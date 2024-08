Tjedni horoskop: Djevice bez predrasuda, a Blizanci trebaju pogledati dobar film

Ovan

LJUBAV: Gdje god izašli osjećat ćete se ugodno. Zabave će biti baš po vašoj mjeri. Oni koji su još možda sami neka prihvate svaki poziv, pa makar u početku i ne izgledao obećavajući. Ubrzo će shvatiti da im ljubav otvara vrata. Sve je moguće.

KARIJERA: Malim koracima napredovat ćete u jedinstvenim znanjima. To će zapravo ići kroz praktičan rad. Uživat ćete u otkrivanju i spoznajama, a nerijetko ćete s oduševljenjem pričati što ste shvatili. Oni koji uče vjerojatno će biti uspješni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odbacite sve predrasude. One su kočnice.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Bik

LJUBAV: Malo po malo vi ćete svoje osobne odnose postaviti u stanje blage distance. Nekako vam više neće biti toliko važno da razmjenjujete nježnosti, nego tek toliko da se zna da ste skupa. Ova površnost rezultat je nepovoljnijih tranzita ljubavnih planeta.

KARIJERA: Uslijedit će odgovori koje ste očekivali i sad nastavljate svoju borbu do kraja, odnosno do konačne pobjede. Ove promjene toliko će vas zaokupiti da katkada nećete vidjeti ništa drugo. Ono što postignete na ovaj način zaživjet će.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki se sve više zanimaju za alternativu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno je da ćete mnogo pričati s osobama suprotnog spola. To ipak ne znači da ćete tako povećati bliskost u odnosima. Bit će mnogo različitih tema, ali sve će to izgledati kao grebanje po površini. Vaše srce će biti nekako prazno.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Moguće je da će provokatori otići raditi nekamo drugdje, pa će svima biti lakše. Neki će morati pozavršavati zaostatke i to će im ići na živce. Nedostatak prave akcije u vama će izazivati monotoniju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte dobar akcijski film.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Tijekom ovog tjedna vama će se opet sve više otvarati ljubavna vrata. Primijetit ćete to po tome što se opet sve češće smijete ili što vas voljena osoba opet počinje podržavati. Počet ćete disati punim plućima i dopustiti sebi više uživanja.

KARIJERA: Gledat ćete što bolje iskoristiti priliku koja je pred vama. Neki će zbog toga biti spremni raditi prekovremeno. Bit će i onih kojim će biti ponuđen zanimljiv posao povezan s važnim projektom. Trebate se samo dobro organizirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se naspavajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Ovih dana miješat ćete dva privatna stila: jedan je raznolik, atraktivan, s puno ljudi, a drugi je tih, povučen, običan, svakodnevan. Ponekad ćete biti glavna meta udvarača, a već drugi dan obična osoba koju primjećuju samo prijatelji. Bit ćete dobro.

KARIJERA: Možete više od onog što mislite. Ugledni ljudi će vas podržati, ali još ne stižu potrebna očitovanja. Zbog svega trebat će strpljenja. Radite dalje bez previše pitanja, jer uskoro ćete dobiti očekivano. Budite profesionalni i ozbiljni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte koncentraciju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: U idućim danima vi ćete vjerojatno opustiti. Počet će vas zanimati najrazličitije teme o kojim ćete rado komunicirati s osobama suprotnog spola. Voljena osoba primijetit će ovu malu distancu, a kako vas ne bi krivo shvatila, više pričajte i s njom.

KARIJERA: Suradnja između vas i drugih obnovit će se uz pomoć novih informacija koje su se čekale. Sve će biti postavljeno na novim osnovama, a vi ćete se trebati naći u novoj ulozi. Trebat će vam neko vrijeme da se prilagodite. Ne treba žuriti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite predrasude, budite otvoreni.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: U idućim danima vaši će se osobni odnosi vidno poboljšavati. Svakim danom vi ćete postajati sve spremniji za dijeljenje s drugima. Voljena osoba će opet biti otvorena prema vama. Osvježit će vas zanimljiv izlet ili putovanje.

KARIJERA: Informacije koje trebate dobiti stižu. Već ste se zbog čekanja dovoljno naživcirali, pa nemojte opet. Jednostavno se prihvatite nove upute i napravite sve što možete. Budite realni u očekivanjima. Rezultati će već doći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen. Zato ne divljajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Tijekom ovog tjedna vaši će odnosi napredovati u pozitivnom pravcu, a vi ćete postati otvoreniji i raspoloženiji za ljubav. Voljena osoba opet će vas obasipati nježnostima, a vi ćete joj jednako uzvraćati. Samci će imati sve više udvarača.

KARIJERA: Kako ćete ovih dana dobiti potrebne informacije, počet ćete raditi s određenom lakoćom. Mali napori bit će povezani s komunikacijama, ali sve ćete lakše izlaziti i s tom temom na kraj. Pokazat ćete se dorasli zadacima. Nekima ćete biti primjer.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imajte mjere u svemu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Strijelac

LJUBAV: Nastavit će se vaša zanimljiva ljubavna faza u kojoj neće nedostajati ni strasti, ali ni opuštenosti u odnosu s osobom koju volite. Neki će rado izlaziti i s prijateljima. Uglavnom, malo je onih koji će biti sami. I oni će rado krenuti van, među ljude.

KARIJERA: Možda još čekate odgovore na neka pitanja. Kako će oni zasad izostati, morat ćete se snaći s onim što znate i imate. Za vas to neće biti neki problem, ali bit će onih koje će i dalje trebati upućivati. Pomozite im svojim znanjem.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Jarac

LJUBAV: U idućim danima doći će do postepenog poboljšanja u vašem privatnom životu. Ljudi će opet postati otvoreniji prema vama, a i obratno. Mnogi će svoju vezu obnoviti nekim izlaskom na lijepo mjesto. Samci će se opet probuditi i izaći iz kuće.

KARIJERA: Moguće je da će izaći na vidjelo nešto što se dugo čekalo. To će uzrokovati novi vjetar u leđa vama, ali i pokrenut će posao u novom smjeru. Svi će se prilagođavati. Vi ćete biti osoba od povjerenja. Nekima ćete biti primjer kako treba raditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživat ćete sve oko sebe.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: Bogatstvo koje sad živite reflektira se na vaše osobne odnose jednako raznoliko. Možete bježati, možete trpjeti, možete se ironično smijati. Vi ćete vjerojatno prolaziti sve te reakcije, ali snagu ćete uvijek crpiti iz svoje ljubavi i međusobnog povjerenja.

KARIJERA: Bit će još nekih malih borbi čiji će rezultat ovisiti o vašoj sposobnosti suradnje s drugima.Trebat će malo strpljenja, a to će vas živcirati. O vama ovisi kako ćete se nositi s postavljenim vam zahtjevima. Budite profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne može se ništa na silu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Uvjerljivost kojom ćete zračiti privlačit će čak i one koji vam inače nisu skloni. Ako tražite srodnu dušu i još ste sami, oslonite se u potpunosti na svoje samopouzdanje. Čak i ako u početku sve ne bude išlo glatko, stvari će se razviti u vašu korist.

KARIJERA: Konačno će se drugi pokrenuti. Informacije koje ste već neko vrijeme čekali od njih stići će. To će razbistriti neke stvari u samoj operativnoj razini posla, pa ćete početi raditi lakše, jasnije i znat će se što je čiji zadatak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki uživaju s prijateljima.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn