19. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Zaposleni u uslužnim djelatnostima danas će imati dosta posla, no bit će spretni, okretni i učinkoviti.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Imate pravo na odmor.

