim. POSAO: Nakon postavljanja dobrih financijskih temelja, nastavit ćete graditi dalje. Mnogi će ovih dana preispitivati svoju listu poslovnih prioriteta i planova. Mijenjat će ono što im je na prvom mjestu. Bit će spremniji na određene rizike. ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite koji vam sport odgovara. LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Lav

LJUBAV: Bit će malih ljubavnih briga koje će vam povremeno donositi neraspoloženja, ali ne takva da bi vam bilo teško. Uzmite to kao izazov koji vas oboje može potaknuti da još više poboljšate svoj odnos. Samci će biti pomalo ukočeni. POSAO: Vjerojatno će vas svako malo nadgledati, ali vi ćete to ili zanemariti ili se praviti ludi. Kontroliranje nikad nije ugodno, no ovaj put će se okrenuti u vašu korist. Dobit ćete dodatne bodove. Zato ne brinite previše. ZDRAVLJE&SAVJET: Brinut ćete se zbog novca. LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Djevica

LJUBAV: Ljubavna rezignacija i neraspoloženje bit će obilježja ovih dana. Distanca u osobnim odnosima bit će vaš odgovor na potrebe druge strane za nježnostima. Ipak, pokažite bar malo pažnje nekim darom kako vam kasnije ne bi bilo žao. POSAO: Nitko se ne voli baviti greškama, ali zaostatke ćete morati rješavati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji trebate proći da bi stigli do nečeg većeg i uzbudljivijeg. ZDRAVLJE&SAVJET: Male financijske brige. LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Vaga

LJUBAV: Iz dana u dan vi ćete se osjećati sve bolje u društvu voljene osobe. Neki će obnoviti bliskost koju već dugo nisu osjetili, drugi će krenuti na zanimljivo putovanje udvoje, a treći, koji su možda još sami, počet će izlaziti više. POSAO: Zavući se u mir vlastitog doma ovaj će vam tjedan biti glavna preokupacija. Radovi u kući li tihe djelatnosti iz mirnih prostora događat će se spontano. Na radnom mjestu vjerojatno ćete se boriti sa šefovima. Budite mudri. ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirajte se na ono što volite. LJUBAV ★★★★★, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Škorpion

LJUBAV: Svoju veliku energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Bit će to predani trud s važnim rezultatima. Poslužit ćete se novim idejama koje će povremeno iznenađivati drugu stranu. Ništa vas neće zaustaviti u izražavanju emocija. POSAO: Komunicirat ćete sa suradnicima oko nevelikih tema, ali ćete to odraditi besprijekorno. Ponekad će vam nedostajati pravih izazova jer oni koje doživljavate svakodnevno bit će obojeni stresom. Borite se, pobijedit ćete. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na svoje prijatelje. LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

Strijelac

LJUBAV: Sad već možete lakše disati, pa i preispitati neke dvojbe iz svoje ljubavne prošlosti. Partner će vas rado saslušati, ali isto očekuje i od vas. Imajte to na pameti kad se počnete povjeravati jedno drugom. Vaš opušten stil bit će dobro prihvaćen. POSAO: Došlo je vrijeme kad sve u vezi posla možete sagledati u cjelini. To će vam razbistriti pogled i definirati plan za dalje. Posla će biti, a dosta toga ovisit će o vama. Utoliko ćete osjećati i teret odgovornosti, no radit ćete dobro. Neki će putovati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne reagirajte bučno. LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★★, ZDRAVLJE ★★★★☆

Jarac

LJUBAV: Intelektualna razina osobnih odnosa bit će kvalitetna, a sve ostalo navodit će vas na nezadovoljstvo ili nadmudrivanja. Stoga spustite loptu i razmislite što je zanimljivo oko vas i u vama. Probudite to. Razgovarajte, ali ne inzistirajte na zagrljajima. POSAO: Dani su dobri za sređivanje sitnijih poslova. I oni uhodani, ali ne preambiciozni, ići će vam od ruke. Ako se pak želite upustiti u nešto veće, atraktivnije ili zahtjevnije, ovo nisu dobri dani za takvo nešto. Možete razrađivati planove. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u rasprave. LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★★

Vodenjak

LJUBAV: Opuštenost i ugodno ozračje zavladat će u vašim osobnim odnosima. Bit ćete zadovoljni, ali i skloni tome da se prilagođavate pod svaku cijenu. Ne mora baš sve biti onako kako vaš partner želi. Ponešto neka bude i po vašem. POSAO: Stići će zanimljive vijesti i sad ćete moći raditi punim plućima. Cijela situacija postat će vidno jasnija. Okolnosti će vam ići na ruku, a pravac u kom će se razvijati vaši poslovi bit će sve stabilniji. Bit ćete vrlo ambiciozni. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se napornih ljudi. LJUBAV ★★★★★, POSAO ★★★★★, ZDRAVLJE ★★★★☆

Ribe

LJUBAV: Netko od vaših prijatelja mogao bi vam se jako svidjeti. Možda ćete dvojiti da li sačuvati lijepo prijateljstvo ili se upustiti u ljubavnu vezu. U svakom slučaju, ako slušate svoje srce, ne možete pogriješiti. Oni u duljim vezama bit će dobro. POSAO: Mnogi će na poslu pokazati emocije ili će shvatiti koliko vole ono što rade. Otuda će proisteći i nova motivacija, te još uporniji rad. Vaša predanost i energija za mnoge će biti zarazni. Moći ćete pokrenuti kolege oko sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovih dana imat ćete višak energije. LJUBAV ★★★★☆, POSAO ★★★★☆, ZDRAVLJE ★★★★☆

