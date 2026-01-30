Sreća u novcu: Kome stižu povišica i bonusi u veljači 2026. godine?

Dok veljača 2026. donosi vjetar u leđa odabranim znakovima, važno je zapamtiti da je energija obilja dostupna svima. Ključ je u disciplini, otvorenosti prema inovacijama i hrabrosti za preuzimanje proračunatih rizika. S Merkurom koji kreće retrogradno krajem mjeseca, važno je sve ključne financijske odluke donijeti prije 26. veljače. Iskoristite ovaj moćan mjesec za postavljanje temelja sigurnije i prosperitetnije budućnosti

Veljača 2026. godine nije samo još jedan mjesec u kalendaru, već prijelomno razdoblje koje donosi snažnu planetarnu energiju i obećava financijski preokret. Rijetki kozmički događaji, poput konjunkcije Saturna i Neptuna te pomrčine Sunca, otvaraju vrata obilju, no samo za one koji su spremni iskoristiti prilike. Dok će neki znakovi osjetiti potrebu za oprezom, drugima se smiješi neočekivana zarada, povišice i prilike za dugoročno blagostanje.

Veliki kozmički reset donosi preokret

Astrološki gledano, veljača je mjesec dramatičnih promjena. Dva ključna događaja definirat će financijske tokove. Prvi je rijetka konjunkcija Saturna, planeta discipline i strukture, i Neptuna, planeta snova i vizija, koja se događa 20. veljače na samom početku znaka Ovna. Ovaj aspekt, koji se događa jednom u otprilike 36 godina, simbolizira "veliki reset", trenutak kada se dugogodišnje vizije počinju materijalizirati u opipljivu stvarnost. Trud iz prošlosti napokon dolazi na naplatu, a hrabre ideje pretvaraju se u kapital.

Drugi važan događaj je prstenasta pomrčina Sunca u Vodenjaku 17. veljače. Ova pomrčina donosi energiju inovacija, tehnologije i neočekivanih prilika koje stižu putem digitalnih platformi i društvenih mreža. Istovremeno, Uran, planet revolucije, 3. veljače kreće direktno u Biku, završavajući ciklus financijske nestabilnosti koji traje od 2018. godine i donoseći konačnu ravnotežu i nagrade za pretrpljene rizike. Ovo je mjesec u kojem se savjetuje promišljeno preuzimanje rizika uz obavezno čuvanje sredstava za budućnost.

Znakovi kojima se smiješi novac

Iako će svi osjetiti snažne planetarne utjecaje, tri znaka ističu se kao najveći miljenici zvijezda kada je riječ o novcu. Njihova upornost, inovativnost i hrabrost bit će bogato nagrađeni.

Ovan

Za Ovnove, veljača označava početak potpuno nove ere. Konjunkcija Saturna i Neptuna događa se upravo u njihovom znaku, što znači da su oni prvi na redu za naplatu svojih hrabrih ideja i predanog rada. Stabilnost se napokon vraća u njihov financijski život. Nakon godina nestabilnosti koje je donosio Uran u njihovoj kući bogatstva, sada je vrijeme za ubiranje plodova. Mnogi Ovnovi osjetit će snažan poriv za financijskom neovisnošću, a iznenadne prilike ili pomaci prema većoj samostalnosti postat će stvarnost. Ne radi se o sreći preko noći, već o zasluženoj nagradi za sve što su izgradili.

Vodenjak

Vrijeme je za poboljšanje financijskog stanja. Pomrčina Sunca u vašem znaku 17. veljače donosi početak novog putovanja i otvara vrata koja su dosad bila zatvorena. Uz to, Venera, planet obilja, 10. veljače ulazi u Ribe, vladara vašeg financijskog sektora, što najavljuje priljev novca. Bilo da se radi o promaknuću, bonusima, isplativim ulaganjima ili potpuno neočekivanim izvorima, financijska sigurnost raste. Ipak, astrolozi savjetuju odgovornost. Samo zato što novac pristiže, ne znači da ga treba olako trošiti. Ovaj mjesec poslužit će kao temelj za dugoročnu stabilnost.

Jarac

Jarčevi ulaze u fazu potpune transformacije. Pomrčina Sunca u Vodenjaku aktivira njihovu kuću bogatstva, potičući ih na traženje alternativnih izvora prihoda, posebno onih vezanih uz internetsko poslovanje i tehnološki sektor. Iako je energija Vodenjaka brza i ponekad nepredvidiva, Jarčevima se savjetuje da ne žure s odlukama. Ovo je razdoblje za stvaranje novih temelja, a ne za impulzivne poteze. Planetarni položaji im daju nezaustavljiv zamah, no ključ uspjeha leži u strpljenju i prepoznavanju prave prilike kada se pojavi. Ako ostanu otvoreni za nove ideje, ova energija može im preobraziti financije za godine koje dolaze.

Kome stižu povišica i bonusi?

Osim znakova koji će općenito imati sreće s novcem, zvijezde najavljuju konkretne dobitke poput povišica i bonusa za određene sretnike. Bikovi mogu očekivati da će njihova posvećenost i naporan rad napokon biti prepoznati. Ponude za posao ili značajni bonusi vrlo su izgledni nakon 8. veljače. Strijelci, s druge strane, mogu doživjeti iznenadno poboljšanje financija kroz povrat starih dugova, honorare ili neočekivane poslovne kontakte s inozemstvom. Vage očekuje pravi "astralni šok sreće", s neočekivanim financijskim dobicima koji stižu zahvaljujući povoljnom položaju Venere i Jupitera.