Posao
★★★★☆
U suradnji s drugima pokazat ćete se lucidni i kreativni. Uz to operativno odlično vodite posao.
Zdravlje&savjet
★★★★★
Sve je više stvari na svom mjestu.
