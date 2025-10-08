Strijelac
Žena.hr
8. listopada 2025.

Posao

★★★★☆

Vama se vaše poduzeće u kojem radite čini malim. Želite nešto veće za sebe, ali za to treba biti i odgovorniji.

Zdravlje&savjet

★★★★★

Možete izgladiti nesporazume.

