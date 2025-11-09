Strijelac
9. studenoga 2025.

Posao

★★★☆☆

Osjećat ćete da biste mogli više i bolje, ali sputava vas nesamostalnost u radu. Želite više slobode.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Nađite kompromis.

