Tjedni horoskop za sve znakove - od 17. do 23. veljače

Ovan

LJUBAV: Činit će vam se da vam ljubav izmiče iz ruku za milimetar. To će vas živcirati i rastužiti. Trebate shvatiti da nije sve u vašem nastupu, nego da i druga strana ima neka svoja prava. Nitko ne voli da ga se tlači, pa tako ni vaša ljubavna meta.

KARIJERA: Nekima će biti ponuđeno da vode cijelu stvar i u tome bi se mogli snaći i više nego dobro. Zato ne oklijevajte, nego iskoristite priliku koja je pred vama. Trebat će jedino još pripremiti neke detalje. Saberite se na vrijeme.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vodite računa o kriterijima u svemu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Bik

LJUBAV: Imat ćete dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Otvarat će vam se mnoga vrata lakše nego inače, bit ćete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mjesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude. Oni vas čekaju.

KARIJERA: Suradnja s uglednim ili utjecajnim ljudima polako dolazi u prvi plan. Vi ćete biti važna figura u cijeloj igri. Zato ne budite preskromni, nego dopustite sebi da pokažete slobodnije svoje ambicije. Otvorite se i budite što jeste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremeno predahnite.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Zasićenje izlascima usmjerit će vas na mir i povlačenje. Najbolje ćete se osjećati u svom domu, a ako je voljena osoba uz vas, tim bolje. Oni koji su još sami ipak će više boraviti u društvu, ali istovremeno njihova mašta kao da neće imati granice.

KARIJERA: Da biste popravili ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na izlet u prirodu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Shvatit ćete da su ponekad dovoljni i mali koraci da bi došli do nečijeg srca. Tako ćete diskretno osvajati. Bit ćete gotovo nevidljivi, a onda kad se pokažu rezultati, drugoj strani postat će jasno da ste upravo vi osoba koju je tražila.

KARIJERA: Možda će vam se činiti kao da vas pritišću sa svih strana, no zapravo se radi o izazovima na koje treba odgovoriti kako bi došli do boljih poslovnih rezultata. Pred vama je mala borba u kojoj trebate biti borac.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu i u ljubavi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Lav

LJUBAV: Uspjet ćete odoljeti svakom iskušenju. Vi znate što tražite i toga ćete se i držati. Pokazat će se da ste bili u pravu. Ona osoba koju sad osvojite znat će da su vaše namjere ozbiljne. Stoga ćete se zbližiti samo s onima koji isto to očekuju.

KARIJERA: Neki će se okrenuti nepoznatom i tajanstvenom. Drugi će gledati da što više pomognu onima koji uče ili koji tek počinju u poslu. Treći će tražiti mogućnost rada negdje sasvim daleko, ako može ina drugom kontinentu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste i slijedite svoj put.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Djevica

LJUBAV: Izgledno je da će vam ići sve bolje i bolje. Pred vama su lijepe ljubavne prilike, susreti s dragim osobama, dobre zabave. Pokrenite se i idite među ljude, a pogotovo ako ste još sami. Budite mudri, otvoreni i staloženi kako samo vi znate biti.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na financijska ulaganja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke nove ili neispitane stvari. Možda ćete pokušati doseći svoje snove kroz sasvim neobičan put.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svom šestom čulu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Vaga

LJUBAV: Pred vama su dani kad ćete imati mnogo prilika za učvršćenje svoje veze. Svima vama porast će ljubavno samopouzdanje, a ako ste još sami, prema osobama suprotnog spola nastupat ćete vrlo sigurno. Ni rezultati ne bi trebali izostati.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na ulaganja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke neispitane ili skrivene stvari. Neki će pokušati doseći svoje snove na sasvim originalan način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštat će vas kupanje u kadi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Uživat ćete udvoje u miru i tišini poznatih mjesta. Nećete se dati vidjeti na društvenim okupljalištima, nego ćete radije boraviti u prirodi ili kod kuće. Oni koji još traže srodnu dušu također neće mnogo izlaziti, pa će najvjerojatnije ostati sami.

KARIJERA: Svoje poslovne planove polako ćete usmjeravati na širenje horizonata bilo u smislu novih sadržaja, bilo doslovno – preko granica. Sad će se ostvariti neki zakonski temelji da možete zavrtjeti nešto u tom pravcu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prijatelji će vas dobro posavjetovati.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Uviđate da ne vrijedi mrziti niti se svađati jer to ne vodi nikamo. Bolje je povući se i razmisliti u tišini, pa i onom što nam se sada ne sviđa. Potom sve to otpustite i fokusirajte se na ono što je dobro u vašem privatnom životu. Naći ćete nešto.

KARIJERA: Tehnika da se jednim udarcem ubiju dvije muhe ovaj put neće sasvim upaliti, no vaša sposobnost da radite dvije stvari u isto vrijeme hoće. Zato se odlučite za ovo drugo. Poslovi u tišini su naglašeniji, ali vi se kroz to i borite za svoje ideje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se. Treba vam.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Jarac

LJUBAV: Premda emotivno nećete osjećati ono ispunjenje koje ste očekivali, vaš pozitivan i vedar stav donosit će vam neke ljubavne bodove. Partner će razumjeti vašu povećanu potrebu za društvenošću. Neki će tako partijati s poznanicima bez plana.

KARIJERA: Nakon što ste riješili jedan problem, odsada ćete raditi s manje napetosti i s više ugodnosti. Ipak, i dalje će se od vas tražiti povećan angažman. Tako će biti još ovaj tjedan. Zato zasučite rukave i ne postavljate suvišna pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte prije spavanja.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Vodenjak

LJUBAV: Elokvencija i otvorenost bit će vaši aduti za zavođenje osoba suprotnog spola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi. Ipak, predajte se onom kog volite, a najviše zato da kasnije ne bi zažalili. Ljubav je možda daleko, ali vi ste tu.

KARIJERA: Ključ uspjeha u poslu ovih dana nalazi se u suradnji i prihvaćanju ponekog kompromisa. Ne tjerajte po svom jer glavnu riječ zasad vode drugi. Budite otvoreni i kooperativni, pa će sve krenuti u dobrom pravcu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Eliminirajte frustracije kroz sport.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Oni koji vole, voljet će intenzivno, a druga strana će im uzvraćati malo manje intenzivno. Ipak, neka prihvate ono što imaju, jer nismo svi u paru uvijek u istoj fazi. Samci će osvajati brzo i lako. Dani su dobri za ljubav i društveni život.

KARIJERA: Pogledajte bolje oko sebe i naći ćete mnogo onih koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti učinkovitiji organizacijski plan. Kad to napravite, preostaje vam samo da isto slijedite. Vi to možete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Analizirajte svoje stavove.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

