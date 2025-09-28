Tjedni horoskop: Lavovi će imati sve više posla, vage male brige

Ovan, Blizanac, Škorpion su najsretniji znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Nalazite se u zanimljivoj ljubavnoj fazi u kojoj neće nedostajati ni strasti, ali ni opuštenosti u odnosu s osobom koju volite. Neki će rado izlaziti i s prijateljima. Uglavnom, malo je onih koji će biti sami. I oni će rado krenuti van, među ljude. POSAO: Možda još čekate odgovore na neka pitanja. Kako će oni zasad izostati, morat ćete se snaći s onim što znate i imate. Za vas to neće biti neki problem, ali bit će onih koje će i dalje trebati upućivati. Pomozite im svojim znanjem. ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Bik

LJUBAV: U idućim danima doći će do postepenog poboljšanja u vašem privatnom životu. Ljudi će opet postati otvoreniji prema vama, a i obratno. Mnogi će svoju vezu obnoviti nekim izlaskom na lijepo mjesto. Samci će se opet probuditi i izaći iz kuće. POSAO: Moguće je da će izaći na vidjelo nešto što se dugo čekalo. To će uzrokovati novi vjetar u leđa vama, ali i pokrenut će posao u novom smjeru. Svi će se prilagođavati. Vi ćete biti osoba od povjerenja. Nekima ćete biti primjer kako treba raditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživat ćete sve oko sebe.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Blizanci

LJUBAV: Bogatstvo koje sad živite reflektira se na vaše osobne odnose jednako raznoliko. Možete bježati, možete trpjeti, možete se ironično smijati. Vi ćete vjerojatno prolaziti sve te reakcije, ali snagu ćete uvijek crpiti iz svoje ljubavi i međusobnog povjerenja. POSAO: Bit će još nekih malih borbi čiji će rezultat ovisiti o vašoj sposobnosti suradnje s drugima.Trebat će malo strpljenja, a to će vas živcirati. O vama ovisi kako ćete se nositi s postavljenim vam zahtjevima. Budite profesionalni. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne može se ništa na silu.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Rak

LJUBAV: Uvjerljivost kojom ćete zračiti privlačit će čak i one koji vam inače nisu skloni. Ako tražite srodnu dušu i još ste sami, oslonite se u potpunosti na svoje samopouzdanje. Čak i ako u početku sve ne bude išlo glatko, stvari će se razviti u vašu korist. POSAO: Konačno će se drugi pokrenuti. Informacije koje ste već neko vrijeme čekali od njih stići će. To će razbistriti neke stvari u samoj operativnoj razini posla, pa ćete početi raditi lakše, jasnije i znat će se što je čiji zadatak. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki uživaju s prijateljima.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Lav

LJUBAV: Pomišljat ćete da ste mogli učiniti i više, ali nema razloga za biti nezadovoljan. Sad ćete svoje snage usmjeriti na učvršćivanje onog što ste postigli u privatnom životu. Malo manje atrakcija, više intimnosti i sve vam u konačnici ide u prilog. POSAO: Bit će sve više poslova, a posebno onih uslužnog karaktera. Ponekad od svega nećete moći predahnuti, ali najviše će vas živcirati što će neki vaši kolege ili suradnici funkcionirati i više nego aljkavo. Pokušat ćete ih usmjeriti da rade savjesnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se odmarajte.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Djevica

LJUBAV: Okolnosti će vam u privatnom životu uglavnom ići na ruku. Voljena osoba će vas podržavati, premda će povremeno dolaziti do manjih verbalnih nesporazuma. Istovremeno će se pojaviti i mnoge lijepe ljubavne prilike za one koji su još sami. POSAO: Dva korak prema naprijed, pa jedan prema nazad. Tako bi se mogao opisati vaš radni tjedan ovih dana. Ipak, kad zbrojite sve, otišli ste barem jedan korak prema naprijed, a i to je nešto. Razmislite o svojim ambicijama i planovima. Jesu li realni? ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Vaga

LJUBAV: Bit ćete sve skloniji skrivanju svojih pravih osjećaja. To će katkada izazivati zbrku u odnosima jer drugima nećete biti jasni. Pazite da takvim stavom ne propustite dobru ljubavnu priliku ili da netko ne odustane od udvaranja prema vama. POSAO: Nastavljate razvijati sve bolju poslovnu budućnost. Ostalo je još malo vremena da se dovrše pripreme. One neće još biti potpuno gotove ovaj tjedan. Neka vam to ne živcira, jer i sami vidite da sve ipak ide bolje nego što ste očekivali. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite male brige.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Škorpion

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, vi ćete primijetiti da se vaši osobni odnosi sve više počinju poboljšavati. To će vas ohrabriti da budete otvoreniji i da smjelije pristupate osobama suprotnog spola. Oni koji već jesu u vezi bit će još bliži jedno drugome. POSAO: Niste ni slutili da bi vam moglo krenuti ovako dobro. Povezivat ćete se s ljudima i novim suradnicima brže i bolje nego što mislite. Ideje će se razmjenjivati intenzivnije, a njihova primjena neće biti nemoguća. Pred vama su dinamični dani. ZDRAVLJE&SAVJET: Štedite svoju snagu.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Strijelac

LJUBAV: Blago nesnalaženja bit će povezano s vašom potrebom za sigurnošću. Brzo ćete se probuditi. Imat ćete osjećaj da ste povezani s cijelim svijetom, a to će na vas djelovati poticajno. Osobni odnosi razvijat će se u pozitivnom pravcu. POSAO: Dobit ćete očekivane odgovore. Sad možete nastaviti raditi mirnije, a i planiranje se može nastaviti sa svim potrebnim informacijama. U usporedbi s drugima oko vas, vi ćete djelovati sigurno i stabilno. Samo budite ono što jeste. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Jarac

LJUBAV: U društvu svoje najdraže osobe vi ćete vjerojatno nalaziti utjehu i mir nakon burnih radnih sati. Oni koji su još sami teško da će nakon posla naći dodatnu energiju za ljubavna osvajanja. Radije će se opuštati u tišini ili u krugu dragih im prijatelja. POSAO: Unatoč naporima, vi ćete osjetiti blagi pad interesa za posao. Pokušavat ćete obnoviti neke stare kontakte koji obećavaju. To će zapravo biti najbolji dio radnog tjedna. Sve ostalo bit će vam pomalo dosadno, a uz to morat ćete raditi žestoko. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite pet minuta samo za sebe.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Vodenjak

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, primijetit ćete da sve bolje komunicirate se osobama suprotnog spola. Pored toga, bit ćete vrlo atraktivni i poduzetni. U takvim okolnostima možete zavesti mnoge. Oni u vezama bit će zadovoljni. POSAO: Napokon ćete dobiti potrebne informacije na osnovu kojih mogu procijeniti vaše zasluge. Neki će dobiti lijepe pohvale, a na vidiku bi moglo biti i promaknuće. Sada možete potegnuti još više i još bolje. Radite jer vi to sigurno volite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte u užitcima.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete se dobro zabavljati. Mnogi će osjetiti privlačnost prema osobi koja je mlada ili koja će im unijeti veliku svježinu život. Oni u duljim vezama bit će vrlo kreativni i odlazit će zajedno na vrlo zanimljiva mjesta. Dosta će pričati. POSAO: Sve što je povezano s kreativnošću, mladima, sportom i pozornicom ovih će se dana kod vas aktivirati. Tko radi u spomenutim profesijama, imat će sve više posla. Svi ostali postat će pravi zabavljači na radnom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Humorom nadilazite prepreke i brige.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★★★