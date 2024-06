Mjesečni horoskop za srpanj: Bezbrižni dani napokon su tu, uz mnogo uzbuđenja

Ljeto je u punom jeku i ulazimo u još jedan novi mjesec, a to znači i da je vrijeme za novi mjesečni horoskop. Nalazimo se usred vladavine Raka. Sa Suncem u ovom senzibilnom vodenom znaku, naša će srca biti malo mekanija stoga je važno da svi jedni pokažemo malo više suosjećanja i brige.

Želimo li se osjećati slobodno, trebamo biti iskreni prema sebi, osobito početkom srpnja kada će Neptun djelovati retrogradno u znaku Riba. No, ulazak Merkura u znak ponosnog Lava vraća nam ljetni entuzijazam. S punim Mjesecom u Jarcu koji nas očekuje 21. srpnja završava i sezona Raka, a narednog dana Sunce ulazi u veselog i samouvjerenog Lava i izvlači nas iz oklopa. Kraj mjeseca bit će povoljan za malo više rada na sebi. Mjesečni horoskop za sve znakove donosimo u nastavku.

Ovan

Vrijeme je da počneš živjeti punim plućima. Istražuj svoje strasti i hobije koje voliš, čak i ako su drugima dosadni. Nemoj podleći pritisku da izađeš među ljude ako bi radije ostala doma i uživala u svom omiljenom filmu. Napravi korake prema ostvarenju svojih ideja, čak i ako ne znaš koji ti je krajnji cilj. Ponekad je najbolje učiti u hodu. Dok se približavaš svojoj velikoj ambiciji ili postignuću, odvoji trenutak kako bi se oslobodila ograničavajućih uvjerenja. Ide ti puno bolje nego što misliš.

Bik

Ovog srpnja stavi sebe na prvo mjesto i daj prednost svom miru i blagostanju. Budi bliska s obitelji, ali imaj na umu da se ne moraš uvijek držati onih osoba koje ti narušavaju raspoloženje. Mars će djelovati u zoni financija pa pripazi na impulzivnu potrošnju i nemoj kupovati ono što ti nije potrebno. Razmišljaj kreativno i možda otkriješ neke nove načine za dodatnu zaradu.

Blizanci

Čeka te snažan povratak u realnost. Možda ćeš se osjećati frustrirano radi svojih neostvarenih snova i misliti kako ti ponestaje vremena za postizanje ciljeva u karijeri. Ipak, uranjanje u pozitivno okruženje podići će ti raspoloženje. Čeka te puno smijeha i self-care rituala. Budi iskrena o svojim iskustvima i ubrzo ćeš shvatiti da se mnogi ljudi osjećaju isto kao i ti. Kroz iscjeljujuće razgovore s prijateljima prepoznat ćeš prepreke koje te sprječavaju da svoje snove pretvoriš u stvarnost.

Rak

Nije sve onako kako bismo mi htjeli da bude. Oslobodi se nedostižnih ciljeva i želje da sve ispravljaš. Predanost sebi i doza bezbrižnosti pomoći će ti da se lakše nosiš s vlastitim pogreškama. Očekuju te promjene u odnosima, no tvoj nemirni instinkt i potreba da sve analiziraš mogli bi pojačati tvoju tjeskobu. Jasnoća će doći kada prihvatiš stvari onakvima kakve jesu.

Foto: Pexels

Lav

Sva svjetla reflektora su uperena u tebe! Uživaj u ovom trenutku i budi spremna za puno pažnje i naklonosti. Tvoja pozitivna energija bit će zarazna i nadahnuti druge da vole sebe jednako kao što ti voliš sebe. S dolaskom punog Mjeseca 21. srpnnja tvoja inspiracija, snaga i ambicije rastu. Prije nego se posvetiš svom sljedećem cilju, napravi precizan plan akcije.

Djevica

Nemoj paničariti ako ti mane tvog partnera odjednom počnu jako smetati. Ovo je prilika da istražiš one dijelove sebe koji potajno žude za savršenom drugom osobom. Možda ćeš shvatiti da je to odraz nemogućih standarda koje si zadala sebi. Dopusti prijateljima da te tješe tijekom ovog mjeseca dubokog iscjeljenja i razmišljanja i tvoja će se energija brzo vratiti. Mars donosi dobru energiju tvojoj karijeri 20. srpnja potičući te da učiniš nešto drugačije kako bi došla do promjene o kojoj maštaš. Dobro razmisli što želiš.

Vaga

Očekuje te 'resetiranje' karijere, a tvoj društveni život vrvi od aktivnosti. Uživaj i nastoj se zabaviti. Dok ulažeš sve više energije i pažnje u svoj posao i odnose, razmisli dobivaš li natrag u jednakoj mjeri. Slijeđenje vlastitog srca odvest će te prema novim snovima i strastima. Samci bi mogli upoznati potencijalnog ljubavnika preko zajedničkog prijatelja. Oslobodi se nesigurnosti i strahova koji te sprječavaju da se uključiš u nešto ozbiljnije.

Škorpion

Ako se osjećaš razočarano, možda malo previše uspoređuješ svoj život s drugima, osobito kad su u pitanju veze. Očekuješ li da će ono što druge čini sretnima i tebi donijeti sreću? Tvoja razmišljanja početkom mjeseca potaknut će tvoju samosvijest. Kada stigne sezona Lava 22. srpnja, dobit ćeš pohvalu i poticaj za davanje sjajnih savjeta i ohrabrenja drugima. Pričaj o svojim iskustvima i pomozi svojim prijateljima da riješe izazove koji su ih snašli.

Strijelac

Razumijevanje kako je tvoj odgoj utjecao na tvoja uvjerenja odvest će te u potragu za znanjem. Istraži svoje perspektive, strasti i vrijednosti. Možda otkriješ neka nova uvjerenja i životne filozofije koje su više u skladu s tobom. Otvori svoje srce želiš li ojačati temelje povjerenja u odnosima. Dobro razmisli o svojim željama i strahovima kad su u pitanju odnosi prije nego što požuriš ući u ozbiljnu vezu s nekim.

Jarac

Žudiš za dubljim vezama i slobodom da se autentično izraziš. Međutim, prepreke ti stoje na putu. Intimni odnosi ne mogu se razviti ako nisi dovoljno hrabra da otvoriš svoje srce. Ako se suzdržavaš, razmisli o tome koliko ti je stalo do drugih unatoč njihovim manama i nesavršenostima. Postoje ljudi kojima je istinski stalo do tebe. Kako mjesec odmiče, jedno poglavlje na poslu moglo bi napokon završiti. Uhvati zamah, ali nemoj preuzimati previše odgovornosti.

Foto: Unsplash

Vodenjak

Dobro promisli o svojim idealističkim financijskim ciljevima ovog srpnja. Možda si postavila malo previsoka očekivanja koja nisu u skladu s tvojim proračunom. Ili si možda ispunjavala sve svoje materijalne želje, ali se i dalje osjećaš kao da ti nešto nedostaje. Osloni se na svoje voljene, oni će ti pružiti podršku tijekom ovog pomalo teškog perioda. Zanimljivi događaji vezani uz ljubavni život uskoro bi ti mogli ukrasti pažnju. Budi spontana i slijedi svoje srce, ali nemoj dopustiti da te pretjerana želja za bliskošću namami u impulzivne situacije.

Ribe

Tvoja razočarenja pokazatelj su u kojima aspektima života potajno žudiš za nečim više. Obrati pozornost na svoje promjenjive emocije ovog srpnja. Početkom mjeseca možda ćeš otkriti novi kreativni hobi ili se upustiti u novu romansu. Ovo je prilika da izvučeš više iz svojih iskustava. Izrazi svoje emocionalne potrebe i želje bez straha, budi pozitivna i iznenadit ćeš se onim što bi se moglo ostvariti do kraja mjeseca.