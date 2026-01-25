Tjedni horoskop od 26. siječnja do 1. veljače: Ovnove čeka puno posla, a Ribe će se zabavljati

Ovan, Vodenjak i Ribe su najsretniji znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: S voljenom ćete osobom prolaziti zanimljiva iskustva u kojim će obje strane otkrivati ponešto novo. Shvatit ćete ne samo da se volite, nego i da dijelite mnogo toga zajedničkog. Samci će također biti otvoreni za nova iskustva. POSAO: Zaposleni u samostalnim profesijama vjerojatno će morati raditi prekovremeno. I ostali će dosta raditi, te neće imati vremena ni za razmišljanje, ni za sagledavanje svoje pozicije. Uglavnom, većina stoji dobro jer imaju posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na redovan odmor i san.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Bik

LJUBAV: Mnogi će se predati brbljanju i uživati ogovarajući. Neće im pasti na pamet da su i oni i njihova ljubav možda meta nečijeg tuđeg trača. Zato bi bilo najbolje prvo počistiti u vlastitom dvorištu, a tek onda analizirati nečiju tuđi odnos. Razmislite. POSAO: Kad se čini da ne može bolje, vi ste onaj koji uvjerava sve druge oko sebe da može. To ćete ovih dana i pokazati i dokazati. Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaše ideje su odlične. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete pokrenuti brda.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★★

Blizanci

LJUBAV: Malo ćete olabaviti i na opušteniji način kako zavoditi, tako i uživati. Voljena osoba rado će s vama pričati, a to će vas još više zbližiti. Oni koji su još sami lako će nalaziti društvo, a sve bi moglo početi neobavezno, no bit će i rasprava. POSAO: Pred vama se sada otvaraju nove mogućnosti i samo o vama ovisit će kako ćete ih iskoristiti. Gledajte pozitivno, nađite u sebi strpljenja i snage. Imate dovoljno veliko samopouzdanje i čini se da je cijeli svijet vaš. Krenite. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se jogom i meditacijom.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Rak

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe s kojim surađujete. Netko vam je vjerojatno vrlo sklon i jedva čeka da to primijetite. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, ali uz određene kompromise. Prihvatite ih. POSAO: Povremeno će vam nedostajati snage i motivacije da izgurate ono što želite. Sjetite se stoga što vi sve možete. Moguće je da će vam malo u pomoć priskočiti neki ljudi koji imaju utjecaja, ali tek toliko, radi njihove rekreacije. Ostalo morate sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite polako.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★★

Lav

LJUBAV: Ako ste u duljoj vezi, imat ćete potrebu za više kretanja. Vašoj najdražoj osobi to se ne mora uvijek svidjeti, pa se potrudite povesti je sa sobom ili objasniti svoju potrebu za društvenošću. Samci će lako nalaziti društvo suprotnog spola. POSAO: Idućih dana vaše će se znanje sve više cijeniti. Budite svjesni svoje stručnosti i slobodno prezentirajte svoje sposobnosti. Moguće je da će vas sve više ljudi pitati za savjet ili da će vam ponuditi usko specijaliziran posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Ako se treba boriti, izborite se. Ne bojte se.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Djevica

LJUBAV: Sad već znate kad treba popustiti i lakše prihvaćate kompromis. Stoga će i vaša veza razvija bolje. Bit ćete ugodno iznenađeni kad popustite. Vidjet ćete da ne treba uvijek tjerati po svom. Mnogi će tek sad u potpunosti pokazati ono što osjećaju. POSAO: Što je prošlo, prošlo je. Nemojte to više analizirati. Prepustite vremenu neka radi za vas, a vi se usredotočite na ono što upravo počinje. Pred vama je nešto potpuno novo i ne još sasvim definirano. Budite otvoreni za to. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pomičite granice pod svaku cijenu.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Vaga

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti da stvari idu sporije nego što biste vi željeli. Vaša strast ovih je dana probuđena i zahtjeva više ljubavne akcije. Ipak, morat ćete se usuglasiti s drugom stranom. Uspjet ćete uz nešto strpljenja. POSAO: Sve će vam biti važnije vaše znanje i stručnost u poslovanju. Mnogi će dobiti priliku pokazati svoje specifične talente ili će njihova diploma dobiti na težini. Oni koji uče bit će uspješni u polaganju ispita. Neki će kontaktirati strance. ZDRAVLJE&SAVJET: Ustrajte u novim idejama.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Škorpion

LJUBAV: Tijekom tjedna pojavit će se prilike za kvalitetniji privatni život. Vjerojatno će se to pokazati kroz pozive za zabave ili društvena okupljanja koja ćete vi rado prihvaćati. Otuda će uslijediti i prilike za nova poznanstva. Vezani će isto biti bolje. POSAO: Poslovi se intenziviraju, a sve što radite poprima poduzetnički karakter. Mnogi će se ovih dana jače pokrenuti ili će se od njih zahtijevati veći angažman na radnom mjestu. Oni koji traže posao također će biti prilično aktivni. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte zanemariti redovan san.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★★

Strijelac

LJUBAV: Većina će sve više držati do svog skrivenog svijeta i mašte. Oni koji su još sami počet će sanjariti na javi i neće se mnogo angažirati u stvarnosti. Već vezani uživat će u društvu voljene osobe, ali i gledajući neki ljubavni film. POSAO: Snaga i uvjerljivost kojom ćete zračiti omogućit će vam da utječete na druge. Ako nekog trebate pridobiti, vrlo je vjerojatno da ćete u tome uspjeti iznad očekivanja. Pokažite što znate i ne zaustavljajte se dok ne postignete cilj. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će ipak biti presigurni u sebe.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Jarac

LJUBAV: Bogatstvo izlazaka i širok krug ljudi koji se još više proširujte učinit će vam ove dane dinamičnim. Rijetki su oni koji će biti sami, a uglavnom će se oko vas motati drage vam osobe. Bit ćete ispunjeni, opušteni, zabavi i veseli. POSAO: Na dnevni red dolaze nedovršene stvari iz prošlosti. Neke od istih u vama će izazivati emocije, pa ćete ih odrađivati s nostalgijom ili s ljutnjom. Osjećat ćete se ambivalentno i neće vam biti jasno na čemu ste. Pričekajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte hladne napitke.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Vodenjak

LJUBAV: Kamo god išli, primijetit ćete da vas mnogi gledaju prijateljski. Bit ćete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Ako ste još sami, ne sjedite kod kuće. Oni u vezama bit će skromni u očekivanjima, no zato i zadovoljni. POSAO: Većinu idućih dana najradije ćete ljenčariti. Neki će čak uzeti dio godišnjeg. Oni koji rade gledat će čim prije zbrisati s posla. Nadređeni i njihova kontrola padat će im teško, ali izdržat će uz svoj smisao za humor. Bit će snažni duhom. ZDRAVLJE&SAVJET: Najradije ćete istraživati nepoznato.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★★

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete organizirati zanimljive zabave. Oni koji još traže srodnu dušu tako bi mogli naići na ljubav, dok će vezani svakim danom sve više otkrivati koliko su male stvari lijepe i dobre. Ipak, ne reagirajte na poneku kritiku voljene osobe. POSAO: Imat ćete potrebu finiširati neke stvari, te se malo distancirati od napornog rada, no novi radni zadaci će vas sustizati. Kao da im nema kraja. Budite pozitivni i sretni što je tako. Dajte sve od sebe da ih odradite predano i kvalitetno. ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

