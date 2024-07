Tjedni horoskop za svaki znak: Bikovi će biti željni novih spoznaja, a Blizanci kozmetičara

Ovan

LJUBAV: U idućim danima doći će do postepenog poboljšanja u vašem privatnom životu. Ljudi će opet postati otvoreniji prema vama, a i obratno. Mnogi će svoju vezu obnoviti nekim izlaskom na lijepo mjesto. Samci će opet više izlaziti.

KARIJERA: Radni tjedan bit će šaren. S jedne strane, jedva ćete čekati da se izrazite i pokažete što sve možete, no s druge strane, o nekim temama bit će mudrije šutjeti ili ih odgoditi. Najbolje će proći oni koji će znati balansirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoju intuiciju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Bik

LJUBAV: Bit ćete raspoloženi za ljubav, ali druga strana držat će blagu distancu prema vama. Trebat će malo više truda da joj se približite. Ne odustajte, nego ustrajte. Oni koji su mladi lakše će se povezivati, a izlazaka neće nedostajati kod svih.

KARIJERA: Pred vama su neke nove mogućnosti. Odgovori na prije postavljena pitanja stižu. Sve vas to usmjerava na daljni rad u kome mogu doći do izražaja neki vaši mali telenti, kao i znanje. I dalje ste u brojnim kontaktima koji vas potiču.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete željni novih spoznaja i učenja.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Pred vama su lijepi ljubavni dani u kojima će biti mnogo prilika za zbližavanja. Vaš društveni život postajat će ih dana u dan sve bogatiji, a vi sve veseliji. Nemojte sjediti kod kuće, idite van među ljude, pokažite se i uživajte.

KARIJERA: Niste svjesni svojih mogućnosti. Od vas se očekuje više i bolje zato što ste za to sposobni. Potrudite se odraditi ono što morate, a onda se posvetite onom što želite. Tako ćete napredovati na stabilan i siguran način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki razmišljaju o odlasku kozmetičaru.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Rak

LJUBAV: Ovih dana smanjit ćete svoje izlaske i više se usredotočiti na zajednički boravak u svakodnevici. Neće vam više biti potrebne atrakcije. Bit će dovoljno ostati kod kuće s voljenom osobom ili poći na neko mjesto gdje ćete biti sami.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, vama će postajati sve jasnije da se vaši poslovi dugoročno razvijaju dobro. Ova spoznaja ispunit će vas mirom i zadovoljstvom. Bit ćete spremni na svaku suradnju. Također ćete lako rušiti predrasude.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će osvježiti stare uspomene.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Lav

LJUBAV: Možda ste mogli učiniti i više, ali nema razloga za nezadovoljstvo. Sad ćete svoje snage usmjeriti na učvršćivanje onog što ste postigli u privatnom životu. Malo manje atrakcija, više intimnosti i sve vam opet ide u prilog.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Moguće je da će provokatori otići na godišnji, pa će svima biti lakše. Neki će morati pozavršavati zaostatke i to će im ići na živce. Nedostatak prave akcije u vama će izazivati monotoniju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će vam potrebno više sna i odmora.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: U idućim danima vama će se ipak postepeno otvarati ljubavna vrata. Primijetit ćete to po tome što se opet sve češće smijete. Neće to doduše još biti bajka, ali ohrabrenje je tu. Samo ne reagirajte na male provokacije. Bit će ih i dalje.

KARIJERA: Ako se stvari još ne pokreću, pokrenut ćete se vi. Bit ćete spremni animirati sve oko sebe kako bi postigli više. To će ujedno i razbistriti neke stvari u samoj operativnoj razini posla, pa ćete početi raditi lakše i znat će se što je čiji zadatak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete vrlo aktivni i u sportu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vaga

LJUBAV: Čini se da polako dolazite na svoje. Kako ste već neko vrijeme to čekali, pokazat ćete svoju radost. Izgledne su i zabave na kojim biste se mogli osjećati vrlo ugodno. U svakom slučaju, nemojte sjediti kod kuće. Idite među ljude.

KARIJERA: Izaći će na vidjelo nešto što se dugo čekalo. To će uzrokovati nove poteze koje je malo tko očekivao. Svi će se prilagođavati. Vi ćete biti osoba od povjerenja i onaj koji budi nadu da se može naprijed. Računajte na određene napore.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kondiciju poboljšajte sportom.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Sad već možete lakše pričati, pa i proanalizirati neke nedoumice iz svoje ljubavne prošlosti. Partner će vas rado saslušati, ali isto očekuje i od vas. Imajte to na pameti kad se počnete povjeravati. Vaš opušten stil bit će dobro prihvaćen.

KARIJERA: Nakon što dobijete potrebne informacije, krenut ćete u akciju još predanije. Ovo je vjerojatno vaše v vrijeme kad počinjete ostvarivati sve ono o čemu ste sanjali. Nećete zaboraviti niti jednu sitnicu. Samo ne žurite, snage imate i više nego dovoljno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da ne pregorite. Vježbajte jogu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Opuštenost i ugodno ozračje vladat će u vašim osobnim odnosima. Bit ćete zadovoljni što se u vašu vezu vratio onaj stari mir. Oni koji su još sami rado će izlaziti s prijateljima preko kojih bi mogli sresti novu ljubav.

KARIJERA: Većina stvari ipak dolazi na svoje mjesto, a vi počinjete raditi tiše i mirnije. Vama takav stil i odgovara. Dosta vam je buke. Posebno dobro razvijat će se poslovi koji su povezani s komunikacijama ili putovanjima općenito. To ćete se i više angažirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Brinite svoju, a ne tuđu brigu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Jarac

LJUBAV: Ojačat će povjerenje u vezama. Razmijenit ćete voljenu osobu više nego inače, a i obratno je. Neki će ponovno istraživati teme koje dugo nisu. Oni koji su još sami ljubav bi mogli naći na putovanju ili u nekoj intelektualnoj instituciji.

KARIJERA: Još uvijek dobar dio glavnih poteza ovisi o drugima, ali vi polako dio preuzimate u svoje ruke. Sreća da je tako, jer vi znate upravljati, a i svi se bolje osjećaju kad je tako. Utoliko će doći do poboljšanja na vašem radnom mjestu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite poneku frustraciju.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Kako tjedan bude odmicao, vi ćete primijetiti da se vaši osobni odnosi počinju poboljšavati. To će vas ohrabriti da budete otvoreniji i da smjelije pristupate osobama suprotnog spola. Oni koji već jesu u vezi bit će još bliži jedno drugome.

KARIJERA: Ustanovili ste nova pravila igre i sad postupate po njima. To što je naporno, naporno je i nemate kud. Prihvatite nove izazove i nosite se s njima uz pomoć bolje organizacije poslovanja. Tako ćete postati učinkovitiji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si više sna i odmora.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: U idućim danima vaši će se osobni odnosi poboljšavati. Svakim danom vi ćete postajati sve spremniji za dijeljenje s drugima. Voljena osoba će opet biti otvorena prema vama. Organizirajte neki izlet ili putovanje. Bit će vam lijepo.

KARIJERA: Mnogo toga je pred vama. Nema mnogo vremena za predah. Neki će čak raditi i prekovremeno. Posla će biti dosta, a bit će i atraktivan. Kako ste dugo ovo priželjkivali, dat ćete sve od sebe da uspijete. Gotovo ništa vas neće odvratiti od toga.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremeno treba zastati i opustiti se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

