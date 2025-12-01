Tjedni horoskop: Ovnovi će biti pod stresom, vage ostaju vjerne svojim stavovima

Ribe, Lav, Strijelac su najsretniji horoskopski znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Vaš ljubavni život ovih će dana biti prosječan. Bit ćete više manje zadovoljni, ali ne toliko da bi se moglo reći da ste presretni. Bit će zabavljanja, ali i ugodnih doživljaja u ozračju vlastitog doma. Neki će zrelo smanjiti svoja očekivanja. POSAO: Pred vama je tjedan povećanih kretanja. Mnogi će putovati u drugi grad zbog posla. Sve to će vas osvježiti, te probuditi nove ideje kako unaprijediti ono što radite. Bit će i onih koji će s lakoćom razmjenjivati nove informacije sa suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nećete izbjeći dnevne stresove.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Bik

LJUBAV: Svoju zavidnu energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Bit će to iskreni trud s važnim rezultatima. Poslužit ćete se novim idejama koje će povremeno iznenađivati drugu stranu. Ništa vas neće zaustaviti u izražavanju emocija. POSAO: Učvrstit ćete stečene pozicije i povremeno se ponašati kao pravi vođa. Shvaćate da se vrijedilo potruditi i sad mirno možete nastaviti dalje. Posebno dobro ići će onima koji u svojoj profesiji koriste intuiciju ili već iza sebe imaju dokazane rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Zadržite neke stvari za sebe.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno ćete smanjiti izlaske, a više vremena provoditi na sasvim običnim mjestima. Oni koji još traže srodnu dušu baš tu bi mogli naići na ljubav, dok će vezani svakim danom sve više otkrivati koliko sitnice život znače. POSAO: Pred vama su neke nove mogućnosti, ali samo ako se budete snašli u novim suradnjama koje nisu jednostavne. Sve vas to usmjerava na daljnji rad u kom mogu doći do izražaja neki vaši mali talenti, ali i znanje. Kontaktirat ćete mlade suradnike. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte sa sportom.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Rak

LJUBAV: Ne gnjavite partnera s dokazima ljubavi jer to nitko ne voli. Trenutačno vam je sasvim dobro, a vaša mala nesigurnost samo je plod vaše mašte. Shvatite da ne postoji garancija ni za što na ovom svijetu, a kad to usvojite, sami ćete se osjećati bolje. POSAO: Rad iz sjene bit će vam najugodnija opcija. Ono što radite činit ćete mirno, bez previše atrakcija. Uživat ćete u istraživanju nepoznatog, ali i u sitnicama. Neki će svoje ambicije svesti na realnu mjeru. Postajete zreliji. ZDRAVLJE&SAVJET: Rado ćete izlaziti u prirodu.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Lav

LJUBAV: Gdje god se pojavili, primijetit ćete da su mnoge oči uprte u vas. Bit ćete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Ako ste još sami, bolje pogledajte s kim radite. Netko vas već dulje vrijeme priželjkuje bolje upoznati. POSAO: Želja za akcijom bit će jaka, ali okolnosti će vas stalno navoditi na rad iz sjene. To će vas malo usporiti. Ove dane stoga možete iskoristiti za kvalitetnu pripremu i razradu planova za poslovnu budućnost kakvu vi priželjkujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Idealno je vrijeme za meditaciju u tišini.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Djevica

LJUBAV: Sigurnost i dugovječnost osobnih odnosa postat će vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partner će biti ugodno iznenađen. Oni koji su još sami sada će birati samo trajne opcije odnosa. POSAO: Maštat ćete o nekoj novoj karijeri. To nije nemoguće, ali prvo treba odraditi ono što vam je dato. Spremnost da se izborite za ono što vam pripada bit će ključ vašeg uspjeha. Idite za svojim idejama i budite dosljedni i profesionalni. ZDRAVLJE&SAVJET: Bilo bi dobro posjetiti frizera.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Vaga

LJUBAV: Oni koji su u duljim vezama imat će sve jaču potrebu za intimnošću, pa će se najvjerojatnije povući u mir svog doma gdje će uživati udvoje. Oni koji još traže srodnu dušu vjerojatno će postati glavna zvijezda intenzivnih večernjih izlazaka. POSAO: Uslijedit će mudrija faza nakon što ste možda morali pognuti glavu. Shvatit ćete da dolazi vrijeme za diplomaciju koja vam otvara vrata. Istovremeno ste sve spremniji jasno i glasno izraziti svoj stav, jasno uz argumente. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete vjerni sebi i svojim stavovima.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Škorpion

LJUBAV: Iz dana u dan vi ćete se osjećati sve bolje u društvu voljene osobe. Neki će obnoviti bliskost koju već dugo nisu osjetili, drugi će krenuti na zanimljivo putovanje udvoje, a treći, koji su možda još sami, počet će izlaziti više. POSAO: Zamišljat ćete se na vodećim pozicijama. Mnogi će zaista voditi stvari na poslu jer će se situacija tako složiti. Drugi će se rado oslanjati na vas. Istovremeno ćete poticati razvoj sasvim novih ideja ili tehnologija. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite tuđa mišljenja. Slušajte sebe.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Strijelac

LJUBAV: Vaš privatni život bit će dinamičniji nego kod većine drugih ljudi. Ovi dani mogli bi donijeti poznanstvo koje će u vama probuditi iskrene emocije. Mnogi će biti iznenađeni. Bit će poziva za zabave, a oni u duljim vezama obnovit će svoj odnos. POSAO: Došlo je vrijeme kad sve u vezi svog posla možete sagledati u cjelini. To će vam razbistriti pogled i definirati plan za dalje. Posla će biti, a dosta toga ovisit će o vama. Utoliko ćete osjećati i teret odgovornosti, no radit ćete dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite suzdržani u reakcijama.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆

Jarac

LJUBAV: Netko od vaših prijatelja mogao bi vam se jako svidjeti. Možda ćete dvojiti da li sačuvati lijepo prijateljstvo ili se upustiti u ljubavnu vezu. U svakom slučaju, ako slušate svoje srce, ne možete pogriješiti. Oni u duljim vezama bit će dobro. POSAO: Niste potpuno svjesni svojih mogućnosti. Od vas se očekuje više i bolje zato što ste za to sposobni. Potrudite se odraditi ono što morate, a onda se posvetite onom što želite. Tako ćete napredovati na dulje staze, a to je uvijek stabilnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje se povežite s mladima.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Vodenjak

LJUBAV: Bit će malo manje događaja, ali vaš ljubavni život i dalje će biti relativno dobar. Moguće je da ćete smanjiti izlaske, a više uživati kod kuće u društvu najdraže osobe. Oni koji su još sami ljubav bi mogli naći na sasvim običnim mjestima. POSAO: Dani su dobri za sređivanje sitnijih poslova. I oni uhodani, ali ne prezahtjevni, ići će vam od ruke. Ako se pak želite upustiti u nešto veće, ambicioznije, ovo nisu savršeni dani za takvo nešto. Možete krojiti planove i razrađivati detalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Važite svoje riječi.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Ribe

LJUBAV: Postat ćete mirniji i tiši. Jedino ćete rado pričati. Voljena osoba s olakšanjem će primijetiti da ste se smirili. Oni koji su još sami mogli bi početi osjećati bliskost s jednom osobom s kojom ih se ni po čemu ne bi moglo spojiti. Tu je sve zasad upitno. POSAO: Kako tjedan bude odmicao, vama će postajati sve jasnije da se vaši poslovi dugoročno počinju stabilizirati. Ova spoznaja potaknut će vas na razvoj novih planova. Ipak, nedostajat će vam energije da ih odmah ostvarite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u rasprave sa suradnicima.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★