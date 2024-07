Ovan

LJUBAV: Napokon će se pojaviti prilike za kvalitetniji privatni život. Vjerojatno će se to pokazati kroz pozive za zabave ili društvena okupljanja koja ćete vi rado prihvaćati. Otuda će uslijediti i prilike za nova poznanstva. Vezani će isto biti bolje.

KARIJERA: Iako će vaši nadređeni pokazivati određenu naklonost prema vama, teško ćete nalaziti zajednički jezik. Problem je u tome što obje strane žele dominirati, a u hijerarhijskom poslovanju to ne prolazi. Shvatite gdje vam je mjesto i tako se ponašajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se nekim borbenim sportom.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Bik

LJUBAV: Ljubav će biti bliže nego što vam se čini, samo što se trenutačno ne pokazuje. Budite mirni, strpljivi, uporni. Ako ste u vezi, ne forsirajte izražavanje emocija pod svaku cijenu, nego radije pričekajte. Malo po malo i doći ćete na svoje.

KARIJERA: Mogli biste se zateći u situaciji da nešto trebate pustiti neka ide kako ide ili da borbe za angažman budu takve da zapravo ostvarite Pirovu pobjedu. Kako god ispalo, prihvatite izazove i ne forsirajte stvari pod svaku cijenu. Usporite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne propuštajte relaksaciju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Premda emotivno nećete osjećati ono ispunjenje koje ste očekivali, vaš pozitivan stav donosit će vam neke ljubavne bodove. Partner će to cijeniti i razumjeti vašu privremenu nezainteresiranost za ljubav. Budite strpljivi i taktični.

KARIJERA: Riješite se svojih velikih sumnji koje se pojavljuju onda kad stvari ne idu glatko. Nemojte sami sebi stvarati prepreke. Sad ćete saznati što je trebalo, informacije će stići. Nakon toga možete raditi kvalitetnije. Rješenja su blizu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Više sna i više odmora.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Rak

LJUBAV: Vaš ljubavni život bit će i dalje bogat, a vi ćete postajati sve smireniji.Strasti će biti tiše, no zadovoljstvo neće izostati. Činit će vam se da tek sad ulazite u jednu dugotrajniju fazu svoje veze. Izgleda da ćete biti u pravu. Samci će uspješno zavoditi.

KARIJERA: Pustite druge da se izraze, a ako treba, makar vam to bilo čudno, i da vas vode. U ovom trenutku jednostavno ne možete učiniti ništa na svoju ruku. Budite razumni, strpljivi i vjerujte da će kasnije sve doći na svoje mjesto. Odgovori će doći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se svojim hobijima.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Lav

LJUBAV: Ovih dana zaista će zasjati svijetlo na vašem ljubavnom nebu. Bit ćete ugodno iznenađeni koliko i kako vam se otvaraju nove ljubavne prilike. Dotjerajte se i izađite van, među ljude. Ipak, nemojte pretjerati s vlastitom prezentacijom.

KARIJERA: Riješit ćete sve veće poslovne dvojbe i sad smjelije idete naprijed. Malo po malo počinjete graditi nove uvjete rada ili nove projekte. U sebi nosite onu svjetlost kojom ćete probuditi mnoge oko sebe. Trebaju vam samo vjerovati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sumnjate u sebe.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Djevica

LJUBAV: Kad se o ljubavi radi, ovih dana osjećat ćete se poput ribe u vodi. Otvorenost drugih prema vama, ali i obratno, učinit će da će brzina kojom ćete djelovati ponekad biti zapanjujuća. Bit će potrebno usporiti radi druge strane.

KARIJERA: Možete vidjeti daleke rezultate, ali vaši suradnici su kratkovidni. Ipak, neke informacije će se početi pojavljivati ovih dana. Možda to neće biti ništa senzacionalno, ali vi ćete u tome prepoznavati činjenicu da ste posao usmjerili kamo treba.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Vaga

LJUBAV: Vaše strasti će porasti, a vi postati zavodljiviji. Voljena osoba će to dočekati sa zadovoljstvom. Istovremeno će ojačati i potreba za sigurnošću u ljubavi. Otuda ćete povremeno biti u borbama sami sa sobom, jer ćete željeti postići sve. Polako.

KARIJERA: Počinje vrijeme kad će se vaše znanje sve više cijeniti. Budite svjesni svoje stručnosti i slobodno preznetirajte svoje sposobnosti. Moguće je da će vas sve više ljudi pitati za savjet ili da će vam ponuditi usko specijaliziran posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte vratnu kralježnicu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Ako ste još sami, ovih dana ćete težiti samo dobroj zabavi. Bit ćete željni opuštanja i slobode. Veselje je dobro, no bitno je da u startu drugoj strani priznate kakve su vam namjere. Tako ćete oboje biti zadovoljni.

KARIJERA: Moguće je da ćete ovih dana uspostaviti ili obnoviti poslovne kontakte s ljudima koji rade na nekom drugom kontinentu. To će vam svakako donijeti dobrobit i proširiti horizonte. Koliko god izgledalo daleko, bit će dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno pregledavajte mailove.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Nikako da dođete na zelenu granu. Ovo je vrijeme dobro za vaša intimistička preispitivanja, pa se okrenite sebi. Nekima će istinski odgovarati samoća jer će intuicijom osjetiti da vrijeme nije najpovoljnije za ljubav. Bit će u pravu.

KARIJERA: Funkcionirat ćete dobro, ali uz dosta ulaganja energije. Napori su i dalje tu. Mnogi će na svom poslu brusiti nove vještine i otkrivati detalje profesije. Bit će to još jedna faza učenja i napredovanja. Također ćete dobro surađivati s drugima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa ne preskačite.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Jarac

LJUBAV: Nejasnoće u vašem privatnom životu vjerojatno će se nastaviti. Najbolje će se zapravo osjećati oni koji nemaju nikakvih obveze ni prema kome. Ipak, biti sam također nije lako. Mirujte, ne očekujte ništa posebno i bit će dobro.

KARIJERA: Na poslu ćete imati mnogo zanimljivih sadržaja. Oni čiji je karakter rada kreativan sigurno će biti u plusu. Povezivanje s mladim suradnicima također će biti naglašeno. Vi sami pripremat ćete i nove, bolje uvjete rada. Ojačat će i neke suradnje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bez obzira na aktivnosti, ne zaboravite i na odmor.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Malo ćete olabaviti i na opušteniji način kako zavoditi, tako i uživati. Voljena osoba rado će s vama pričati, a to će vas još više zbližiti. Oni koji su još sami lako će nalaziti društvo, a sve bi moglo početi s neobaveznom kavom.

KARIJERA: Možda će vam se činiti kao da vas pritišću sa svih strana, no zapravo se radi o izazovima na koje treba odgovoriti kako bi došli do boljih poslovnih rezultata. Pred vama je mala borba u kojoj trebate biti borac. Druge vam nema.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se opustiti uz umjetničke sadržaje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Vaš društveni i ljubavni život postat će malo običniji, no vama će to biti drago. Već ste se pomalo zasitili silnih izlazaka, pa će vas ova mirnoća zapravo osvježiti. Slično će osjećati i vaša najdraža osoba, pa ni sklad neće izostati.

KARIJERA: Vaš trud bit će prepoznat, vi ćete dobiti na cijeni. Ponekad ćete imati osjećaj da vas previše ističu. Skromnost i neka vrsta stidljivosti koji dolaze od vas mnogima će biti primjer u ova krizna vremena. Radit ćete predano i bez puno pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na izlet s društvom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

