Stiže vladavina Škorpiona: Evo što ovo intenzivno razdoblje donosi svakom znaku

Ovo je vrijeme kada se suočavamo s istinom, otpuštamo staro i hrabro koračamo prema novim počecima. Fokus se s vanjskog svijeta prebacuje na naš unutarnji svemir, potičući nas da zaronimo duboko u vlastite osjećaje

Ulazimo u jedno od najintenzivnijih i najmoćnijih razdoblja astrološke godine. Vladavina Škorpiona, koja traje od 23. listopada do 21. studenoga, donosi energiju duboke transformacije, introspekcije i snažnih emocija. Pod vladavinom moćnog Plutona, planeta regeneracije, i strastvenog Marsa, planeta akcije, možemo očekivati zanimljive promjene na osobnoj razini. Saznaj što Zvijezde donose tvom znaku:

Pixabay

Ovan

Ovo je razdoblje za suočavanje s idejama moći i dijeljenja. Moguć je financijski rast, no ključ uspjeha leži u emocionalnom otvaranju i rušenju zidova koji te koče.

Bik

Tvoja poznata tvrdoglavost mogla bi popustiti, što otvara vrata rješavanju problema u odnosima. Fokus je na intimnosti, zajedničkim resursima i dubljem povezivanju s partnerom.

Blizanci

Pusti stare mentalne obrasce i posveti se zdravlju. Ovo je idealno vrijeme za preispitivanje svakodnevnih navika i otpuštanje onih koje ti više ne služe.

Pixabay

Rak

Sezona Škorpiona Rakovima donosi ti val optimizma i osjećaj napretka. Raste želja za kreativnošću i izražavanjem, a ovo je idealno vrijeme za romantiku i druženje s prijateljima.

Lav

Žudiš za promjenama, ali te istovremeno vuče i prošlost. Potrebno je pronaći novu ravnotežu. Mars u tvom znaku potiče samopouzdanje za ostvarenje osobnih ciljeva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Djevica

Tvoja komunikacija postaje dublja i analitičnija, što pozitivno utječe na odnose. Mogla bi biti usredotočena na dovršavanje važnog istraživačkog ili spisateljskog projekta.

Pixabay

Vaga

Karijera dolazi u fokus, s prilikama za napredovanje, povišicu ili širenje poslovanja. Postavi konkretne ciljeve vezane uz prihode i ojačaj samopouzdanje u poslovnom svijetu.

Škorpion

Sretan rođendan! Ovo je tvoje vrijeme za sjaj, transformaciju i ponovno povezivanje sa sobom. Imaš priliku reinventirati se – iskoristi je. U studenom slijede i nove financijske prilike.

Strijelac

Iako tvoj rođendan tek dolazi, vć sad imaš razloga za slavlje. Tvoj vladar Jupiter donosi optimizam i širenje vidika. Očekuj iznenadne prilike u karijeri, na putovanjima ili u obrazovanju.

Pexels

Jarac

Nakon intenzivnog razdoblja, stiže ti prijeko potreban predah. Naglasak je na zajedničkim projektima i timskom radu. Druženje dolazi u prvi plan, potičući te na stvaranje novih saveza.

Vodenjak

Fokusirana si na posao i karijeru. Sezona Škorpiona donosi nove profesionalne prilike koje bi mogle promijeniti tvoj put i donijeti duboke, korjenite promjene u tvoj život.

Ribe

Ovo razdoblje aktivira tvoje polje putovanja, učenja i komunikacije. Moguća su nova poznanstva, a harmonija u odnosima jača, što je povoljno i za napredak u karijeri.

Vladavina Škorpiona potiče te da zaroniš dublje u svoje osjećaje, suočiš se s istinama i prihvatiš značajne promjene. Odnosi postaju intimniji, ranjiviji i iskreniji. Ovo je razdoblje regeneracije koje te potiče da otpustiš ono što ti više ne služi i otvoriš se prilikama za osobni preporod.