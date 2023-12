Retrogradni Merkur počinje 13. prosinca – na ova 4 znaka najviše će utjecati

Poznato je da retrogradni Merkur u naše živote donosi kaotičnu i neugodnu energiju, a može uzrokovati kašnjenja i probleme u komunikaciji. Negativno utječe i na planove. Ova retrogradnost dolazi u Jarcu - znaku rada, ambicije i uspjeha. Saturn je vladajući planet Jarca, planet odgovornosti i karme.

Tijekom ovog izazovnog perioda koji će potrajati sve do prvog dana 2024. godine svi bismo trebali biti na oprezu i djelovati mudro i promišljeno. Ipak, ovaj retrogradni Merkur na neke će znakove utjecati više nego na ostale.

Ovaj moćni tranzit mogao bi biti prilično zahtjevan za ova četiri horoskopska znaka:

Blizanci

Merkur je tvoj vladajući planet, a to znači da ćeš snažno osjetiti ovu retrogradnu energiju. Razmisli o svojim odnosima i zapitaj se kojim ljudima više nije mjesto u tvom životu. Nema smisla održavati odnose koji te više ne služe. Važno je da drugima jasno komuniciraš svoje potrebe i granice, ali obrati pažnju i na one kojima je dovoljno stalo do tebe da poštuju te granice i potrebe.

Djevica

Tvojim znakom također vlada Merkur, kao i Blizancima, što znači da bi ti ova retrogradnost mogla donijeti mnoštvo kontradiktornih emocija – od nadahnuća i uzbuđenja pa do frustracija i osjećaja zaglavljenosti. Nemoj ignorirati svoj poriv za kreativnim izražavanjem. Možda je vrijeme da ostvariš svoje ideje. Budi odlučna i nemoj dopustiti da te sumnja i nesigurnost zaustave.

Strijelac

Ovaj tranzit poziva te da odvojiš trenutak za sebe. Razmisli o tome što trebaš promijeniti u svom životu i koje odnose prekinuti. S obzirom na to da ovaj retrogradni Merkur djeluje u marljivom Jarcu, možda ćeš se morati posvetiti rješavanju financijskih problema koji su već neko vrijeme prisutni u tvom životu. Bit će izazovno, ali dugoročno je to dobro za tebe stoga ostani fokusirana.

Jarac

13. prosinca planet Merkur započinje retrogradno djelovanje u tvom znaku, a to će te natjerati da se malo više fokusiraš na sebe. Umjesto da se zamaraš onime što se događa u tvojoj okolini, posveti se radu na sebi. Dobro promisli o tome koliko cijeniš samu sebe, ali i o tome koliko te drugu poštuju. Ova introspekcija pomoći će ti da drugima jasnije i bolje komuniciraš svoje potrebe, ciljeve i želje.

