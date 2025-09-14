Tjedni horoskop: Vagama se smiješe ljubavne prilike, lavovima će tjedan donijeti dobitak

Škorpion, Bik i Ribe su najsretniji znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Vjerojatno ćete pomalo otupjeti za ljubav ili za zahtjeve druge strane. Ona vas neće najbolje razumjeti, ali ne pokušavajte objašnjavati kako se osjećate. Najviše zato što je ovo ipak prolazna faza. Budite mirni i nađite načina da se prilagodite. POSAO: Privilegije kojim ste se nadali bit će blizu, ali vi sami nećete biti u najboljoj formi da ih iskoristite. Više će to izgledati kao da vam se nešto nudi jer je to nečiji zadatak ili jer takva pravila igre. Ipak, držite se postavljenih ciljeva. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Bik

LJUBAV: U u vašim osobnim odnosima vladat će ležernost. Mnogi parovi uživat će bez pritiska da se nekamo mora izaći ili nešto nekom dokazati. Bit će i onih koji će biti skloniji povlačenju i skrivanju emocija, a tu su i male provokacije. POSAO: Prepreke koje vi vidite objektivno su manje nego što vam se čine. Nadilazit ćete ih svojom maštom i sposobnošću prilagodbe. Pokazat ćete svoju kreativnu crtu. To što će uz sve to ići i određeni napori, očekivano je. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno snage za sve što trebate.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Blizanci

LJUBAV: Osjećat ćete se prilično sigurno u svojoj vezi. Bit ćete spremni na razne ludorije, pa i rizike jer znate da vas voljena osoba voli najviše na svijetu. Čak i ako zabrljate, bit će vam oprošteno. Oni koji su još sami uglavnom će maštati. POSAO: Sjetite se samo koliko ste postigli u prošlosti, a najviše zato da motivirate sami sebe za budućnost. Kad vam nude nešto veliko, a vi posumnjate da to nije moguće ili da vi to ne možete, sami sebi pravite zatvoren put. Imajte više povjerenja u druge. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne nadmudrujte se.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆

Rak

LJUBAV: Uglavnom ćete više razmišljati o ljubavi, nego što ćete ljubiti. Neki će opet osjećati iskušenje tajne ljubavne veze. Bit će drugih koji će vas pozivati u svoje društvo, ali nećete biti sigurni koji im je motiv. Ne morate uvijek sve znati unaprijed. POSAO: Surađivat ćete se svima oko sebe i to vrlo učinkovito. Mnoge će oči biti uprte u vas i od vas će se očekivati. Neki će povući poteze koji će imati utjecaja na sve s kojim rade Učinit će to i više nego uspješno. Prolazite određene transformacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Humorom pobijedite brige.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆

Lav

LJUBAV: Iskreni savjeti dobrih ljudi pomoći će vam da pregrmite ovo vama pomalo dosadno ljubavno razdoblje. Mnogi će posegnuti za praktičnom knjigom gdje će naći niz korisnih uputa za svoj privatni život. Primijenit će ih tek kasnije kad budu s nekim. POSAO: Vjerojatan je krupniji materijalni dobitak koji će vas osnažiti i potaći da još predanije radite dalje. Cijenite svačiji trud, ali ono što se ovaj put postiglo smatrat ćete prije svega svojom zaslugom. Ipak, nađite načina kako nagraditi i druge oko sebe.ZDRAVLJE&SAVJET: Nije zlato sve što sja.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆

Djevica

LJUBAV: Neki bi mogli prolaziti iskušenje tajne erotske ljubavne veze ili svoju naklonost prema nekom skrivati jer tako određuju pravila ponašanja. U svakom slučaju, nije baš tipično za vas. Moralne dvojbe pratit će ovakvo stanje po cijele dane. POSAO: Pred vama je sve otvoreniji put za razvoj na profesionalnom planu. Kod nekih će se to pokazati kao sve bolje povezivanje i suradnja s ljudima iz struke ili sa strancima. Bit će i onih koji će zbog posla malo putovati. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte svoju energiju.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆

Vaga

LJUBAV: Pred vama su dani dobrih, ali ne velikih ljubavnih prilika. Iskoristite ih tako da ojačate povjerenje između vas i partnera. Također je potrebno primijeniti samokontrolu jer ćete povremeno reagirati kako ne treba. Razmislite o svemu. POSAO: Uslijedit će podrška drugih za ono što radite, ali uz nju će doći i potreba da se napravite malo važni. Nema potrebe za tim. Radije samo radite, a kasnije pustite druge da vas hvale. Tako će sve biti vjerodostojnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu i u životu.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★★

Škorpion

LJUBAV: Ovih dana pratit će vas lijepe ljubavne prilike. Iskoristite to da uživate ili da nekom izrazite ljubav. Neki će povremeno osjećati nedostatak atrakcija, pa će rado smišljati događaje koji nemaju realno uporište. Ako vam je dosadno, pomozite nekom. POSAO: Dosta poslova dolazi svom kraju. Pripremate se za inventuru ili za zatvaranje poslovnih faza. Bit će i onih koji će silom prilika otići na godišnji odmor. Neki treći će raditi od kuće i u tome će nalaziti više smisla nego u radu u poduzeću. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite svaki dan pet minuta mira samo za sebe.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Strijelac

LJUBAV: Pred vama su dani u kojim će biti šarenih ljubavnih iskustava. Oni koji su još sami neka se dotjeraju i izađu među ljude, ali neka njihovi kriteriji budu realni. Oni u vezama bit će sasvim zadovoljni ako prihvate voljenu osobu takvu kakva jest. POSAO: Volite kreativan ili umjetnički rad, ali ovih dana cijenite prije svega poslove koji su sigurni. Stabilnost je tema o kojoj ćete rado diskutirati s kolegama. Svoje poslovne interese usmjerivat ćete prema spomenutom kriteriju. ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte svoje zglobove. Prošetajte.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Jarac

LJUBAV: Svako malo dolazit ćete u iskušenje da se posvađate, da prigovarate ili da kritizirate drugu stranu. Moguće je i obratno, da drugi kritiziraju vas. Tek uz više humora i samokontrole stvari mogu krenuti na bolje. Potrudite se. POSAO: Umjetnici pred publikom, sportaši, kao i oni koji rade s mladima dobit će lijepu priliku u svom radu. Neki će se zbog toga zaletjeti i početi graditi kule u zraku. Mogućnost je tu, ali treba biti realan. Ostanite na zemlji, jer slava je prolazna. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će nemirnih snova.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Vodenjak

LJUBAV: Vaši privatni odnosi bit će dobri, ali nećete imati razloga za oduševljenje. Ova monotonija ponekad će biti razbijena malim svađama ili provokacijama. Ne dajte im da se razviju. Ostanite mirni i čuvajte ono što imate. I to je nešto. POSAO: Uzet ćete stvari u svoje ruke, dati sve od sebe i napraviti veliki korak prema naprijed. Oni koji rade s vama cijenit će vaš trud. Neki će možda već sad dobiti i zasluženo priznanje ili barem pohvalu za ono što su postigli. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na svakodnevne kratke stanke.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆

Ribe

LJUBAV: Kad ste se istrenirali da vam sve bude ravno, opet se budi ljubav. Malo ste iznenađeni novom situacijom, ali prilagodit ćete se. Svakome je draže biti s nekim nego sam. Ipak, ne prigovarajte čak ni onda kad osjećate da biste morali. POSAO: Sve ćete se više zanimati za financije ili nove sustave koji bi mogli poboljšati prihode u onom što radite. Izgradit ćete nove planove u tom smislu. Borit ćete se za podršku drugih da ih provedete u djelo ili da ih barem pokrenete. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu svaki dan.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆