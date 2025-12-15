403 Forbidden

Astro
ASTRO PROGNOZA

Škorpion - veliki godišnji horoskop za 2026.

Žena.hr
15. prosinca 2025.
Škorpion - veliki godišnji horoskop za 2026.
Shutterstock
Godina 2026. je ključna i transformativna te donosi profesionalni rast i osobne izazove. Uz pomoć duhovnog rada, unutarnje jasnoće i podrške obitelji, uspješno ćete savladati sve prepreke. Vjerujte svojoj izvanrednoj intuiciji i unutarnjoj snazi – vaše putovanje prema uspjehu upravo počinje

Škorpioni, pripremite se za 2026. godinu – razdoblje intenzivnih promjena, strateških uspjeha i dubokog emocionalnog rasta. Zvijezde se poravnavaju kako bi vas gurnule izvan granica udobnosti, obećavajući godinu preporoda u kojoj će vaša legendarna ustrajnost biti bogato nagrađena. Ovo je vrijeme kada ćete preuzeti kontrolu, ojačati samopouzdanje i uskladiti se sa svojom istinskom svrhom. Intuicija postaje vaša najveća snaga, a strpljenje i disciplina ključevi su za otključavanje vrata koja vode do izvanrednog rasta u karijeri, financijama i odnosima.

Ljubav i odnosi: Ispiti zrelosti i dublje povezivanje

U sferi ljubavi, 2026. donosi važne lekcije o povjerenju, predanosti i emocionalnoj zrelosti. Utjecaj Saturna testirat će temelje vaših veza, zahtijevajući odgovornost i iskrenost. Početak godine može donijeti karmičke turbulencije ili nesporazume, no kako godina bude odmicala, vi i vaš partner imat ćete priliku iscijeliti stare rane i izgraditi još snažniju, gotovo duhovnu povezanost. Harmonični trenuci i strastvena bliskost obilježit će drugu polovicu godine, a zajednički rad na duhovnom razvoju ojačat će vašu vezu i unijeti mir u dom.

Za slobodne Škorpione, razdoblje od svibnja do rujna posebno je povoljno za sudbonosne susrete. Moguće je da u vaš život uđe osoba s kojom ćete osjetiti duboku, karmičku povezanost. Ipak, budite oprezni jer retrogradni Merkur i Venera mogu vratiti bivše ljubavi u vaš život, što može stvoriti napetost. Godina će vas naučiti razlikovati prolazne strasti od veza s dugoročnim potencijalom. Planovi za vjenčanje ili proširenje obitelji mogli bi naići na manje odgode, no strpljenje će se na kraju isplatiti.

Karijera i financije: Vrata uspjeha širom su otvorena

Godina 2026. bit će financijski i profesionalno transformativna, ali zahtijevat će stalan trud i disciplinu. Očekuje vas značajan napredak, no ključno je izbjegavati prečace i ishitrene odluke koje bi se mogle obiti o glavu.

Profesionalni uspon i priznanje

Vaša sposobnost rješavanja problema i liderski duh doći će do izražaja, donoseći vam poštovanje na radnom mjestu. Jupiterov tranzit od lipnja osvjetljava vašu desetu kuću karijere, otvarajući vrata za napredovanje, povišicu ili preuzimanje vodeće uloge u važnim projektima. Ovo je idealno vrijeme za pokretanje novih poslovnih pothvata, osobito onih vezanih uz istraživanje, tehnologiju ili čak okultne znanosti. Iako su moguće nestabilnosti i iznenadne promjene posla, posebno u prvoj polovici godine, zadnja dva mjeseca 2026. donose proboj, priznanje i dugoročnu stabilnost. Vaš naporan rad bit će velikodušno nagrađen.

Financijsko obilje uz oprez

Financijski, ovo je godina u kojoj možete izgraditi temelje za dugoročnu sigurnost. Očekuju vas prilike za značajne dobitke, moguće kroz nasljedstvo, povoljno rješavanje imovinskih pitanja ili pametna ulaganja. Uspjet ćete se riješiti starih dugova, a otvorit će se i prilike za poslovanje s inozemstvom. Ipak, potreban je velik oprez. Izbjegavajte špekulativna ulaganja, kockanje i impulzivnu potrošnju. Posebnu pažnju obratite na poslove s nekretninama; prije potpisivanja bilo kakvih ugovora temeljito provjerite svu dokumentaciju jer postoji povećan rizik od prijevare. Naučite mudro upravljati novcem i planirati dugoročno – to će osigurati da stečeno bogatstvo bude stabilno i trajno.

Zdravlje i duh: Usklađivanje tijela i duše

Godina 2026. poziva vas na duboku transformaciju kroz svakodnevne navike i brigu o sebi. Utjecaj Saturna zahtijevat će disciplinu i uspostavljanje zdravih rutina. Zanemarivanje tijela moglo bi dovesti do zdravstvenih problema, posebice vezanih uz jetru ili nakupljanje viška kilograma. Uravnotežena prehrana i izbjegavanje prerađene hrane postaju prioritet.

Ovo je također godina snažnog duhovnog buđenja. Osjetit ćete privlačnost prema meditaciji, jogi i drugim praksama koje donose unutarnji mir. Vaš interes za duhovnost, filozofiju pa čak i astrologiju može se produbiti, pomažući vam da se nosite sa stresom i postignete emocionalnu ravnotežu. Prihvaćanje zdravijeg načina života bit će ključno za vašu cjelokupnu dobrobit i osjećaj snage.

Obitelj i dom: Jačanje temelja i novi počeci

Obiteljski život u 2026. godini bit će ispunjen prilikama za iscjeljenje i jačanje veza. Moguća su pomirenja nakon dugih razdoblja nesporazuma, a vi ćete preuzeti zaštitničku i podržavajuću ulogu. U vašoj obitelji mogu se donositi važne odluke vezane uz imovinu ili organizaciju velikih proslava, poput vjenčanja. Neki Škorpioni mogli bi dočekati i novog člana obitelji. Važno je dopustiti mlađim članovima obitelji, osobito djeci, kreativnu slobodu i izbjegavati pretjeranu kontrolu. Stvaranje sigurnog i harmoničnog doma bit će vaš prioritet, jer ćete shvatiti da su snažni korijeni neophodni za visoke profesionalne uzlete.

Pročitajte još o:
Horoskop škorpionGodišnji Horoskop
ASTRO PROGNOZA
Škorpion - veliki godišnji horoskop za 2026.