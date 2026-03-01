Tjedni horoskop od 2. do 8. ožujka: Bikovi oprezno u tajnim vezama, a lavovi s novcima

Najviše sreće u danima pred nama imat će Ovan, Bik i Strijelac, a kakva je prognoza za svaki znak otkrijte u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Početak tjedna donosi vam veliku zaokupljenost partnerom i spremnost da se borite za vaš odnos. Ulazak Venere u vaš znak 6. ožujka naglašava vašu karizmu i privlačnost, čineći vas neodoljivima. Ipak, njezina konjunkcija sa Saturnom krajem tjedna podsjeća vas da ljubav zahtijeva ozbiljnost i odgovornost. POSAO: Na poslovnom planu, pomrčina Mjeseca 3. ožujka donosi vrhunac ili završetak važnog projekta te vas potiče na promjenu svakodnevnih radnih navika. Otvarate se prema novim idejama i jasnije komunicirate svoje ciljeve. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne žurite s novim odlukama dok ne raščistite stare obaveze. Strpljenje je ključ uspjeha.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Bik

LJUBAV: Vaš društveni život postaje iznimno dinamičan zahvaljujući Marsu u Ribama. Mnoštvo izlazaka i novih poznanstava ispunit će vam dane, a moguće je i da se jedno prijateljstvo pretvori u nešto više. Ipak, budite oprezni s tajnim vezama i nejasnim odnosima. POSAO: Na poslu će vladati opuštena i zabavna atmosfera, a aktivirat će se zadaci povezani s ljudskim odnosima i uvjetima rada. Pomrčina Mjeseca donosi vam kreativni proboj ili završetak nekog umjetničkog projekta. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte svoju intuiciju, ali provjerite sve činjenice dva puta zbog utjecaja retrogradnog Merkura.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★☆☆☆

Blizanci

LJUBAV: Obiteljska pitanja i dom dolaze u prvi plan. Pomrčina Mjeseca 3. ožujka može donijeti važne promjene u vašem domu ili rješavanje starih obiteljskih obrazaca koji vas opterećuju. U ljubavi ćete pokazati veliko samopouzdanje, a oni u vezama poticat će partnera na pozitivan stav unatoč vanjskim okolnostima. POSAO: Ambicije na poslu su pojačane, no Merkur vas upozorava da djelujete taktično i iz pozadine. Izbjegavajte potpisivanje važnih ugovora i usredotočite se na profesionalno usavršavanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite taktični u komunikaciji kako biste izbjegli nesporazume s kolegama i obitelji.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★☆☆☆ ZDRAVLJE★★☆☆☆

Rak

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati u sigurnosti vlastitog doma ili u društvu bliskih prijatelja. Iako nećete biti pretjerano otvoreni za nova poznanstva, komunikacija s partnerom bit će ključna. Iskreni razgovori sredinom tjedna mogu produbiti vašu povezanost i riješiti stare nesuglasice. POSAO: Na poslu je vrijeme idealno za učenje i planiranje. Unijet ćete dašak kreativnosti u svoje zadatke, što će radno okruženje učiniti zanimljivijim. Mogući su manji zastoji u administraciji, stoga budite strpljivi. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se provjerenih metoda i ne dopustite da vas tuđa kritika pokoleba na vašem putu.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Lav

LJUBAV: Ulazak strastvene Venere u Ovna budi u vama želju za avanturom i novim iskustvima u ljubavi. Ipak, povremeno će vam se činiti da se stvari odvijaju sporije nego što biste željeli. Potrebno je više angažmana i usklađivanja s partnerom. Ključni događaj tjedna za vas je pomrčina Mjeseca u polju financija, koja 3. ožujka donosi važne vijesti o prihodima ili završetak jednog financijskog ciklusa. POSAO: Moguće su napetosti u komunikaciji na poslu, stoga izbjegavajte komentirati ono za što niste izravno pitani. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite oprezni s troškovima i izbjegavajte impulzivnu kupnju do kraja tjedna.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★☆☆☆

Djevica

LJUBAV: Pomrčina Mjeseca u vašem znaku 3. ožujka stavlja vas u središte pozornosti. Vrijeme je da se fokusirate na vlastite potrebe i otpustite odnose, navike i situacije koje vas više ne ispunjavaju. Vaša potreba za druženjem neće biti naglašena, radije ćete vrijeme provoditi u miru i introspekciji. POSAO: Suradnje na poslu su pod pritiskom zbog retrogradnog Merkura. Umjesto sklapanja novih poslova, revidirajte stare ugovore. Na radnom mjestu ćete unositi vedrinu i humor, što će kolege cijeniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prioritet dajte brizi o sebi i svom mentalnom zdravlju. Zaslužili ste odmor.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Vaga

LJUBAV: Ulaskom vaše vladarice Venere u polje partnerstva 6. ožujka, odnosi postaju dinamičniji i strastveniji. Ako ste u vezi, osjetit ćete potrebu za više kretanja i druženja. Saturn vas istovremeno podsjeća da je važno definirati što doista želite od druge strane. POSAO: Na poslovnom planu, Mars u Ribama donosi mnogo posla "iza kulisa". Iskoristite ovo razdoblje da završite sve zaostale zadatke. Možda vam se čini da se vaš trud ne vrednuje dovoljno, ali uskoro ćete postati nezamjenjivi. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmarajte se više. Pomrčina Mjeseca može iscrpiti vašu energiju više nego što očekujete.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★☆☆☆☆

Škorpion

LJUBAV: Strastveni Mars u Ribama budi vašu romantičnu i sanjarsku stranu. U ljubavi će vaša mašta biti jača od stvarnosti, a neki će osjetiti i čari platonske ljubavi. Sredinom tjedna moguća su ugodna iznenađenja u društvenom krugu. POSAO: Pomrčina Mjeseca 3. ožujka može donijeti promjene u timskim projektima ili planovima. Vaša kreativnost dolazi do izražaja, no budite spremni na prilagodbu. Kako tjedan odmiče, shvaćat ćete da skrivene teme dobivaju na značaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svojim instinktima, posebno kada su u pitanju novi ljudi koji ulaze u vaš život.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Strijelac

LJUBAV: Fokus je na pronalasku ravnoteže između karijere i privatnog života. Iako vaše ljubavno raspoloženje može povremeno splasnuti, u srcu ćete biti zadovoljni postojećim stanjem. Ulazak Venere u Ovna od petka donosi više zabave, flerta i optimizma. POSAO: Velike promjene događaju se na profesionalnom planu, gdje pomrčina u polju karijere 3. ožujka može donijeti promjenu statusa ili završetak važnog poglavlja. Pred vama je nešto potpuno novo i još nedefinirano. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite fleksibilni i ne forsirajte rezultate. Najbolje stvari dolaze kada se najmanje nadate.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Jarac

LJUBAV: Komunikacija s voljenom osobom zahtijevat će dodatno strpljenje. Moguće je manje zahlađenje odnosa, no vi ćete to uspješno nadvladati svojim humorom i pozitivnim stavom. Vikend donosi stabilizaciju i priliku za ozbiljne razgovore o zajedničkoj budućnosti ili domu. POSAO: Na poslu polako počinju stizati informacije koje ste dugo čekali. Pred vama se otvaraju nove mogućnosti, a na vama je da ih iskoristite. Gledajte naprijed i ne osvrćite se na prošlost. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite sve informacije prije nego što donesete konačan zaključak, osobito u poslu.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Vodenjak

LJUBAV: Mars u polju vrijednosti mijenja vaš pristup ljubavi, potičući vas da tražite dubinu i sigurnost umjesto prolaznih avantura. Venera u Ovnu od 6. ožujka olakšava vam izražavanje osjećaja. Ipak, mogli biste se povući u sebe kako biste izbjegli moguće ljubavne frustracije. POSAO: Financijska pitanja su u fokusu zbog pomrčine 3. ožujka, koja može donijeti rješavanje duga ili promjenu u načinu na koji zarađujete. Povremeno će vam nedostajati motivacije, no ne odustajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Iskoristite retrogradni Merkur za preispitivanje svojih prioriteta i vrijednosti.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Ribe

LJUBAV: Mars u vašem znaku daje vam nevjerojatnu hrabrost i energiju da preuzmete inicijativu u svim područjima života. U ljubavi ćete imati dobar vjetar u leđa, rado ćete izlaziti i privlačiti pozornost. Ključan događaj je pomrčina Mjeseca u vašem polju partnerstva, koja 3. ožujka donosi istinu na vidjelo i tjera vas na donošenje važnih odluka u odnosima. POSAO: Na poslu budite vrlo jasni u komunikaciji kako biste izbjegli nesporazume, jer je Merkur u vašem znaku retrogradan. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne donosite drastične odluke u afektu. Pričekajte da se energija pomrčine smiri.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★☆☆☆ ZDRAVLJE★★☆☆☆