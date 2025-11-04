Supermjesec u Biku 5. studenoga: Borbe za moć i pretjerivanje, ali i vrijeme za prizemljenje i promjene

Iskoristite moćnu energiju ovog supermjesec da se prizemljite, zahvalite na obilju koje vas okružuje i hrabro otpustite sve što vas sprječava da živite ispunjeniji život. Promjena je neizbježna, a sada je prilika da je usmjerite u svoju korist

U srijedu, 5. studenoga 2025. godine, nebo će obasjati moćan supermjesec u znaku Bika, donoseći jednu od najintenzivnijih i najsjajnijih lunacija ove godine. Budući da će Mjesec biti na najbližoj točki Zemlji u cijeloj 2025., njegov utjecaj na naše emocije, intuiciju i unutarnja stanja bit će iznimno pojačan. Ovaj pun Mjesec, poznat i kao Dabrov Mjesec, događa se na 13 stupnjeva Bika, pozivajući nas da usporimo, povežemo se sa svojim osjetilima i preispitamo što nam uistinu donosi sigurnost i zadovoljstvo.

Energija stabilnosti i transformacije

Dok se Sunce kreće kroz duboki i intenzivni znak Škorpiona, pun Mjesec u suprotnom znaku Bika stvara moćnu napetost između potrebe za sigurnošću i želje za dubokom transformacijom. Bik, zemljani znak kojim vlada Venera – planet ljubavi, ljepote i vrijednosti – potiče nas da cijenimo ono što imamo, uživamo u ovozemaljskim zadovoljstvima i gradimo stabilne temelje. S druge strane, Škorpion nas gura u svijet intenzivnih emocija, intimnosti i otpuštanja svega što nas koči.

Ova lunacija predstavlja vrhunac ciklusa koji je započeo s mladim Mjesecom u Biku 27. travnja 2025. Sada je vrijeme da vidimo plodove svog truda, ali i da se suočimo s onim što treba promijeniti. Astrološki aspekti upozoravaju na moguće borbe za moć i pretjerivanje, no istovremeno nude priliku za iscjeljenje i postavljanje zdravijih granica. Kako se bliži i retrogradni Merkur (od 9. studenoga), energija nas dodatno usmjerava na introspekciju i rješavanje starih problema.

Kako će Super Mjesec utjecati na vaš horoskopski znak?

Ovan

Pun Mjesec osvjetljava vaše polje financija i osobnih vrijednosti. Očekujte kulminaciju ili važnu odluku vezanu uz prihode i troškove. Možda ćete dobiti povišicu, pronaći novi izvor zarade ili shvatiti da je vrijeme za promjenu načina na koji upravljate resursima. Ovo je prilika da uskladite svoje materijalne ciljeve s onim što uistinu cijenite.

Bik

Ovo je vaš pun Mjesec i stavlja vas u središte pozornosti. Očekujte važan osobni trenutak, prekretnicu ili ostvarenje cilja koji ste si zadali prije šest mjeseci. Vrijeme je da se zapitate tko ste i što želite od života i odnosa. Otpustite stare verzije sebe koje vam više ne služe i hrabro zakoračite u novu fazu osobnog rasta.

Blizanci

Ova lunacija aktivira vašu dvanaestu kuću duhovnosti, snova i podsvijesti. Osjećat ćete se povučenije i trebat će vam više odmora. Emocije koje ste potiskivali mogle bi isplivati na površinu. Iskoristite ovo vrijeme za meditaciju, introspekciju i otpuštanje starih tereta. Intuicija će vam biti izoštrena, vjerujte joj.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

Pun Mjesec donosi promjene u vaš društveni život i krug prijatelja. Možda ćete shvatiti da neki odnosi više nisu usklađeni s vašim snovima i ciljevima. Ovo je vrijeme za povezivanje s istomišljenicima i sudjelovanje u grupnim projektima. Moguća je kulminacija nekog dugoročnog plana ili ostvarenje nade koju ste dugo gajili.

Lav

Vaša karijera i javni status dolaze u fokus. Ovaj pun Mjesec može donijeti priznanje, promaknuće ili završetak velikog profesionalnog projekta. S druge strane, možda ćete shvatiti da je vrijeme za promjenu smjera. Razmislite o tome ostavlja li vaš posao trag kakav želite i donosi li vam ispunjenje.

Djevica

Spremni ste za širenje vidika. Pun Mjesec u Biku budi u vama želju za putovanjem, učenjem i novim iskustvima. Možda ćete završiti neki tečaj, upisati studij ili jednostavno dobiti dublji uvid koji mijenja vašu životnu filozofiju. Otvorite se novim perspektivama i dopustite si da izađete iz zone komfora.

Vaga

Očekuje vas duboka emocionalna i financijska transformacija. Teme intimnosti, zajedničkih resursa i dugova bit će naglašene. Možda ćete riješiti pitanje nasljedstva, kredita ili redefinirati financijske dogovore s partnerom. Ovo je snažno vrijeme za otpuštanje emocionalnih blokada i jačanje povjerenja u odnosima.

Škorpion

Vaši partnerski odnosi su pod svjetlima reflektora. Ovaj pun Mjesec donosi vrhunac u ljubavnom ili poslovnom partnerstvu. Možete se odlučiti na sljedeći korak, poput zaruka ili potpisivanja ugovora, ili ćete shvatiti da je vrijeme za rastanak. Ključ je u pronalaženju ravnoteže između vlastitih potreba i potreba druge strane.

Strijelac

Fokus je na vašoj svakodnevnoj rutini, zdravlju i poslu. Vrijeme je da procijenite svoje navike i vidite što funkcionira, a što ne. Možda ćete završiti naporan projekt na poslu ili odlučiti uvesti zdravije životne navike. Organizacija radnog dana može vam pomoći da vratite osjećaj kontrole i produktivnosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jarac

Ovaj pun Mjesec donosi radost, kreativnost i romantiku. Vaša peta kuća užitka je aktivirana, potičući vas da se prepustite strastima, hobijima i zabavi. Ako ste slobodni, moguća je nova romansa, a zauzeti će osjetiti obnovljenu strast. Dopustite si da se izrazite i uživate u životu bez osjećaja krivnje.

Vodenjak

Vaš dom, obitelj i unutarnji svijet su u središtu pozornosti. Možda ćete se preseliti, renovirati dom ili riješiti neko važno obiteljsko pitanje. Ovo je vrijeme za emocionalno iscjeljenje i povezivanje s korijenima. Osjećaj sigurnosti dolazi iznutra, stoga se posvetite stvaranju okruženja u kojem se osjećate sigurno i voljeno.

Ribe

Komunikacija, učenje i kraća putovanja bit će naglašeni. Možda ćete završiti važan razgovor, potpisati ugovor ili predstaviti neku ideju javnosti. Vaš um je oštar, a riječi imaju snagu. Izrazite svoje misli jasno i s povjerenjem, jer sada imate priliku biti saslušani i shvaćeni.