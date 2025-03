Tjedni horoskop za sve znakove - od 10. do 16. ožujka

Ovan

LJUBAV: Prihvatit ćete ono što imate i što živite. S takvim zrelim pristupom počet ćete uživati u sitnicama koje život znače. Ovaj stil odgovarat će svima onim koji su u duljim vezama. Samci će biti skromniji u svojim ljubavnim očekivanjima.

KARIJERA: Bez obzira na stres, vaša uvjerljivost kojom ćete zračiti omogućit će vam da utječete na druge. Ako nekog trebate pridobiti, vrlo je vjerojatno da ćete u tome uspjeti iznad očekivanja. Pokažite što znate i ne zaustavljajte se dok ne postignete cilj.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na redovnu relaksaciju.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Bik

LJUBAV: Malo je toga što bi u ovim zahtjevnim danima moglo smiriti vaše emocije. Bacat će vas amo tamo, a vi budite dovoljno čvrsti i hladni da odolite iskušenjima naglih reagiranja zbog kojih bi vam kasnije moglo biti žao. Čekajte.

KARIJERA: Komunicirat ćete sa suradnicima oko sitnijih tema, ali ćete to odraditi besprijekorno. Ponekad će vam nedostajati pravih izazova jer oni koje doživljavate svakodnevno bit će obojeni stresom. Prihvatite to kao borbu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će osmisliti sasvim novi plan.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno vam je već dosta svojih vlastitih ljubavnih očekivanja, pa ćete ili sve preokrenuti, ili svesti na realnu mjeru. Istina je da će vam nedostajati atrakcija, ali život donosi neka rješenja koja se tek kasnije pokažu kao najbolja. Budite otvoreni za to.

KARIJERA: Vrijeme je za sređivanje sitnijih poslova. I oni uhodani, ali ne preambiciozni, ići će vam od ruke. Ako se pak želite upustiti u nešto veće, atraktivnije ili zahtjevnije, ovo nisu dobri dani za takvo nešto. Možete planirati. Ništa više od toga.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguće su glavobolje. Opustite se.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Osjećat ćete sreću u svom srcu zbog stvari koje su vam drage, bit će ugodnih zabava po vašoj mjeri, a neće izostati ni susreti s dragim osobama. Pred vama su bogati društveni dani. Budite otvoreni, imajte povjerenja u one koji vas vole i bit ćete zadovoljni.

KARIJERA: U situacijama kad osjećate povećan pritisak od strane nadređenih pozovite se na svoje znanje i stručnost. Tako ćete stvari usmjeriti u konstruktivnom pravcu i izbjeći nepotrebne rasprave. Ne zavaravajte se da vas vole, njima je do toga da vas koriste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realist.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Lav

LJUBAV: Manjak interesa za ljubav koji ćete vjerojatno osjećati idućih dana brinut će vas. Imajte na pameti da je ovo prolazna faza, pa joj ne trebate pridavati previše značaja. S druge strane, svako malo bit ćete u krugu ljudi s kojim ćete rado komunicirati.

KARIJERA: Premda će se zahtijevati da se posao obavi u rokovima, na radnom mjestu će ipak vladati veselo i opušteno ozračje, pa ćete svi raditi lakše. Nećete moći zanemariti pravila posla koja treba poštovati, ali znat ćete se i zabaviti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite intuiciju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Djevica

LJUBAV: Sposobni ste razlučiti što vam je važno, a što nije. S takvim stavom možete stići dalje nego do sada. Vaša zrelost i promišljenost smirivat će poneku provokaciju ili situaciju u kojoj druga strana neće znati kako reagirati. Vodite oboje kamo treba.

KARIJERA: Do nedavno ste samo maštali o nekim poslovnim potezima, a sada ćete imati vremena sve to osmisliti i razraditi. Istovremeno ćete se malo više pozabaviti i pitanjima komunikacija. Naći ćete način kako bolje surađivati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svjesni svojih kvaliteta.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Vaga

LJUBAV: Pred vama su iskustva koja će vjerojatno obogatiti vaš privatni život. Oni koji su još sami možda imat će više udvarača, premda će im se neki od njih činiti pomalo ludi. Ipak neka ostanu otvoreni za mogućnost ljubavi. Kasnije će sve postati jasnije.

KARIJERA: Ponekad vam se čini kao da posao stane kad vas nema, a čim se vi pojavite sve krene. Rezultat je to vašeg truda i vaše najdragocjenije osobine, a to je da ste vrijedan djelatnik. I ovih dana to će i te kako doći do izražaja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svjesni svojih mogućnosti.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno će vas mučiti neočekivane čežnje, ali prihvatite to kao prolaznu fazu u kojoj će iskristalizirati svoje ljubavne želje i ciljeve. Planete će vam i ovaj tjedan donositi različite utjecaje, a na vama je da se prilagođavate. Budite strpljivi i mudri.

KARIJERA: Plodovi vaših napora polako izlaze na vidjelo, no ima još dosta toga što treba napraviti. Ipak, sve je više zadovoljstva, pa i napredovanja. Oni čiji je posao upravljačkog karaktera bit će pohvaljeni. Svi će imati volje za rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mali problemi s mladima. Nasmijte ih.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Možda ste pomalo otupjeli od silnih ljubavnih pokušaja. Frustracije ćete izbjeći strpljenjem i suzdržanošću. Planete usporavaju pozitivne utjecaje, ali to ne znači da vas ne čeka lijepa budućnost. Oni u vezama neka budu tolerantniji dok ne dođu bolji dani.

KARIJERA: Neki će biti u iskušenju da potroše više nego što treba. Ako vam nedostaje sredstava, ne posuđujte. Pažljivo razlučite što vam je važno, a što nije. Uvidjet ćete da vam dosta toga zapravo ni ne treba. Radit ćete jednostavnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se pravila zlatne sredine.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Jarac

LJUBAV: Intelektualna razina osobnih odnosa bit će kvalitetna, a sve ostalo navodit će vas na nezadovoljstvo, rasprave ili čak svađe. Stoga razgovarajte, ali ne inzistirajte na zagrljajima. Uz malo više strpljenja bit ćete oboje zadovoljni.

KARIJERA: Ne želite se baviti tračevima, ali neugodno je što ćete ih morati slušati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Svi smo ljudi, a ljudi nisu savršeni. Vi to dobro znate. Zato neka na jedno uho uđe, a na drugo izađe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno nećete biti zadovoljni onim što vidite da se sprema. Suzdržite se od suvišnih komentara, jer bi oni moglo samo doliti ulje na vatru. Budite umjereni, strpljivi, a ako treba, povucite se. Privremeno. Kasnije će biti lakše.

KARIJERA: Nastavit ćete diplomatsku strategiju, a ono što dogovorite, provodit ćete u djelo odmah. Tako će se izmjenjivati tihi i bučniji način rada, a vi ćete se prilagođavati čas jednom, čas drugom stilu. Neki će pripremati velika djela.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom. Ojačat će vas.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Ribe

LJUBAV: Kontakti će biti brojni, ali većina njih neće u potpunosti ispunjavati vaša ljubavna očekivanja. Stoga ćete o ljubavi više pričati, nego što ćete je osjetiti. Mnogi će bez obzira na sve organizirati lijepe provode za svoje društvo. Bit će im dobro.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i naći ćete mnogo kandidata koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacijski plan. Kad to napravite, preostaje vam samo da isto slijedite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dajte da vas sitnice izbace iz takta.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

