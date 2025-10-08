Rak
Rak

Rak

8. listopada 2025.

Posao

★★★★☆

Vaši poslovni suradnici pokazat će svoje ozbiljno lice koje će se vama učiniti preturobni. Učinit ćete sve da unesete vedrinu u rad.

Zdravlje&savjet

★★★★★

U pravu ste.

Rak
Rak