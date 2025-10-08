Moda
HIGH STREET MODA

Donosimo izbor najljepših midi haljina za posao iz jesenskih kolekcija

Žena.hr
8. listopada 2025.
Zara
Midi haljine već su dugo modni klasik koji s lakoćom povezuje eleganciju, udobnost i ženstvenost. Idealne su za poslovno okruženje jer odišu profinjenošću i praktičnošću, a i ove se jeseni u kolekcijama high street brendova mogu pronaći brojni trendi modeli

Midi haljine već su desetljećima neizostavan komad svake ženske  garderobe. Njihova dužina – koja obično seže do polovice listova – savršeno spaja eleganciju i praktičnost, čineći ih idealnim izborom za ured, poslovne sastanke i svakodnevne obaveze. Bez obzira na trendove, midi haljina ostaje sinonim za profinjenost i bezvremenski stil.

Tijekom jesenske sezone, midi haljine dolaze u toplijim i udobnijim varijantama – od modela s dugim rukavima i visokim ovratnicima, do onih od trapera, pletenine ili mekane viskoze. U kolekcijama se mogu pronaći i klasične košulja-haljine koje kombiniraju poslovnu formu i udobnost, kao i ženstveni modeli na preklop koji laskaju svakoj figuri. Posebno su popularne haljine u zagasitim tonovima poput boje vina, maslinaste, sive ili klasične tamnoplave, koje se lako kombiniraju s kaputima i čizmama.

Midi haljine su zahvalne za stiliziranje – za uredski look kombiniraj ih s gležnjačama ili elegantnim mokasinama, a preko njih možeš prebaciti blejzer, baloner ili kardigan za slojevit i chic izgled. Ako želiš dozu modernosti, dodaj kožni remen u struku ili torbu u kontrastnoj boji. Za hladnije dane, odličan će izgledati uz visoke čizme i dugi kaput.

Donosimo najljepše modele midi haljina iz aktualnih jesenskih kolekcija koji su savršeni za poslovne kombinacije – udobne, elegantne i dovoljno svestrane da ih nosiš cijeli dan, od sastanka do večernje šetnje gradom.

Zara - 59,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €

Arket - 129 €

Arket - 119 €

Arket - 119 €

H&M - 34,99 €

H&M - 44,99 €

H&M - 29,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 55,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 49,99 €

COS - 99 €

