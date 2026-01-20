403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ASTROLOGIJA OTRKIVA

Siječanj pod utjecajem Mjeseca: Idealni datumi za važne odluke, ugovore i početak dijete

Ana Ivančić
20. siječnja 2026.
Siječanj pod utjecajem Mjeseca: Idealni datumi za važne odluke, ugovore i početak dijete
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Velik dio siječnja već je iza nas, ali predstoje nam neki datumi koje bi bilo pametno iskoristiti ako želiš postići uspjeh u onome što si naumila - bilo da je riječ o poslu ili skidanju viška kilograma. Evo koji datumi su posebno puni potencijala

Siječanj sa sobom nosi energiju novih početaka, svježih odluka i tihe odlučnosti da godina započne na pravi način. Dok ispisujemo nove ciljeve, mnogi se okreću drevnim znanjima kako bi svoje planove uskladili s prirodnim ritmovima. Jedan od najstarijih vodiča je Mjesec, čije faze, vjeruje se, utječu ne samo na prirodu, već i na našu energiju, emocije i uspjeh u ključnim životnim pothvatima. Bilo da planirate potpisati važan ugovor, započeti dijetu ili voditi presudan razgovor, Mjesečev kalendar za siječanj 2026. nudi smjernice za odabir savršenog trenutka.

Razumijevanje Mjesečevih faza u siječnju 2026.

Da bismo iskoristili Mjesečevu energiju, ključno je poznavati njegove faze. Siječanj započinje snažnom energijom kulminacije, s Punim Mjesecom u Raku trećeg siječnja. Ovo je vrijeme pojačanih emocija i otkrića, idealno za završetke. Nakon toga, od četvrtog do 17. siječnja, Mjesec ulazi u fazu opadanja, razdoblje čišćenja, otpuštanja i rješavanja svega što nam više ne služi. Mlađak u Jarcu 18. siječnja donosi energiju za postavljanje novih, dugoročnih temelja, dok faza rastućeg Mjeseca, od 19. do 31. siječnja, potiče rast, razvoj i privlačenje novih prilika.

Najbolji datumi za karijeru i financije

Planirate li pokrenuti novi projekt, potpisati ugovor ili donijeti važnu financijsku odluku, usklađivanje s Mjesecom može donijeti prednost. Razdoblje rastućeg Mjeseca, osobito nakon Mlađaka 18. siječnja, smatra se iznimno povoljnim za sve aktivnosti koje ciljaju na ekspanziju i napredak. Energija rasta podržava nove početke i pomaže da se projekti razvijaju s manje prepreka. Prema astrološkim analizama, neki od najsnažnijih dana za poslovne pothvate, potpisivanje ugovora i financijske transakcije u siječnju su 8., 9., 17., 20. i 28. siječnja. Ovi datumi nose energiju stabilnosti i produktivnosti, što ih čini idealnim za postavljanje temelja budućeg uspjeha. 

Siječanj pod utjecajem Mjeseca: Idealni datumi za važne odluke, ugovore i početak dijete
Pexels

Osobni rast: Dijeta, njega i novi počeci

Kada započeti s dijetom

Odluka o promjeni životnih navika često se donosi upravo u siječnju. Ako planirate započeti dijetu ili program vježbanja, Mlađak 18. siječnja idealan je trenutak. Njegova energija svježeg starta pruža mentalnu snagu i motivaciju potrebnu za usvajanje novih, zdravijih navika. Za one koji se žele usredotočiti na detoksikaciju i čišćenje organizma, razdoblje opadajućeg Mjeseca, od četvrtog do 17. siječnja, prirodno podržava procese oslobađanja od toksina i viška tekućine.

Idealno vrijeme za novu frizuru

Čak i nešto tako jednostavno poput šišanja kose može se uskladiti s Mjesečevim ciklusom za bolje rezultate. Želite li da vam kosa raste brže i bude bujnija, posjetite frizera tijekom faze rastućeg Mjeseca, od 19. do 31. siječnja. Ako vam je cilj ojačati korijen, usporiti rast i osigurati da frizura dulje zadrži oblik, odaberite termin tijekom opadajućeg Mjeseca, između četvrtog i 17. siječnja.

Komunikacija i odnosi: Vrijeme za važne razgovore

Odabir pravog trenutka za važan razgovor može značajno utjecati na njegov ishod. Pun Mjesec trećeg siječnja može iznijeti istinu na vidjelo i dovesti stvari do vrhunca, no važno je biti svjestan pojačanih emocija koje mogu zakomplicirati komunikaciju. Ako želite započeti razgovor s namjerom postavljanja novih pravila ili temelja u odnosu, Mlađak 18. siječnja nudi čistu i jasnu energiju za nove početke. Razdoblje rastućeg Mjeseca, pak, favorizira razgovore usmjerene na zajednički rast i planiranje budućnosti.

Korištenje lunarnog kalendara nije strogo pravilo, već alat koji nam pomaže da djelujemo s više svijesti i namjere. Usklađivanjem naših akcija s prirodnim ritmovima možemo smanjiti otpore i lakše ostvariti željene ciljeve, čineći siječanj uistinu mjesecom uspješnih početaka.

Pročitajte još o:
MjesecAstrologija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ASTROLOGIJA OTRKIVA
Siječanj pod utjecajem Mjeseca: Idealni datumi za važne odluke, ugovore i početak dijete